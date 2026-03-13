Quantencomputer-Gefahr für Bitcoin: Das Whitepaper von Cathie Wood

Die bekannte Investorin Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest haben am 11. März 2026 gemeinsam mit dem Finanzdienstleister Unchained ein vielbeachtetes Whitepaper veröffentlicht. Darin wird das Risiko von Quantencomputern für das Bitcoin-Netzwerk detailliert analysiert. Die Kernaussage: Während das Netzwerk als Ganzes anpassungsfähig ist, schwebt über einem signifikanten Teil der existierenden Bitcoins ein potenzielles Damoklesschwert.

Die 35-Prozent-Hürde: Welche Bitcoins sind gefährdet?

Laut dem Bericht sind rund 34,6 % des gesamten Bitcoin-Angebots theoretisch durch zukünftige Quantentechnologien gefährdet. Das Risiko betrifft dabei nicht alle Adressen gleichermaßen, sondern konzentriert sich auf bestimmte technologische Altlasten:

1,7 Millionen BTC (ca. 8,6 %): Diese befinden sich in veralteten P2PK-Adressen (Pay-to-Public-Key). Hierbei handelt es sich oft um Coins aus der Frühzeit von Bitcoin (inklusive der Bestände von Satoshi Nakamoto), bei denen der öffentliche Schlüssel bereits direkt auf der Blockchain sichtbar ist. Viele dieser Coins gelten als verloren.

5,2 Millionen BTC (ca. 25 %): Diese liegen in Adressen, die durch Wiederverwendung (Address Reuse) oder bestimmte migrierbare Formate (wie P2TR/Taproot) angreifbar sein könnten, sobald die zugrunde liegende Elliptische-Kurven-Kryptographie (ECC) geknackt wird.

Kein „Q-Day“, sondern ein schrittweiser Prozess

Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt Cathie Wood Entwarnung für die nahe Zukunft. ARK Invest geht davon aus, dass die Entwicklung von Quantencomputern ein gradueller Prozess sein wird.

Zeitpuffer: Kommerzielle Quantencomputer, die stark genug sind, um heutige Verschlüsselungen zu brechen, werden laut ARK erst zwischen den Mitte 2040er und 2060er Jahren erwartet. Warnsignale: Bevor Bitcoin kompromittiert würde, müssten Quantencomputer erst die allgemeine Internetsicherheit und das Bankensystem knacken. Dies würde globale, koordinierte Gegenmaßnahmen auslösen. Anpassungsfähigkeit: Das Bitcoin-Netzwerk kann durch Upgrades (Soft Forks) auf quantenresistente Algorithmen umgestellt werden.

„Heutige Quantensysteme verfügen nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um Bitcoin zu kompromittieren… Die Quantenentwicklung wird ein schrittweiser technologischer Fortschritt sein.“ — ARK Invest Whitepaper

Was Anleger jetzt tun sollten

Für den modernen Anleger besteht aktuell kein unmittelbarer Handlungsbedarf, sofern man moderne Wallet-Standards nutzt. Das Risiko betrifft primär „schlafende“ Bestände aus den Jahren 2009 bis 2012. Wer seine Coins auf modernen SegWit- oder Native-SegWit-Adressen hält und Adress-Wiederverwendung vermeidet, ist nach aktuellem Stand sicher. Die Warnung von Wood dient eher als strategischer Hinweis für die langfristige Protokollentwicklung, um Bitcoin rechtzeitig „quantensicher“ zu machen.