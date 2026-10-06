Die US-Bankenaufsicht OCC hat einen Antrag von Rain auf eine nationale Trustbank erhalten – nur wenige Tage nachdem Community-Banken die Regeln für solche Lizenzen vor Gericht angefochten haben. Die geplante Bank mit Sitz in New York könnte institutionelle Verwahrung und Stablecoin-Dienste unter Bundesaufsicht bündeln, ist aber noch nicht genehmigt.

Welche Aufgaben Rain der Trustbank geben will

Rain reichte den Antrag auf Gründung der Rain National Trust Bank (RNTB) am Montag, dem 5. Oktober 2026, bei der OCC ein. Bei einer Genehmigung soll die Tochtergesellschaft institutionellen Kunden digitale Vermögenswerte und US-Dollar treuhänderisch verwahren, Reserven für zulässige Stablecoin-Emittenten verwalten sowie dollarbasierte Stablecoins im Einklang mit dem GENIUS Act ausgeben und zurücknehmen.

Die RNTB wäre laut Rain eine separat kapitalisierte Tochtergesellschaft, die von der OCC beaufsichtigt und geprüft wird. Rain selbst soll eine Zahlungsplattform für Stablecoins bleiben. Das Unternehmen plant für die Trustbank weder Einlagen noch Verbraucherkonten oder kommerzielle Kredite; verwahrte Kundenvermögen sollen getrennt von den eigenen Vermögenswerten der Bank gehalten werden.

Als vorgeschlagenen Präsidenten und CEO benannte Rain Brandon Soto, vorbehaltlich der Prüfung durch die OCC. Die Struktur ähnelt dem Ansatz anderer Anbieter, die eine Trustbank für Verwahrung einsetzen wollen, während klassische Kredit- und Einlagengeschäfte ausgeschlossen bleiben – ein Modell, das auch bei Blocks Antrag auf eine OCC-Trustbank eine Rolle spielt. Mit der angestrebten Bündelung von Verwahrung und Stablecoin-Diensten gewinnt zugleich die institutionelle Krypto-Verwahrung als regulierte Infrastruktur an Gewicht.

ICBA stellt die Grundlage der Lizenzen infrage

Der Antrag fällt in einen offenen Konflikt um die Reichweite nationaler Trustbank-Lizenzen. Die Independent Community Bankers of America (ICBA) verklagte am Freitag, dem 2. Oktober, die OCC. Sie wirft der Aufsicht vor, ihre Befugnisse zu überschreiten, indem sie nicht-einlagennehmenden Trustbanken umfangreiche Tätigkeiten außerhalb klassischer Treuhandgeschäfte ermöglicht.

Die ICBA fordert, die OCC-Regel zur Vergabe nationaler Banklizenzen vom März 2026 und das Interpretive Letter 1176 aus dem Jahr 2021 aufzuheben sowie weitere darauf beruhende Genehmigungen zu verhindern. Nach Darstellung des Verbands könnten Krypto-Trustbanken dadurch Dienstleistungen anbieten, die mit denen von Community-Banken konkurrieren, ohne denselben Verpflichtungen zu unterliegen. Zudem könnten Kunden die Bezeichnung „Nationalbank“ fälschlich als Hinweis auf eine staatliche Einlagensicherung verstehen.

Der Crypto Council for Innovation bezeichnete die Klage laut der Berichterstattung als Versuch, Innovation zu bremsen. Auch Modern Treasury reichte am Montag einen Antrag auf eine nationale Trustbank-Charta ein. Die Auseinandersetzung betrifft damit nicht nur Rain: Sie berührt den regulatorischen Zugang für Krypto- und Zahlungsanbieter insgesamt. Der Streit um die ICBA-Klage gegen OCC-Trustlizenzen bildet den zentralen rechtlichen Hintergrund für diese Anträge.

OCC-Prüfung und Klage bleiben entscheidend

Rain muss zunächst das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren der OCC durchlaufen. Vorgesehen ist auch eine öffentliche Kommentierungsphase; der öffentliche Teil des Antrags soll auf der Website der Aufsicht bereitgestellt werden. Bis zu einer Genehmigung darf die RNTB ihre geplanten Geschäfte nicht aufnehmen.

Gebäude des Office of the Comptroller of the Currency in den USA

Offen ist, wie die OCC den Antrag während des Gerichtsverfahrens behandelt und wie weit die angegriffenen Regeln für nicht-einlagennehmende Trustbanken Bestand haben. Ebenso muss sich erst zeigen, welche praktischen Grenzen für Stablecoin-Ausgabe, Rücknahme und Reserveverwaltung gelten würden. Rain versucht, diese Tätigkeiten in einem föderal beaufsichtigten Institut zusammenzuführen; der nächste konkrete Schritt ist die OCC-Prüfung samt öffentlicher Kommentierung.

Kryptotransaktionen sind pseudonym, aber nicht vollständig anonym; Anbieter können zudem KYC-Prüfungen verlangen oder gesetzlich dazu verpflichtet sein. Digitale Vermögenswerte bleiben mit erheblichen Risiken verbunden, auch bei institutioneller Verwahrung.