Ripple News: XRP ETF Zuflüsse halten trotz Volatilität an

In den aktuellen Ripple News verzeichneten Spot XRP ETF-Produkte in der vergangenen Fünf-Tage-Handelswoche Nettozuflüsse in Höhe von 9,56 Millionen US-Dollar. Damit setzten sie ihre positive Serie auf nunmehr 10 aufeinanderfolgende Wochen fort. Die kumulierten Nettozuflüsse erreichten am Mittwoch kurzzeitig einen Rekordwert von 1,720 Milliarden US-Dollar, bevor sie einen Tag später leicht auf rund 1,710 Milliarden US-Dollar zurückgingen – ein Niveau, das mit dem Wert von etwa 1,71 Milliarden US-Dollar übereinstimmt, der nun mit dieser Erfolgsserie verbunden ist.

Dies ist nicht einfach nur die Fortsetzung eines günstigen Trends bei den Kapitalflüssen. Es ist ein Beleg dafür, dass die Allokation in XRP ETF-Produkte eine Woche überstanden hat, die von einer gescheiterten Abstimmung im Senat, einer Zinsentscheidung der Federal Reserve und einer starken Intraday-Bewegung des zugrunde liegenden Tokens geprägt war, ohne dass es zu einer sofortigen Umkehr der Nachfrage kam.

Ripple News: Wie die Zuflüsse das Scheitern im Senat und die Fed-Zinsen überstanden

Die Woche begann stark: 11,26 Millionen US-Dollar flossen am Tag vor der Abstimmung im Senat über den CLARITY Act in Spot XRP ETFs. Das Scheitern dieses Gesetzespakets zur Krypto-Marktstruktur am Dienstag fiel laut Primärberichten mit einem Kurssturz von XRP um mehr als 8 % innerhalb weniger Stunden zusammen. Die Daten von SoSoValue zeigten an diesem Tag jedoch 0,00 US-Dollar an meldepflichtigen Nettoflüssen statt eines sofortigen Abflusses. Dieses Detail entkräftet die Annahme, dass das Scheitern der Abstimmung direkt Massenrücknahmen auslöste.

The CLARITY Act didn't advance in the Senate today, which was a disappointment. While it's possible bi-partisan conversations continue and it lives to fight another day, we can't wait on Congress anymore.



The SEC and CFTC have the tools they need to create clear rules under… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 15, 2026

Am Mittwoch wurden die Zuflüsse mit 3,50 Millionen US-Dollar wieder aufgenommen, was angesichts der an diesem Tag erfolgten Zinserhöhung der Fed bemerkenswert ist. Danach wendete sich das Blatt: Der Donnerstag brachte Nettoabhebungen in Höhe von 5,15 Millionen US-Dollar, gefolgt von einem vergleichsweise geringen Abzug von 43.700 US-Dollar am Freitag. Diese zwei negativen Tage reichten aus, um den kumulierten Gesamtwert von seinem Mittwochshoch von 1,720 Milliarden US-Dollar wieder in Richtung 1,710 Milliarden US-Dollar zu drücken, auch wenn die Woche insgesamt mit 9,56 Millionen US-Dollar im Plus schloss. Die letzte volle Woche mit Nettoabflüssen bei Spot XRP ETFs war laut den im Originalbericht zitierten SoSoValue-Zahlen die erste volle Juliwoche.

Die Berichterstattung über die Abstimmung selbst, die detailliert in der Analyse zum CLARITY Act Votum und dessen Auswirkungen auf das XRP-Sentiment beschrieben wird, liefert wichtigen Kontext dafür, warum der Preissturz vom Dienstag nicht sofort als ETF-Abfluss sichtbar wurde.

Kann Solanas längere Serie XRP das Rampenlicht stehlen?

Spot SOL ETFs konnten ihre eigene Serie ebenfalls ausbauen und erreichten basierend auf demselben SoSoValue-Datensatz 12 aufeinanderfolgende Wochen mit Nettozuflüssen, wobei in diesem Zeitraum rund 13,19 Millionen US-Dollar hinzukamen. Die täglichen Zahlen zeigten etwas über 11 Millionen US-Dollar am Montag, 1,35 Millionen US-Dollar am Dienstag, unter 840.000 US-Dollar am Mittwoch und 0,00 US-Dollar am Donnerstag. Daten für Freitag lagen bei Redaktionsschluss nicht vor, und die Quelle behandelte diesen Tag als weiteren Null-Tag, wobei angemerkt wurde, dass die letzte rote Woche für SOL Ende Juni verzeichnet wurde.

Der SOL-Vergleich verdeutlicht eine längere und, in Dollar ausgedrückt, größere Serie, bleibt jedoch in dieser Woche zweitrangig gegenüber dem XRP-Ergebnis. Ein breiterer Kontext dazu, wie die XRP ETF-Nachfrage im Vergleich zu anderen Krypto-ETFs und deren Flow-Mustern abschneidet, findet sich in der aktuellen Berichterstattung über die Lücke zwischen XRP ETF-Zuflüssen und breiteren Fondsflüssen.

Was die Flow-Daten verraten – und wo sie an ihre Grenzen stoßen

Die 10-wöchige Serie zeigt eine anhaltende Netto-Allokation in XRP ETF-Produkte während einer volatilen Phase. Die zugrunde liegende Berichterstattung belegt jedoch nicht, dass diese Zuflüsse die Kursschwankungen von XRP verursacht haben. Dies gilt auch für das Abrutschen unter 1,40 US-Dollar, nachdem zuvor ein Mehrmonatshoch nahe 1,45 US-Dollar erreicht worden war.

Seitdem hat XRP eine starke Erholung vollzogen, was den aktuellen Ripple News eine neue Wendung gibt. Der Token wird nun bei 1,47 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von fast 7 % in den letzten 24 Stunden entspricht und über dem früheren Höchststand liegt. Das Handelsvolumen stieg um etwa 13 % auf 3,75 Milliarden US-Dollar, während die Marktkapitalisierung auf rund 92,7 Milliarden US-Dollar kletterte. Insgesamt hat XRP seit dem 17. September, als der Kurs bei etwa 1,28 US-Dollar lag, rund 15 % an Wert gewonnen.

Analysen, die die ETF-Nachfrage mit dem Preisverhalten verknüpfen, wie etwa die jüngste Untersuchung von XRP ETF-Zuflüssen gegenüber der Preisentwicklung, sollten gegen die reinen Flow-Zahlen abgewogen werden. Keiner der Datensätze sollte für sich allein als prädiktiv betrachtet werden.