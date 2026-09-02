Ripple: XRP-Kurs am Scheideweg – US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Das Wichtigste in Kürze

Laut Daten von CoinStats bewegt sich XRP mit einem Kurs von 1,3866 $ innerhalb einer klar definierten Unterstützungszone zwischen 1,35 $ und 1,38 $, die bereits im Vorfeld des Escrow-Unlocks von mehreren Trackern markiert wurde.

Die wöchentliche Performance zeichnet ein düstereres Bild als der Tageschart: XRP verzeichnete über sieben Tage einen Rückgang von rund 5 %, auch wenn die untertägigen Bewegungen gedämpft blieben.

Der Ripple-Token XRP notiert zum 1. September bei 1,36 $ und verzeichnet ein Minus von 2,5 %. Damit schrumpft der Spielraum für weitere Enttäuschungen zusehends. Nachdem der Kurs um 21 % gegenüber seinem Höchststand vom 22. August bei 1,7 $ eingebrochen ist, stellt sich für Trader nicht mehr die Frage, ob XRP gefallen ist – das ist Fakt. Vielmehr geht es darum, ob die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten am Freitag den Weg zurück nach oben ebnen können.

Die in dieser Woche erwarteten US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) sollen voraussichtlich einen Zuwachs von etwa 58.000 Stellen zeigen, während die Arbeitslosenquote stabil bei 4,1 % bleiben dürfte. Ein solches Szenario würde auf eine sanfte Landung hindeuten und XRP wahrscheinlich in einer Handelsspanne zwischen 1,4 $ und 1,7 $ halten.

Anna Wong, Chefökonomin für die USA bei Bloomberg, hat jedoch ein schwächeres Szenario ins Spiel gebracht und sogar eine „gewisse Wahrscheinlichkeit für negatives Wachstum“ angedeutet, was die gesamte Kalkulation verändern würde. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu: Die für heute geplante Freigabe von 1 Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto (Escrow) durch Ripple sorgt für ein erhöhtes Angebot, genau in dem Moment, in dem der Markt die Arbeitsmarktzahlen verarbeitet.

Zinssensitive Assets bewegen sich nicht isoliert, und die nächste Phase für XRP hängt maßgeblich davon ab, ob die Entscheidung der Federal Reserve Mitte September eher taubenhaft (dovish) oder falkenhaft (hawkish) ausfällt. Dieser makroökonomische Hintergrund kollidiert nun mit einem tokenspezifischen Angebotsevent – eine Kombination, die genau analysiert werden muss, bevor man die tatsächliche Handelsspanne festlegt.

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Kann der XRP-Kurs diese Woche die 1,7 $-Marke erreichen?

$XRP IS SITTING ON A MAKE OR BREAK LEVEL.



$1.334 IS THE LINE BULLS NEED TO DEFEND. 🛡️



HOLD IT → bullish structure stays alive. 📈

LOSE IT → short-term trend could flip bearish. 📉



THE BATTLE IS RIGHT HERE. pic.twitter.com/D5jspS5g21 — XRP Update (@XrpUdate) September 1, 2026

Laut Daten von CoinStats bewegt sich XRP mit einem Kurs von 1,3866 $ innerhalb einer klar definierten Unterstützungszone zwischen 1,35 $ und 1,38 $, die bereits im Vorfeld des Escrow-Unlocks von mehreren Trackern markiert wurde.

Die wöchentliche Performance zeichnet ein düstereres Bild als der Tageschart: XRP verzeichnete über sieben Tage einen Rückgang von rund 5 %, auch wenn die untertägigen Bewegungen gedämpft blieben. Widerstände finden sich bei 1,47 $ und anschließend bei 1,66 $. Dies ist genau das Niveau, das ein Analyst beschrieb, als er feststellte, dass XRP nach der starken Rallye und der Ablehnung am Widerstand von 1,66 $ eine Korrektur begonnen habe, wie aus der Breakout-Analyse von CoinSpeaker hervorgeht.

Die Szenarien sind klar getrennt: Ein NFP-Bericht, der auf eine sanfte Landung hindeutet, hält XRP in der Box zwischen 1,4 $ und 1,7 $, während die Fed datenabhängig bleibt. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte Bitcoin durch seinen Widerstand bei 83.000 $ treiben und XRP aufgrund von Zinssenkungshoffnungen über 1,7 $ ziehen.

Ein Durchbruch unter 1,35 $ würde hingegen die Tür in Richtung 1,10 $ öffnen und die gesamte Aufwärtstrendstruktur infrage stellen; dazu lohnt ein Blick auf die frühere Analyse von CoinSpeaker zur Abkühlung der Rallye. XRP ist derzeit ein Wert, den man beobachten sollte, bei dem sich ein Einstieg jedoch noch nicht aufdrängt.

Maxi Doge zielt auf Early-Mover-Potenzial, während Ripple Schlüsselmarken testet

(QUELLE: Maxi Doge)

Ein Rückgang von 21 % kombiniert mit einem massiven Token-Unlock ist kein Umfeld für Überzeugungswetten; es ist ein Umfeld für Geduld oder die Suche nach Alternativen.

Trader, die in die XRP-Rallye im August eingestiegen sind, liegen nun auf dem Papier im Minus. Selbst ein positives NFP-Ergebnis dürfte eher zu einer Seitwärtsbewegung führen, als neue Höchststände zu liefern. Dies hat bei einigen Anlegern zu einer Rotation in Richtung früher Projektphasen mit asymmetrischem Aufwärtspotenzial geführt.

Hier kommt Maxi Doge ($MAXI) ins Spiel, ein Meme-Token auf Ethereum. Das Projekt setzt auf eine Energie, die es als „1000x Leverage Trading Energy“ bezeichnet, ein 240 Pfund schweres Hunde-Maskottchen, exklusive Trading-Wettbewerbe für Halter mit Ranglisten-Belohnungen und einen Maxi-Fund-Treasury für Liquidität und Partnerschaften.

Der Presale hat bereits 4.853.513,93 $ bei einem aktuellen Preis von 0,0002836 $ eingesammelt, wobei dynamisches APY-Staking für Teilnehmer live ist. Der Slogan „never skip leg-day, never skip a pump“ unterstreicht den Gym-Bro-Marketingansatz, der für virale Aufmerksamkeit sorgt.

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