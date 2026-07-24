Ripple: XRP Ledger verzeichnet Rekord bei AI-Transaktionen

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Das x402-Protokoll nutzt eine HTTP 402 „Payment Required“-Antwort.

Dies ermöglicht es KI-Agenten, andere Agenten oder Dienste für Rechenleistung, Daten oder API-Zugriffe zu bezahlen, ohne dass eine manuelle Wallet-Verwaltung oder menschliche Freigabe erforderlich ist.

Die Abwicklung erfolgt innerhalb von Sekunden auf dem XRP Ledger, wobei bei jeder Transaktion Gebühren verbrannt werden.

In den aktuellen Ripple-News verzeichnete das XRP Ledger (XRPL) bis zum 22. Juli 2026 beachtliche 1.434.517 Transaktionen durch autonome KI-Agenten. Dies entspricht einem Anstieg von 127 %, seit das x402-Protokoll am 9. Juni in das Ledger implementiert wurde.

Laut einem Bericht von CoinMarketCap wickelten 129 Händler insgesamt 4.463,24 XRP und 1.895,14 RLUSD über Machine-to-Machine-Zahlungskanäle ab. Dabei erreichte die Zahl der aktiven Adressen mit 8,45 Millionen ein neues Allzeithoch.

Agentic economy on the XRP Ledger is on the rise.



Over 1.4 million agentic transactions already settled through t54's x402 facilitator on the XRPL.



Track everything on https://t.co/gwLZblD0wf https://t.co/3mrT6clHe8 pic.twitter.com/ahES65Af9Z — t54.ai (@t54ai) July 22, 2026

Dies ist der erste nachhaltige Beleg dafür, dass eine speziell entwickelte Zahlungsebene für KI-Agenten auf einem öffentlichen Ledger Händlerakzeptanz finden und innerhalb weniger Wochen nach dem Start ein messbares Abrechnungsvolumen generieren kann – und das völlig unabhängig von spekulativen Handelsaktivitäten.

Diese neuen Daten zum XRPL werden veröffentlicht, während der XRP-Kurs in den letzten 24 Stunden um 0,5 % nachgegeben hat und bei 1,12 USD notiert. Das Halten der Unterstützung bei 1,10 USD ist entscheidend für einen möglichen Vorstoß in Richtung 1,20 USD. Das tägliche Handelsvolumen liegt derzeit bei 924 Mio. USD.

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x402-Protokoll und XRPL AI Hub: Die Funktionsweise der Infrastruktur

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Das x402-Protokoll nutzt eine HTTP 402 „Payment Required“-Antwort. Dies ermöglicht es KI-Agenten, andere Agenten oder Dienste für Rechenleistung, Daten oder API-Zugriffe zu bezahlen, ohne dass eine manuelle Wallet-Verwaltung oder menschliche Freigabe erforderlich ist.

Die Abwicklung erfolgt innerhalb von Sekunden auf dem XRP Ledger, wobei bei jeder Transaktion Gebühren verbrannt werden. Somit führt jede Zahlung eines KI-Agenten zu einer geringfügigen Reduzierung des zirkulierenden Angebots. J. Ayo Akinyele, Head of Engineering bei RippleX, bezeichnete das aktuelle Volumen als eine frühe Basislinie und prognostiziert, dass das Netzwerk innerhalb von zwei Jahren zwischen 10 und 100 Millionen Agenten-Transaktionen verarbeiten könnte.

Der Einsatz des x402-Protokolls am 9. Juni ging der Veröffentlichung des XRPL AI Starter Kit am 10. Juni voraus. Dabei handelt es sich um ein Entwickler-Toolkit, das es Agenten ermöglicht, Zahlungen über das Ledger abzuwickeln, einschließlich Integrationen mit der Claude-API.

Inzwischen ist Ripple der x402 Foundation unter dem Dach der Linux Foundation beigetreten und hat den XRPL AI Hub ausgebaut. Diese Infrastruktur bietet ein Echtzeit-Dashboard zur Verfolgung von x402-Zahlungsaktivitäten, Entwickler-Tools und Unterstützung bei der Integration von KI-Agenten. Der Hub wurde mit Unterstützung von Ripple-Entwicklern und der XRP Ledger Foundation realisiert.

Laut der Quelle boerse-global.de ist das XRP-Abrechnungsvolumen via x402 seit dem Start des XRPL AI Starter Kit um 289 % gestiegen. Die parallele Rolle von RLUSD bei diesen Machine-to-Machine-Zahlungen spiegelt eine bewusste Dual-Asset-Strategie wider: XRP dient der Krypto-nativen Abwicklung, während RLUSD für Gegenparteien genutzt wird, die eine Denominierung in Stablecoins benötigen.

Fiona Murray, Vice President bei Ripple, merkte Mitte Juli auf der WebX-Konferenz an, dass das monatliche Transaktionsvolumen auf dem XRP Ledger seit der Einführung von RLUSD um das Zwölffache gestiegen sei.

Institutionelle Signale im Kontrast zur Netzwerkaktivität

Am 20. Juli lancierten S&P Dow Jones Indices und Pantera Capital den S&P Pantera Digital Asset Index, der 18 Assets basierend auf Marktkapitalisierung (mindestens 500 Mio. USD) und Liquidität umfasst. Auffälligerweise wurde XRP ohne nähere Erklärung ausgeschlossen. Cathy Clay von S&P deutete an, dass der Index darauf abzielt, nachweisbare wirtschaftliche Aktivität statt bloßer Preisdynamik zu belohnen.

Der Fokus hat sich somit von der Frage verschoben, ob das XRP Ledger Transaktionsvolumen generieren kann – was kürzlich mit 1,43 Millionen Zahlungen bestätigt wurde – hin zu der Frage, ob der Rahmen für die Umsatzrealisierung digitaler Assets schnell genug angepasst wird, um den Nutzen des Protokolls zu berücksichtigen.

Daten zur Akkumulation durch Whales zeigen, dass Wallets mit einem Bestand zwischen 100.000 und 100 Millionen XRP ihre Positionen innerhalb von fünf Wochen um 2,8 % erhöht haben. Gleichzeitig erreichten die Zuflüsse großer Adressen bei Binance den niedrigsten Stand seit Januar 2025. Seit November 2025 summierten sich die kumulierten Zuflüsse in den XRP-Spot-ETF auf fast 1,5 Mrd. USD.

Die Kluft zwischen den Transaktionsmetriken des XRPL und dem Ausschluss aus institutionellen Benchmarks könnte sich verringern, wenn die Multi-Chain-Bemühungen der x402 Foundation Erfolg haben. Bis Mai 2026 summierten sich die x402-Transaktionen über 14 Blockchains hinweg auf über 160 Millionen. Diese müssen nun Umsatzströme generieren, die den Kriterien von S&P für den Index entsprechen.

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