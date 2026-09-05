Robinhood Chain stoppte am 4. September für mindestens 14 Minuten die Blockproduktion, bevor sich die Transaktionsaktivität wieder erholte. Der Ausfall traf ein Netzwerk, das erst rund zwei Monate zuvor öffentlich gestartet war und sich in dieser kurzen Zeit bereits zu einer der ertragsstärksten Layer-2-Ketten überhaupt entwickelt hatte. Zeitgleich eskalierte ein Streit um Stock Tokens, die Robinhood ohne Beteiligung der referenzierten Unternehmen ausgibt.

Robinhood Chain wächst in kurzer Zeit zur ertragsstarken Infrastruktur

Robinhood Chain wächst in kurzer Zeit zur ertragsstarken Infrastruktur

Die Ethereum-Layer-2 generierte laut Analyst Tom Wan von Entropy Advisors bislang rund 23 Millionen US-Dollar kumulierte Gebühren, darunter etwa 4 Millionen US-Dollar in einem jüngsten 24-Stunden-Zeitraum. Token Terminal beziffert den Anteil von Robinhood Chain am Layer-2-Umsatz der vergangenen 30 Tage auf 78,5 Prozent – ein Wert, der die Chain in eine Liga mit deutlich älteren Netzwerken katapultiert. Mehr zum Start und der Wachstumsphase von Robinhoods eigener Blockchain liefert der Hintergrund zum Mainnet-Debüt.

Daten von DeFiLlama zeigen zudem einen Anstieg des Total Value Locked um knapp 27 Prozent innerhalb einer Woche auf rund 840 Millionen US-Dollar. Auch die Aktivität an dezentralen Börsen zog spürbar an, da Nutzer zunehmend Assets und Trades auf die Chain verlagern.

Der Ausfall legt die Abhängigkeit von zuverlässiger Infrastruktur offen

Robinhood hatte die Ursache der Unterbrechung zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht öffentlich genannt. Das wiegt schwerer, weil die Chain sich explizit als Infrastruktur für Stock Tokens und weitere Onchain-Finanzprodukte positioniert: Diese Tokens machen bereits mehr als 200 Millionen US-Dollar aktive Real-World-Assets auf Robinhood Chain aus, während sich Stablecoins der Marke von 1 Milliarde US-Dollar nähern.

Die verwalteten Kryptoassets bei Robinhood und Bitstamp wuchsen zuletzt um rund 4 Milliarden beziehungsweise 600 Millionen US-Dollar. Tom Wan schätzte zudem, dass Robinhood rund 1,7 Millionen US-Dollar aus seinem Anteil an den USDG-Erlösen hätte generieren können, bei einer jährlichen Rendite von 3 Prozent. Eine Hochrechnung des jüngsten Gebührentempos auf ein Jahr würde rechnerisch rund 1,7 Milliarden US-Dollar ergeben – eine Zahl, die laut dem Bericht lediglich eine kurze Phase erhöhter Aktivität extrapoliert und keine formale Umsatzprognose darstellt.

Stock Tokens bringen Robinhood in Konflikt mit den referenzierten Unternehmen

AMC-Entertainment-Chef Adam Aron entdeckte einen seine Aktie tracked Token auf der Plattform und reagierte deutlich: „They are not registered under U.S. securities laws !!!!!! I find this practice to be contemptible, outrageous, disgusting, detestable, inexcusable, vile. How can it possibly be legal? We have no connection to this at all, and do not condone it in any way.“ AMC kündigte an, externe Wertpapieranwälte einzuschalten und Robinhood zum Stopp des Handels aufzufordern.

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Robinhoods Chief Legal Officer Dan Gallagher wies die Forderung zurück und stellte klar, dass der Handel mit dem AMC-Token nicht eingestellt werde. Die Instrumente sind laut Angaben von Robinhood Schuldverschreibungen der Robinhood Assets Limited, die keine rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümerschaft an den zugrunde liegenden Aktien vermitteln und nicht nach US-Wertpapierrecht registriert sind. Zuvor hatte bereits OpenAI erklärt, ein auf das Unternehmen bezogener Token sei kein OpenAI-Eigenkapital und nicht gebilligt. Trotz des Widerstands zählt Robinhood mit rund 862.800 Token-Inhabern mittlerweile zu den größten Stock-Token-Emittenten, in einem Gesamtmarkt von etwa 2,6 Millionen Inhabern.

Was der Ausfall für die nächste Wachstumsphase bedeutet

Tokenisierte Aktien erzeugten in den vergangenen 30 Tagen rund 6,4 Milliarden US-Dollar DEX-Volumen, ein Plus von mehr als 90 Prozent gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Je mehr Assets, Nutzer und Handelsvolumen auf die Chain wandern, desto stärker rückt die Zuverlässigkeit der Infrastruktur in den Vordergrund. Robinhood muss nun zeigen, dass das Netzwerk mit dem Tempo mithalten kann, das die eigene Vertriebsstärke erst ausgelöst hat.

Wer sich mit Onchain-Vermögenswerten und Layer-2-Netzwerken beschäftigt, sollte bedenken, dass Krypto-Transaktionen zwar oft pseudonym ablaufen, viele Dienste aber weiterhin KYC-Verfahren verlangen. Einen weiteren Blick auf die rasante Marktphase von Robinhoods Blockchain bietet der Artikel zum Start und Wachstum des Netzwerks.

Quelle: CryptoSlate