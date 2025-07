Robinhood-Krypto-Umsatz verdoppelt sich: Eine Vision in Milliardenhöhe

Und auch wenn das Krypto-Handelsvolumen im zweiten Quartal mit 28 Milliarden US-Dollar nicht an die wilden 46 Milliarden US-Dollar des ersten Quartals heranreichte, geht es hier nicht nur um Zahlen. Es geht um die Dynamik hinter der Strategie.

Lassen Sie sich diese Zahl auf der Zunge zergehen: 98 % Wachstum im Jahresvergleich beim Krypto-Umsatz. Das bedeutet, dass Robinhood seine Krypto-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Dafür können Sie sich bei ihrer mutigen Expansion in Tokenisierung und reale Vermögensmärkte in den USA und im Ausland bedanken.

Robinhood’s #crypto trading revenue surged 98% year-over-year to $160M in Q2, according to the company’s report. The growth was largely driven by real-world asset #tokenization initiatives launched across the U.S. and other international markets.

Wir sprechen hier nicht mehr nur davon, dass Leute Dogecoin auf ihren Handys handeln. Das ist echte Infrastruktur – das ist Finanzen der nächsten Generation.

Das Handelsvolumen erreichte in diesem Quartal 28 Milliarden US-Dollar. Sicher, das ist weniger als die 46 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal – aber man sollte nicht übersehen, dass es im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 32 % gestiegen ist. Das ist entscheidend. Es zeigt, dass die Nutzer weiterhin handeln. Weiterhin aktiv sind. Weiterhin eingebunden bleiben.

Robinhood (HOOD) has just reported its Q2 earnings, with crypto transaction revenue up 98% year-over-year to $160 million. Crypto trading volume reached $28 billion, up 32%…

Und mit zunehmend ausgefeilteren Angeboten wie tokenisierten Aktien und unbefristeten Futures zielt Robinhood jetzt auf Qualität des Volumens – nicht nur auf Quantität.

Robinhood hat 179 Millionen US-Dollar für die Übernahme von WonderFi ausgegeben – ein großer Schritt im kanadischen Markt. Dabei geht es nicht nur darum, Nutzerzahlen zu kaufen. Es geht darum, Infrastruktur, Lizenzen und eine Basis in einem regulierungsfreundlichen Umfeld zu erwerben.

Sharing my thoughts on @RobinhoodApp acquisition of @WonderFi with @TaliaKaplan at CNBC.

So exciting to see this come together. Robinhood keeps pushing the envelope and couldn't think of a better partner for WonderFi.

Note that caption says the deal closes in July but it… pic.twitter.com/HpRWALPpru

— Karia Samaroo (τ) (@samaroo00) July 11, 2025