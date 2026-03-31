Saylor tritt auf die Bremse: Strategy pausiert Bitcoin-Käufe

Das Wichtigste in Kürze

Strategy hat zwischen dem 23 und 29 März 2026 keine Bitcoin gekauft und auch keine Aktien über sein ATM-Programm verkauft.

Der Bestand liegt damit weiterhin bei 762.099 BTC.

Beim heutigen CoinGecko-Kurs von 66.644,54 US-Dollar ist diese Position rund 51 Milliarden US-Dollar wert.

Strategys durchschnittlicher Einstiegskurs liegt weiter bei 75.694 US-Dollar je Bitcoin, also gut 9.000 US-Dollar über dem heutigen Marktniveau.

Für die Pause gibt es Stand 31 März keine belegbare offizielle Begründung.

Strategy hat in der Woche bis zum 29. März keine weiteren Bitcoin gekauft. Das SEC-Filing zeigt aber noch etwas anderes: Auch über das ATM-Programm kam in diesem Zeitraum kein frisches Kapital herein.

Die eigentliche Nachricht steckt im SEC-Filing

Die Meldung ist nüchtern, aber sie hat Gewicht. In seinem aktuellen 8-K bei der US-Börsenaufsicht SEC erklärt Strategy, dass das Unternehmen in der Woche vom 23. bis 29. März weder Bitcoin gekauft noch Aktien über das laufende At-the-Market-Programm veräußert hat. Damit endet vorerst die unmittelbare Kette aus Finanzierung und Zukauf, die den Markt in den vergangenen Wochen praktisch im Wochentakt beschäftigt hat. Noch am 23. März hatte Strategy im vorherigen 8-K den Kauf von 1.031 BTC für 76,6 Millionen US-Dollar gemeldet. Wer diese Vorwoche nachlesen will, findet den thematisch passenden Überblick hier: Michael Saylor greift wieder zu: 1.031 BTC für Strategy.

Strategy has acquired 1,031 BTC for ~$76.6 million at ~$74,326 per bitcoin. As of 3/22/2026, we hodl 762,099 $BTC acquired for ~$57.69 billion at ~$75,694 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/SELVmAz9WA — Michael Saylor (@saylor) March 23, 2026

Die Bilanz ist weiter riesig – nur eben aktuell unter Wasser

Am Bestand selbst ändert die Pause nichts: Strategy hält unverändert 762.099 BTC und einem durchschnittlichen Einstiegskurs von 75.694 US-Dollar je Bitcoin. Beim heutigen CoinGecko-Kurs von 66.644,54 US-Dollar liegt der Marktwert des Bestands bei rund 51 Milliarden US-Dollar.

Das macht die Dimension dieser Treasury-Wette noch einmal greifbar. Bezogen auf das fixe Maximalangebot von 21 Millionen Bitcoin entspricht Strategys Reserve rund 3,63 Prozent des gesamten jemals verfügbaren Bestands.

Was sich belegen lässt – und was eben nicht

Über die Gründe für die Pause lässt sich derzeit nur sehr begrenzt seriös sprechen. Das SEC-Filing nennt keine Begründung. Weder dort noch in der begleitenden Veröffentlichung von Strategy findet sich ein belastbarer Hinweis darauf, ob das Unternehmen taktisch abwartet, die Marktphase neu bewertet oder lediglich in dieser Woche kein Kapital zu akzeptablen Konditionen aufnehmen wollte.