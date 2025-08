SEC Crypto Task Force geht auf Tour

Diese Initiative ist kein Zufall. Sie ist eine Fortsetzung des „Spring Sprint Towards Crypto Clarity“ – einer gut gemeinten Serie von Veranstaltungen Anfang dieses Jahres, die, ehrlich gesagt, zu sehr unter Insidern blieb.

Die Roundtables werden kleinen Krypto-Start-ups – mit weniger als 10 Mitarbeitern und jünger als zwei Jahre – eine direkte Verbindung zu den Regulierungsbehörden geben, die ihre Zukunft gestalten. Keine Anzüge, keine 100-Folien-Präsentationen. Nur rohe, ungefilterte Einblicke der Gründer.

Hier ist die vollständige Liste der bisher bestätigten Stopps:

Irvine, Cleveland, Scottsdale und Ann Arbor sind ebenfalls im Gespräch. Wenn Sie gerade bauen, aber noch nicht gelauncht haben, sehen Sie sich an, welche Presale-Projekte in Europa an Zugkraft gewinnen. Die Startup-Energie lebt – sie verlagert nur ihre Grenzen.

SEC’S CRYPTO TASK FORCE IS HITTING THE ROAD 🚐

Commissioner Hester Peirce and the SEC Crypto Task Force just launched “Crypto on the Road,” a national tour to meet early stage crypto builders in person.

They’re looking for builders with fewer than 10 employees and under 2 years… pic.twitter.com/9HmKeorvm7

— TheCoinZone.com (@thecoinzonecom) August 1, 2025