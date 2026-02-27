Das Wichtigste in Kürze

Die technische Struktur für Shiba Inu hat sich im Februar erheblich verschlechtert.

SHIB notiert derzeit um 0,00000608 USD, gefährlich nah am psychologischen Support bei 0,0000060 USD.

Das Hauptaugenmerk der Analysten liegt auf der Bestätigung eines Death Cross auf den 2-Stunden- und 4-Stunden-Charts – ein bärisches Signal, das entsteht, wenn der gleitende Durchschnitt der 50-Perioden den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt nach unten kreuzt.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass sich das Momentum fest zugunsten der Bären verschoben hat.

On-Chain-Analysen haben einen massiven Anstieg der Liquidität in Richtung Handelsplattformen festgestellt, wobei in den letzten 24 Stunden etwa 549 Milliarden Shiba Inu (SHIB) Token auf Exchange-Wallets eingezahlt wurden. Dieser starke Anstieg der Shiba Inu Exchange-Inflows fällt mit dem Test einer kritischen strukturellen Unterstützung nahe der Marke von 0,00000608 USD zusammen. Da sich auf den Intraday-Charts ein bärisches SHIB Death Cross bildet, fragen sich Trader nun, ob diese Angebotswall einen Ausbruch unter die bisherigen Jahrestiefs auslösen wird.

SHIB Exchange-Inflows steigen sprunghaft an: Was der 549-Mrd.-Transfer bedeutet

Daten von Analyseanbietern wie CryptoQuant und U.Today verdeutlichen eine besorgniserregende Verschiebung der Shiba-Inu-Marktdynamik. Die Zuführung von 549 Milliarden Token in die Börsenreserven stellt eine signifikante Zunahme des potenziellen Verkaufsdrucks dar. Historisch gesehen signalisieren steigende Börsenreserven – ähnlich wie die breit angelegten Bitcoin-Börsenreserve-Anstiege –, dass Halter ihre Bestände eher für eine Liquidation als für eine langfristige Cold-Storage-Verwahrung positionieren. Wenn diese Liquidität auf die Orderbücher trifft, während die Nachfrage verhalten bleibt, könnte das daraus resultierende Ungleichgewicht die Preise nach unten drücken.

Die Bewegung umfasst auch bemerkenswerte Aktivitäten von Großbesitzern. Berichte deuten darauf hin, dass ruhende Whale-Bewegungen zu diesem Zufluss beitragen, wobei eine spezifische Wallet nach monatlicher Inaktivität beträchtliche Bestände an die Börse Bitget transferierte. Der Kontext ist hier entscheidend: Aggressive Käufe können solche Zuflüsse in einem Bullenmarkt manchmal absorbieren, die aktuelle Struktur von SHIB ist allerdings deutlich bärisch. Frühere Instanzen eines ähnlichen Volumens, wie der Anfang dieses Monats analysierte Kraken-Transfer, gingen oft Phasen der Konsolidierung oder korrektiven Preisbewegungen voraus.

SHIB Preis-Analyse: Death Cross droht über wichtiger Unterstützung

Die Preisbewegung wird derzeit durch einen dynamischen Widerstand bei 0,0000066 USD gedeckelt. Falls es den Bullen nicht gelingt, dieses Niveau zurückzuerobern, deutet die SHIB Preisprognose auf eine tiefere Korrektur hin. Ein entscheidender Durchbruch unter die Unterstützung von 0,0000060 USD könnte die Tür zum Niveau von 0,00000592 USD öffnen und die Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs validieren, die seit Anfang des Jahres zu beobachten ist.

Die technische Krypto-Analyse zeigt jedoch überverkaufte Bedingungen beim RSI (Relative Strength Index), der derzeit nahe 30 schwebt. Dies könnte eine lokale Erholungsrallye auslösen. Damit die bärische These entkräftet wird, müsste SHIB über den Widerstand von 0,0000072 USD ausbrechen und ein höheres Tief etablieren – ein Szenario, das angesichts des massiven Überangebots derzeit unwahrscheinlich erscheint.

Was dies für den SHIB-Preis-Ausblick bedeutet

Das Zusammentreffen von massiven Börsenzuflüssen und einem technischen Death Cross schafft ein risikoreiches Umfeld für SHIB-Halter. Trader sollten das Niveau von 0,0000060 USD genau beobachten: Ein Schlusskurs unter dieser Linie bei hohem Volumen würde den Breakdown bestätigen. Umgekehrt bleibt das Aufwärtspotenzial durch die fallenden gleitenden Durchschnitte begrenzt, sollten Käufer einschreiten.

Diese Fragilität spiegelt die Schwäche wider, die im gesamten Meme-Coin-Sektor zu beobachten ist, wo selbst etablierte Token wie DOGE in Korrekturzonen eingetreten sind. Darüber hinaus bleibt die Sicherheit des Ökosystems eine Priorität; das Shiba-Inu-Team gab kürzlich Scam-Warnungen bezüglich betrügerischer Wiederherstellungsdienste heraus und erinnerte Investoren daran, inmitten der Volatilität wachsam zu bleiben. Bis sich die Zuflüsse stabilisieren, scheint der Pfad des geringsten Widerstands nach unten zu führen.

