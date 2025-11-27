SOL Prognose: Solana glüht im Stillen und bereitet den nächsten Stoß vor

Das Wichtigste in Kürze

Der Text beschreibt Solanas wachsende Kraft nach einer stabilen Bodenbildung, die durch stetige institutionelle Käufe und kontinuierliche ETF Zuflüsse gestützt wird.

Das Netzwerk zeigt starke Aktivität, robuste Kennzahlen und eine klare Aufwärtsstruktur, während das Kursverhalten zunehmend präziser wirkt.

Ein Rebound über die mittleren Preiszonen wird durch solides Volumen bestätigt, während externe Entwicklungen wie neue Layer 2 Projekte zusätzliche Dynamik in das Umfeld bringen.

Insgesamt präsentiert sich Solana als starkes Fundament im Markt, das stillen Druck aufbaut und bereit wirkt für den nächsten strukturellen Anstieg.

SOL hat eine Formation ausgebildet, die viele Händler als wunderschönen Boden bezeichnen. Nicht auffällig. Nicht explosiv. Nur stetige Akkumulation. Die Art, die echte Trends aufbaut.

Ein großer Grund liegt im Hintergrund. Konstante ETF Zuflüsse. Tag für Tag. Geld fließt hinein, nicht heraus. Das hat mehr Bedeutung, als die meisten denken. Es gibt außerdem zunehmende Aufmerksamkeit für einen Vorschlag zur Inflationssenkung. Worte bewegen Märkte. Noch bevor Code ausgeliefert wird. Kombiniert mit der Tatsache, dass Solana weiterhin die Nummer eins der Stablecoin Chains nach Transaktionsvolumen ist, wird das Gesamtbild stärker.

160 bis 170 wirkt nah.

$SOL: Beautiful bottom formation on Solana. i’m raising my price targets – Constant ETF inflows providing a bottom formation.

– Inflation reduction proposal coming (hype).

– #1 stable coin chain. $160-$170 is imminent

will update you guys on this everyday. pic.twitter.com/zbYRY2vvg0 — KazuaTrading (@KazuaTrading) November 27, 2025

Kein Mondruf. Ein strukturelles Ziel. Ich erhöhe meine obere Spanne, weil sich die Basis weiter verdichtet. Der Kurs wird nicht unordentlich. Er wird präzise. Aus meiner Sicht wirkt dieser Boden nicht fragil. Er wirkt konstruiert.

Solana erobert die 140er-Marke zurück, während Dynamik und Volumen steigen

Solana heizt sich erneut auf. Es hält sich fest über 140 und dieses Niveau fühlt sich immer weniger wie Widerstand und immer mehr wie Heimat an. Der Anstieg war nicht schwach. Er war scharf. Ein intraday Anstieg von plus sechs Prozent direkt vom Support bei 135. Das Volumen fiel beim Anstieg nicht ab. Wir sahen 70M bis 80M Blöcke wie ein Uhrwerk. Das ist kein Retail Lärm. Das ist Überzeugung.

🔥 Solana heats up again, holding firm above $140 as institutional demand and rising DeFi activity fuel renewed market confidence. $SOL has been listed on @edgeX_exchange $SOL Current Price: $142⁰24h Change: +3.5%⁰Daily Range: $135.70 – $144.37

Market Recap:⁰SOL pushed… https://t.co/N7sPaoE0lQ — BlueWave 🌊 RIVER .edge🦭 (@nguyensky2012) November 27, 2025

Institutionelle Kapitalflüsse zeigen die wahre Lage

Hier wird es ernst. Solana ETFs haben nun neunzehn Tage in Folge Zuflüsse verzeichnet. Insgesamt seit Ende Oktober etwa 476 Millionen Dollar. Das ist kein spekulatives Flirten. Das ist Positionierung. Bitwise führte erneut leise an. Das BSOL Produkt fügte an einem einzigen Tag 192000 SOL hinzu, rund 26.4 Millionen Dollar. Die gesamten ETF Bestände liegen jetzt über 4.3 Millionen SOL im Wert von etwa 587 Millionen Dollar. Das ist langfristiges Geld. Langsames Geld. Geduldiges Geld. Und es erscheint selten kurz vor einem Zusammenbruch.

Ökosystem-Check: Immer noch schnell – Immer noch beschäftigt

Die On Chain Zahlen von Solana bleiben stark.

Total Value Locked über 540 Millionen Dollar

24h Handelsvolumen etwa 5.5 Milliarden Dollar

Netzwerkstatus weiterhin eines der schnellsten und aktivsten Chains

Keine Verlangsamung. Kein Nutzerschwund. Entwickler liefern. Nutzer klicken. Apps laufen heiß. Das ist genau der Hintergrund, den Rallyes bevorzugen. Eine bösartige Chrome Erweiterung namens Crypto Copilot wurde dabei erwischt, SOL über gefälschte Wallet Bestätigungen zu stehlen. Hässlich, aber wichtig. Prüfe jede Transaktion genau. Keine Eile. Keine blinden Klicks. Märkte bestrafen Nachlässigkeit schnell.

Signal aus dem Diagramm

Solange Solana über 135 bleibt, bleibt der Weg zurück zu 150 plus offen. Ein Durchbruch und Halten über 145 mit Volumen verändert das Marktverhalten schnell. Mein Eindruck Momentum baut sich erneut auf. Leise. Aber mit Gewicht dahinter. Für Nutzer, die aktiv recherchieren, wie man Kryptowährung kauft oder Kapital effizient platziert, bleibt Solana eine der saubersten High Throughput Optionen.

Bitcoin Hyper tritt in Erscheinung, während der Hype um Layer 2 wächst

Jetzt wenden wir uns dem Joker zu. Der Infrastrukturwinkel. Bitcoin Hyper wird als erstes echtes Bitcoin Layer 2 Netzwerk präsentiert. Es verspricht schnelle, kostengünstige BTC Transaktionen. Plus Staking. Plus DeFi. Plus echte Anwendungen. Es läuft auf einer High Throughput Solana Virtual Machine. Das ist wichtig. Geschwindigkeit bringt Nutzer. Nutzer bringen Wert.

Breaking out of Bitcoin’s limitations: faster execution, lower fees, real utility. Hyper delivers. ⚡️🔥https://t.co/yzXqAckRt4 pic.twitter.com/vn6qiI26gK — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 26, 2025

Einige nennen es das beste Krypto Presale des Jahres 2025. Das ist eine kühne Aussage. Aber die Struktur ist interessant. HYPER ist der native Token des Bitcoin Hyper Netzwerks. Er übernimmt Transaktionen, Staking und Governance. Einfache Rolle. Klare Nutzung. Der Token befindet sich noch in frühen Preisstufen. Die Vertriebsschiene läuft über Web3Toolkit Zahlungen und Staking Systeme. Das senkt Reibung für frühe Teilnehmer.

Jetzt meine ehrliche Einschätzung. Kein Hype Filter. Nur Realität. Layer 2 Narrative kommen und gehen. Die meisten scheitern. Einige verändern alles. Bitcoin Hyper liegt momentan irgendwo dazwischen. Zu früh für eine Krönung, zu strukturiert für eine Abwertung. Beobachtenswert. Nicht zu vergöttern.

Wie ich diese Konstellation als Trader interpretiere

Direkt gesagt. Solana wirkt schwer im guten Sinn. Nicht aufgebläht. Verankert. Jeder Dip wird absorbiert. Jeder Schub hält länger als der vorherige. Der Markt jagt nicht. Er baut. ETF Zuflüsse sagen mir, dass Institutionen nicht nach einem schnellen Flip suchen. Sie stapeln Exposure, solange der Kurs noch langweilig ist. Das ist meist der Moment kurz bevor der Kurs laut wird.

Retail bleibt vorsichtig. Das ist ebenfalls gut. Das Ökosystem hat nicht an Schwung verloren. Das reduziert Abwärtsrisiken. Das Netzwerk funktioniert. Menschen nutzen es. Das ist der Boden. Momente wie dieser erinnern Nutzer auch daran, warum ein richtiger Krypto Wallet Vergleich wichtig ist. Das richtige Wallet Setup ist kein Luxus mehr. Es ist grundlegendes Überleben.

Bitcoin Hyper dient als spekulatives Extra. Das treibt SOL nicht direkt. Aber es stärkt das übergeordnete Narrativ, dass High Speed Umgebungen weiterhin Aufmerksamkeit gewinnen. Aus meiner Perspektive schreit dieser Markt nicht nach Exit Liquidität. Er legt ruhig Ziegel.

Während viele Chains langsamer werden, wenn die Schlagzeilen verblassen, produziert Solana weiterhin echte Aktivität. Keine Werbung. Nutzung. Stablecoin Abwicklung. NFT Fluss. DeFi Volumen. Gaming Transaktionen. Alles in hoher Geschwindigkeit. Das hat Bedeutung in einer Weise, die Charts nicht immer sofort zeigen.

Solana ist nicht länger nur ein High Beta Trade. Es ist Infrastruktur. Das verändert, wie Kapital damit umgeht. Und Infrastruktur bewegt sich in Wellen. Langen Wellen. Für Anleger, die Prognosen für Kryptowährungen studieren, liegt Solana jetzt in dieser seltenen Zone zwischen vergessen und überfüllt. Diese Zone ist oft der Startpunkt der nächsten Bewegung.

Die Solana Prognose wirkt konstruktiv. Nicht explosiv. Konstruktiv. Und das ist tatsächlich besser. Der Kurs hat die 140er mit Volumen zurückerobert. ETFs absorbieren weiter Angebot. On Chain Nutzung bleibt aktiv. Die Basis verdichtet sich. 160 bis 170 wirkt wie ein realistischer kurzfristiger Test. Keine Fantasie. Eine natürliche Erweiterung dieser Struktur. Alles darüber hinaus benötigt breitere Marktunterstützung durch Bitcoin und Ethereum. Für den Moment erfüllt Solana seine Aufgabe allein. Der Chart schreit noch nicht. Aber er räuspert sich eindeutig.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.