Solana bei $180? Noch lange nicht billig genug

Lassen Sie es uns aufschlüsseln, als würden wir einfach bei einem Kaffee sitzen und über Charts plaudern. Denn hier steckt eine echte Geschichte dahinter – und es ist nicht nur Untergang oder Boom. Es ist beides.

Gerade jetzt, bei etwa 180 $, zeigt das Chartbild Rot – nicht Grün. Die Rallye hatte keinen Biss. Kein echter Volumenschub. Die Hebelwirkung ist aufgebläht. Jeder wollte rein, bevor die ETF-Gerüchte laut wurden. Aber was passierte stattdessen? Das Vorauseilen verwandelte das Chartbild in ein Kartenhaus. Zu viele ‚Degens‘ sind überbelichtet. Nicht genug geduldiges Kapital unterstützt die Bewegung.

Das Ergebnis? Schwache Hände und eine wackelige Struktur. $SOL braucht keine kleine Verschnaufpause – es braucht einen Reset. Einen harten. Irgendwo näher bei 130–100 $ scheint wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch tiefer, wenn die Stimmung stark kippt oder Bitcoin niest. Ich spreche nicht von einem völligen Zusammenbruch. Ich sage nur: Seien Sie nicht überrascht, wenn der Boden vorübergehend einbricht. So läuft dieses Spiel nun mal. Starke Assets machen auch Rücksetzer – besonders wenn die Menge sich zu wohlfühlt. Solana ist nicht immun.

Also ja, 180 $ mag sich jetzt günstig anfühlen… aber günstiger kommt noch.

I’ve said it from the start – no interest in buying Solana at these levels.

And right now, price action is confirming that view.

Initially, I expected a top somewhere between $217–$240,

but it looks like $SOL wants to drop sooner… pic.twitter.com/BkaFMz8tUp

— Crypto Wave Vision (@CryptoWaveV) July 30, 2025