Solana-Bullen auf Messers Schneide – SOL bereit für den Absturz?

Das Wichtigste in Kürze

Solana steht kurz vor einer entscheidenden Unterstützungszone bei etwa 150 US-Dollar, nachdem der Kurs unter 165 US-Dollar gefallen ist.

Händler beobachten aufmerksam, ob die Bullen dieses Niveau verteidigen können, da ein Bruch tiefere Rückgänge bis 129 US-Dollar auslösen könnte.

Die aktuelle Marktphase zeigt sinkendes Volumen, schwächeres Momentum und vorsichtige Stimmung – typische Zeichen einer Konsolidierung.

Gleichzeitig bleiben Fundamentaldaten und langfristige Perspektiven stabil.

Analysten sehen die Bewegung als gesunde Korrektur vor einem möglichen nächsten Aufwärtsschub, insbesondere wenn Bitcoin Stärke zeigt.

Disziplin, Geduld und kluges Risikomanagement bleiben die Schlüssel, während Solana zwischen Erschöpfung und Erneuerung balanciert.

Die Bullen haben eine klare Aufgabe – dieses Niveau zu verteidigen. Wird es verloren, könnten wir tiefere Rückgänge in Richtung 145 US-Dollar oder sogar eine Rückkehr zum Niveau von 129,41 US-Dollar sehen, das in früheren Korrekturen stark gehalten hat. Dieses Szenario hat in der Community gemischte Emotionen ausgelöst. Einige sind besorgt, andere leise optimistisch.

Solana-Preis durchbricht wichtige Unterstützung

Das Momentum von Solana hat sich verlangsamt. Nach einer starken Rallye zu Beginn des Monats hatte $SOL Schwierigkeiten, sich über 165 US-Dollar zu halten. Der Kurs konsolidiert sich nun in der Nähe einer wichtigen Unterstützung – einem Bereich, der oft als Schlachtfeld zwischen Käufern und Verkäufern gedient hat.

$Solana price plunges past $165, facing bearish momentum and consolidation near major support $150. Bulls must defend here or risk deeper drops to $145 and beyond. Watch key resistance levels at $158 and $166 for potential recovery signs. pic.twitter.com/UeNfdoEJZF — Bitcoin Dominance (@MoneyHustl41075) November 5, 2025

Momentan scheinen die Bären die Kontrolle zu haben. Die Tageskerzen zeigen niedrigere Hochs und sinkendes Volumen – klassische Anzeichen einer Konsolidierung nach einer intensiven Bewegung. Meiner Meinung nach ist dies jedoch noch kein Grund zur Panik. Betrachten Sie es als eine Verschnaufpause. Märkte brauchen diese Pausen, um sich zu erholen, bevor sie ihre nächste Richtung bestimmen.

Wenn Sie kurzfristige Bewegungen anderer großer Coins verfolgen, sehen Sie sich die neuesten Krypto-Prognosen an – sie vermitteln ein klareres Bild davon, wie ähnliche Korrekturen in volumenstarken Märkten ablaufen.

Spiegelniveau hält – vorerst

Im Tageschart befindet sich der Solana-Preis an einem starken Spiegelniveau. Dies ist dieselbe Region, in der zuvor Käufer eingestiegen sind – und historisch gesehen ist das von Bedeutung. Händler betrachten Spiegelniveaus oft als emotionale Kontrollpunkte. Sie testen Überzeugungen. Wenn der Preis solche Zonen erneut erreicht, geschieht eines von zwei Dingen: Entweder der Markt springt mit Vertrauen oder er bricht mit Überzeugung.

Wanted to share some thoughts on Solana • Right now price is sitting at a strong mirror level on the daily chart. The same zone where buyers stepped in multiple times before. • If we mirror the last upward move, we can see potential “head and shoulders” (HnS) patterns forming… pic.twitter.com/Pkqe6hDwP1 — FinX (@FinxCryptoHub) November 4, 2025

Ich habe beobachtet, wie sich Solana seit 2023 auf diese Weise verhält. Der Preis neigt dazu, Verkaufsdruck in der Nähe der Unterstützung aufzufangen und dann schnell nach oben zu schießen, sobald Käufer die Kontrolle übernehmen. Das hält Händler an den Bildschirmen. Diesmal jedoch wirkt die Struktur etwas fragiler. Der tägliche RSI (Relative Strength Index) sinkt näher an 30 heran, was darauf hindeutet, dass das Momentum nachlässt.

Der „Kopf-und-Schultern“-Schatten

Einige Chartbeobachter haben ein mögliches Kopf-und-Schultern-Muster innerhalb der aktuellen Spanne erkannt. Es ist subtil, aber die Symmetrie ist erkennbar. Wenn dieses Muster bestätigt wird, könnte es auf eine kurzfristige bärische Umkehr hinweisen. Einfach gesagt – Solana könnte weiter fallen, bevor es neue Stärke findet.

Aber Muster sind keine Versprechen. Sie sind Wahrscheinlichkeiten. Man benötigt immer noch eine Volumenbestätigung und einen klaren Durchbruch der Nackenlinie, bevor man es als abgeschlossen betrachtet. Der entscheidende Bereich, den es zu beobachten gilt, liegt zwischen 152 und 167 US-Dollar. Bleibt der Preis darin, befinden wir uns weiterhin in einer Konsolidierungsphase.

Wird die 150-Dollar-Marke verloren, liegt die nächste Unterstützung bei etwa 129,41 US-Dollar – ein Niveau, bei dem langfristige Inhaber möglicherweise wieder mit Käufen beginnen. Für diejenigen, die Einstiegspunkte in den breiteren Markt suchen, bieten unsere Presale-Einblicke Informationen über aufstrebende Krypto-Projekte, die es vor dem nächsten Zyklus zu beobachten gilt.

Das Volumen erzählt die Geschichte

Volumen ist der Herzschlag der Marktüberzeugung. Derzeit hat das Handelsvolumen von Solana leicht abgenommen, was zur Konsolidierungs-Erzählung passt. Wenn Sie sehen, dass das Volumen austrocknet, bedeutet das oft, dass Händler auf Bestätigung warten – einen klaren Ausbruch über den Widerstand oder einen Durchbruch unter die Unterstützung.

Wenn eine starke grüne Kerze über 166 US-Dollar mit Volumen erscheint, ist mit einem bullischen Momentumwechsel zu rechnen. Ein klarer Tagesschluss unter 150 US-Dollar hingegen könnte einen erneuten Test des Bereichs um 130 US-Dollar einleiten. Hier zahlt sich Geduld aus. Kurzfristige Händler leben von Momentum, langfristige Investoren konzentrieren sich auf Struktur. Beide Perspektiven sind hier wichtig.

Stimmungs-Schnappschuss

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Solana hat sich in den letzten Tagen abgekühlt. Man spürt es – weniger Hype-Posts, weniger Aufregung. Aber genau diese Ruhe ist manchmal der beste Zeitpunkt, um aufmerksam zu werden. Der Fear-and-Greed-Index hat sich leicht in Richtung Angst verschoben, doch historisch gesehen sind das oft die Momente, in denen der nächste Aufwärtsschub beginnt.

Als Investor müssen Sie das, was Sie fühlen, mit dem abgleichen, was Sie auf dem Chart sehen. Meiner Ansicht nach bewegt sich Solana auf einem schmalen Grat zwischen Erschöpfung und Vorbereitung. Die nächste Bewegung hängt stark von der Stabilität von Bitcoin ab. Sollte Bitcoin seine kurzfristigen gleitenden Durchschnitte zurückerobern, könnte Solana schnell folgen – angesichts der hohen Korrelation zum BTC-Momentum.

Für neue Investoren, die sich fragen, wo sie beginnen sollen, ist der beste Ansatz, zu verstehen, wie man Krypto sicher kauft. Hier finden Sie eine einfache Anleitung zum Kauf von Kryptowährungen – sie behandelt smarte Einstiegszeitpunkte, Börsenoptionen und Tipps zur Einrichtung einer Wallet.

Meine Einschätzung

Persönlich sehe ich diese Korrektur als gesund an. Solana hat ein unglaubliches Wachstum erlebt, und Rücksetzer sind Teil jedes nachhaltigen Trends. Ich verfolge Solana seit den 20-Dollar-Zeiten, und diese aktuelle Spanne fühlt sich wie eine weitere „Abkühlungsphase“ vor dem nächsten Ausbruch an. Die Fundamentaldaten haben sich nicht geändert.

Die Technologie hat sich nicht verlangsamt. Nur die Stimmung hat sich abgeschwächt – und das ist vorübergehend. Wenn das Netzwerk weiter skaliert und die Gebühren niedrig bleiben, könnte Solana bis Ende des Jahres problemlos wieder 200 US-Dollar erreichen. Dafür braucht es jedoch Stabilität bei Bitcoin und makroökonomische Ruhe.

Was als Nächstes zu beobachten ist

Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Händler sollten Folgendes im Auge behalten:

Unterstützungen: 150 US-Dollar und 129,41 US-Dollar

Widerstände: 158 US-Dollar und 166 US-Dollar

Volumenspitzen: Ein starkes Zeichen für einsetzendes Momentum

Sobald Solana die 166-Dollar-Marke mit Überzeugung durchbricht, könnten wir schnelle Bewegungen in Richtung 180 US-Dollar sehen. Trotzdem bleibt Risikomanagement entscheidend. Setzen Sie Stop-Losses, verfolgen Sie Ihre Durchschnittswerte und bleiben Sie informiert.

Zusammenfassend deutet die kurzfristige Solana-Prognose auf Vorsicht, aber nicht auf Verzweiflung hin. Der Preis flirtet mit einer wichtigen Unterstützung, doch die Fundamentaldaten bleiben stark. Atmen Sie also tief durch. Beobachten Sie die Charts. Studieren Sie die Niveaus. Und handeln Sie mit Klarheit. Wie immer beginnt kluges Investieren mit Bewusstsein, nicht mit Aufregung. Solanas Geschichte ist noch nicht vorbei – sie holt nur Luft, bevor das nächste Kapitel beginnt.

