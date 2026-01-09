Solana Mobile kündigt Airdrop an: 2 Milliarden SKR-Token werden am 21. Januar an Benutzer verteilt

Das Wichtigste in Kürze

Rund 20 Prozent des gesamten SKR-Angebots sollen im Rahmen eines Airdrops an Nutzer ausgeschüttet werden, wobei das Engagement als Bemessungsgrundlage gilt.

Die erste Seeker Season verzeichnete über 100.000 aktive Nutzer, welche auf 265 dApps ein On-Chain-Volumen von 2,6 Milliarden US-Dollar erzielten.

Derweil soll der SKR-Token als Governance- und Staking-Token innerhalb der TEEPIN-Architektur fungieren und bildet so das Fundament für ein hardwarebasiertes, dezentrales Netzwerk.

Solana Mobile kündigt die Verteilung von 2 Milliarden SKR-Token an

Unterdessen hat Solana Mobile jüngst die Verteilung des SKR-Token über einen Airdrop verkündet, wobei Nutzer Ansprüche ab dem 21. Januar gültig machen können.

Der Schritt folgt auf mehrere Monate intensiver Entwicklungs- und Community-Aktivitäten rund um das Solana-Seeker-Smartphone sowie das dazugehörige dApp-Ökosystem.

🚨JUST IN: @solanamobile announced that a snapshot for Seeker Season 1 has been taken, with 20% of the $SKR token supply allocated to users and developers. The airdrop claim is scheduled to go live on the 21st of January. pic.twitter.com/YUror2nijx — SolanaFloor (@SolanaFloor) January 7, 2026

Berichten zufolge sollen rund 20 Prozent des gesamten SKR-Angebots im Rahmen des Airdrops und der ersten Seeker Season ausgeschüttet werden.

Dies stellt einen erheblichen Teil des Gesamtbestands dar und spiegelt das erklärte Ziel des Projekts wider, die Plattform-Governance an aktiver Teilnahme und nicht bloß an spekulativem Besitz auszurichten.

Entsprechend betonte Emmett Hollyer, General Manager von Solana Mobile, dass dieser Airdrop lediglich „der erste Schritt“ einer langfristig ausgelegten Strategie sei.

Our plans haven’t changed: we are building the easiest, most secure way to participate in internet capital markets from the supercomputer in your pocket. SKR is a critical step on the path to an open ecosystem that will bring on more devices, more developers, and more users. https://t.co/zndJ8FSWIF — Emmett 📱 (@m_it) January 7, 2026

Nach dem Token-Launch können Empfänger ihre SKR delegieren, was eine zentrale Rolle im Netzwerkdesign spielt.

Über die Delegation werden Token-Inhaber mit sogenannten Guardians verbunden, welche Aufgaben wie die Verifizierung von Geräten sowie die Kuratierung des dezentralen App-Stores übernehmen.

Mit dem Airdrop verfolgt Solana Mobile somit nicht nur das Ziel, enttäuschte Nutzer zu besänftigen, sondern auch, die funktionale Einbindung der Community in das Solana Mobile-Ökosystem nachhaltig zu stärken.

Seeker Season 1 endet mit einem Nutzerumsatz von 2,6 Milliarden USD

Die Seeker Season 1-Kampagne wurde mit messbarer On-Chain-Aktivität abgeschlossen:

Solana Mobile berichtete, dass über 100.000 Nutzer mehr als 265 dApps auf Seeker-Geräten nutzten und dabei ein Handelsvolumen von rund 2,6 Milliarden US-Dollar in 9 Millionen Transaktionen generierten.

The first ever Seeker Season has concluded, with over 265 dApps, 9 million transactions, and $2.6 billion in volume. Thank you to the 100,000+ Seekers who participated. Now, the next step: SKR launches on January 21 (UTC). pic.twitter.com/KKdmPpKJs2 — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) January 7, 2026

Diese Kennzahlen liefern die Bemessungsgrundlage für die Airdrop-Verteilung. Solana Mobile richtet die Verteilung der SKR-Token nach Nutzung und Engagement und nicht nach dem reinen Gerätebesitz aus.

Obwohl die Verteilungsmechanismen noch nicht veröffentlicht wurden, hat das Unternehmen erklärt, dass sowohl Nutzer als auch Entwickler, die während der ersten Saison zum Ökosystem beigetragen haben, am Airdrop beteiligt werden.

So funktioniert der SKR-Token innerhalb des Solana Mobile-Ökosystems

Der SKR-Token soll als Governance-Token im Solana Mobile-Ökosystem fungieren, das auf einer neu entwickelten Architektur namens TEEPIN (Trusted Execution Environment Platform Infrastructure Network) basiert.

Ziel dieses Ansatzes besteht darin, sichere Hardwareumgebungen mit dezentraler Governance zu verknüpfen, um Geräte, Anwendungen und Netzwerkteilnehmer effizient und trustless zu koordinieren.

Innerhalb dieses Systems übernehmen sogenannte Guardians die Rolle von Knotenbetreibern. Sie prüfen die Integrität der Geräte, authentifizieren Anwendungen und setzen die durch Governance definierten Regeln des Ökosystems durch.

Um einen Guardian-Knoten zu betreiben, müssen Nutzer 250.000 SKR-Token delegieren. Demgegenüber können Token-Inhaber ihre SKR aber auch an Guardians delegieren und dadurch sowohl Stimmrechte als auch Staking-Belohnungen erhalten.

Die Strategie des Solana Mobile-Entwicklerteams ist auf langfristige Beteiligung ausgelegt:

Der Token folgt einem Inflationsmodell mit anfänglich 10 Prozent pro Jahr, wobei die Inflationsrate jährlich um 25 Prozent sinkt, bis nach sechs Jahren ein Endwert von 2 Prozent erreicht ist.

Auch das Staking-Modell orientiert sich an bestehenden Solana-Strukturen: Es basiert auf einem Zwei-Tage-Epochenzyklus, in dem gestakte Token für eine Epoche gesperrt bleiben, ehe sie wieder freigegeben werden können.

