Solana-Upgrade beschleunigt Netzwerk: Slot-Zeiten sinken auf 250 Millisekunden

Das Wichtigste in Kürze

Solana reduziert die Slot-Zeiten auf 250 Millisekunden für schnellere Transaktionen.

Gleichzeitig profitiert der SOL-Kurs vom freundlichen Marktumfeld.

Freitag, 18. September 2026 – Der Kryptomarkt zeigt sich nach der FOMC-Zinsentscheidung am Mittwoch in glänzender Verfassung. Während Bitcoin bei fast 77.900 $ notiert und die globale Marktkapitalisierung auf 2,67 Billionen $ klettert, sorgt Solana mit einem technologischen Meilenstein für Aufsehen. Das Netzwerk hat seine Ziel-Slot-Zeit von 300 auf 250 Millisekunden reduziert – eine Beschleunigung der Layer-1-Blockchain um satte 17 %. Für Trader bedeutet dies schnellere Bestätigungen und minimale Latenzzeiten.

Doch während die Masse dem SOL-Kurs hinterherläuft, der mit einem Tagesplus von 6 % bei über 106 $ notiert und die Marke von 110 $ fest im Visier hat, fokussiert sich das smarte Kapital bereits auf die nächste strategische Ebene. Gefragt sind Infrastrukturprojekte, die diese enorme Geschwindigkeit nutzen, um die Liquiditätsgrenzen zwischen den führenden Blockchains aufzuheben. Genau hier setzt der Presale von LiquidChain (LIQUID) an, der bereits kurz vor der Marke von 1 Million $ steht und massives Interesse von Whales und Privatanlegern anzieht.

Solanas technologischer Sprung: Was das 250-Millisekunden-Upgrade für Trader bedeutet

Mit dem jüngsten Update setzt Solana seine Serie von Performance-Optimierungen fort. Nach historischen Anpassungen von 400 ms auf 350 ms und folgend auf 300 ms läuft das Netzwerk nun mit rasanten 250 Millisekunden pro Slot. Da die Epochen weiterhin strikt auf 432.000 Slots festgelegt sind, verkürzt sich eine Epoche von ehemals 36 Stunden auf nur noch rund 30 Stunden. Sollten die Block-Skip-Raten stabil bleiben, steht sogar eine zukünftige Reduzierung auf 200 Millisekunden im Raum.

Hinter dieser Optimierung steht die Regel SIMD-0525. Sie sorgt dafür, dass Rechenleistung und Datenmenge pro Slot proportional zur verkürzten Zeit schrumpfen. Das Ergebnis: Mehr Blöcke pro Sekunde, die jeweils kleinere Arbeitsmengen verarbeiten. Für dezentrale Börsen (DEXs), Oracles und Wallets bedeutet dies extrem aktuelle Datenströme. On-Chain-Trades scheitern seltener an Slippage, und Transaktionen werden nahezu in Echtzeit abgewickelt.

Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten. SOL hat die Marke von 105 $ mühelos übersprungen. Krypto-Analyst Castillo verweist in seiner jüngsten Chartanalyse auf eine signifikante Widerstandszone bei rund 120 $, die in den kommenden Monaten das nächste große Kursziel darstellen könnte.

Just teleport $SOL to $120 already. Took some calls on $SOL w/ strike price of $106 and $112. Just seems like free money man. pic.twitter.com/2ikiAkg97D — Castillo Trading (@CastilloTrading) September 18, 2026

LiquidChain (LIQUID): Die investierbare Layer-3-Alternative mit starker Tokenomics

Obwohl Solana technisch brilliert, bleibt das Netzwerk in seiner eigenen Liquiditätsblase gefangen. Hier kommt LiquidChain (LIQUID) ins Spiel. Als Layer-3-Lösung führt das Projekt das Kapital von Bitcoin, die DeFi-Tiefe von Ethereum und die Taktgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, hocheffizienten Ausführungsschicht zusammen. Dank einer Virtual Machine der Solana-Klasse und innovativer Cross-Chain-Proofs können Vermögenswerte atomar und ohne riskante Wrapping-Verfahren netzwerkübergreifend gehandelt werden.

Für langfristig orientierte Investoren ist vor allem die solide Tokenomics von Bedeutung. Der native LIQUID-Token dient als Treibstoff für das gesamte Ökosystem – von der Zahlung der Netzwerkgebühren über das Staking bis hin zur Governance. Der Gesamtvorrat ist fest auf 11.800.000.100 Token limitiert und strategisch aufgeteilt:

35 % für die kontinuierliche Entwicklung

für die kontinuierliche Entwicklung 32,5 % für die Innovationsschmiede LiquidLabs

für die Innovationsschmiede LiquidLabs 15 % für den Liquiditätspool AquaVault

für den Liquiditätspool AquaVault 10 % als Belohnungen für die Community

als Belohnungen für die Community 7,5 % für strategisches Wachstum und zukünftige Börsennotierungen (CEX/DEX)

Presale-Dynamik: Einstiegschancen und Staking-Renditen nutzen

Der Presale von LiquidChain befindet sich aktuell in Phase 106 und hat bereits rund 967.500 $ eingespielt. Das Erreichen des nächsten Meilensteins von 1,08 Millionen $ steht unmittelbar bevor. Beim aktuellen Token-Preis von 0,014956 $ bietet sich frühen Käufern ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, zumal das integrierte Staking-Protokoll direkt nach dem Kauf eine dynamische jährliche Rendite (APY) von bis zu 1.180 % ermöglicht.

Wer die langfristige Entwicklung dieses L3-Protokolls analysieren möchte, findet in der aktuellen LiquidChain Prognose wertvolle Kursszenarien. Eine detaillierte Anleitung zum Erwerb der Token bietet zudem der Ratgeber zum Thema LiquidChain kaufen.

Der Einstieg in den Presale ist unkompliziert gestaltet: Über die offizielle Website von LiquidChain lässt sich eine kompatible Web3-Wallet verbinden. Der Kauf kann wahlweise mit BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC oder bequem per Kreditkarte abgewickelt werden. Alternativ steht die nutzerfreundliche App Best Wallet zur Verfügung, die im Apple App Store sowie bei Google Play zum Download bereitsteht.

Um keine wichtigen Updates zu neuen Phasen, technischen Fortschritten oder den anstehenden Börsennotierungen zu verpassen, empfiehlt sich ein Blick auf den offiziellen X-Kanal von LiquidChain sowie der Beitritt zur aktiven Telegram-Gruppe des Projekts.

Hier geht es direkt zur Projektseite: Besuchen Sie LiquidChain.