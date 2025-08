Solv Protocol nimmt $1 Billion an untätigem Bitcoin mit institutionellem Yield-Vault ins Visier

BTC+ ist darauf ausgelegt, mehr zu tun als nur zu „halten“. Es ist dafür gebaut, Renditen zu generieren – beständig, sicher und transparent. Denken Sie an 4,5 % bis 5,5 % Grundrendite – passiv. Für Bitcoin-Besitzer, die es gewohnt sind, mit Nervosität Charts zu beobachten und Kursschwankungen wie das Wetter zu prüfen, klingt das fast… beruhigend.

– @SolvProtocol introduced BTC+, an automated vault designed to generate steady returns on spot Bitcoin holdings.

Und hier kommt der Clou: Das ist kein x-beliebiges DeFi-Farming-Produkt oder ein Hochrisiko-Ponzi-Token. BTC+ nutzt bewährte Strategien wie:

Es ist diversifiziert, systematisch und für Institutionen konzipiert. Bereits über 17.000 BTC sind gesperrt. Das ist keine Theorie. Der Vault hält bereits über 17.000 BTC – ein starkes frühes Signal dafür, dass Institutionen aufmerksam werden. Diese Summe allein liegt bei über 1 Milliarde US-Dollar – ein klares Zeichen für echte Traktion. Das Vertrauen früher Kapitalgeber, besonders in einem Bereich voller Skepsis, spricht Bände.

Meiner Meinung nach ist dies das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass sich Bitcoin über sein Branding als „digitales Gold“ hinausentwickelt. Die Zukunft besteht nicht nur darin, BTC zu halten – sondern es für sich arbeiten zu lassen.

Lassen Sie uns die Größe dieses „Biests“ nicht unterschätzen. Es gibt über 1 Billion Dollar in untätigem Bitcoin, ein Großteil davon gehalten in ETFs, Cold Wallets und Tresoren. Das ist Wert – massiver, ungenutzter Wert – der einfach nur dort liegt.

The Bitcoin Finance thesis is becoming a structural foundation of crypto markets.

As @Tiger_Research_ outlines, Bitcoin’s trillion-dollar base is finally being activated through yield, collateralization, and programmability.

Solv sits at the capital layer of Bitcoin, turning… https://t.co/6JR61Iplm8

— Solv Protocol (@SolvProtocol) July 31, 2025