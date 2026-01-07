Strategisches Asset in Gefahr? Wie die USA Bitcoin liquidieren

Das Wichtigste in Kürze

Senatorin Cynthia Lummis kritisiert, dass die USA weiterhin Bitcoin verkaufen, obwohl Präsident Trump angeordnet hatte, diese für eine Strategische Bitcoin-Reserve zu bewahren.

Dies zeigt interne Reibungen und mangelnde Koordination in der US-Krypto-Politik und wirft Fragen darüber auf, wie Bitcoin als strategisches Asset behandelt wird.

Die Liquidationen betreffen nicht nur einzelne Verkäufe, sondern eine philosophische und taktische Entscheidung: staatliche Assets werden kurzfristig veräußert, während andere Länder Bitcoin akkumulieren.

Das Signal an den Markt ist bedeutend, da jede Bewegung von Bitcoin durch die Regierung beobachtet wird.

Langfristig könnte diese Unsicherheit paradoxerweise bullish sein, da institutionelle und regulatorische Anpassungen die Normalisierung von Bitcoin als knappes, strategisches Asset fördern.

Die Kernbehauptung: Bitcoin wird weiterhin verkauft

Die Schlagzeile ist einfach und unangenehm. Senatorin Lummis fragte öffentlich, warum die US-Regierung weiterhin Bitcoin liquidiert, obwohl Präsident Trump ausdrücklich angeordnet hatte, diese Vermögenswerte zu bewahren. Ihre Worte waren deutlich: Das Land kann es sich nicht leisten, strategische Vermögenswerte zu verschwenden, während andere Nationen Bitcoin anhäufen. Der berichtete Verkauf zeigt interne Reibungen bei der Umsetzung der bundesstaatlichen Krypto-Politik und wirft die tiefere Frage auf, wer tatsächlich das Steuer in der Hand hat.

LATEST: 🇺🇸 Senator Lummis says the U.S. is still liquidating Bitcoin even after President Trump ordered for it to be preserved! pic.twitter.com/3RegToXJkP — Coinvo (@Coinvo) January 6, 2026

Es geht hier nicht nur um einen Verkauf oder eine Behörde. Die USA handeln effektiv etwas, das nicht gedruckt werden kann, gegen etwas, das gedruckt werden kann. Das ist nicht nur ein philosophischer Fehler; es ist ein strategischer. Meiner Ansicht nach ist das, als würde man Land verkaufen, um Papier zu horten.

Die Idee der Strategischen Bitcoin-Reserve ist nicht symbolisch

Eine Strategische Bitcoin-Reserve ist keine Meme-Politik. Sie erkennt an, dass Bitcoin von einem spekulativen Asset zu einem geopolitischen Instrument geworden ist. Länder, die dies früh verstehen, gewinnen Optionen. Länder, die es nicht verstehen, finden Ausreden.

🇺🇸 JUST IN: DOJ SOLD BITCOIN DESPITE TRUMP’S STRATEGIC $BTC RESERVE ORDER Sen. Cynthia Lummis:

“Why is the U.S. government still liquidating Bitcoin when President Trump explicitly directed these assets be preserved for our Strategic Bitcoin Reserve?

We can’t afford to squander… pic.twitter.com/D0KUJzHefy — CryptosRus (@CryptosR_Us) January 6, 2026

Wenn man sich breitere aktuelle Krypto-Prognosen ansieht, wiederholt sich ein Thema: Bitcoin wird langsam wie digitales Gold behandelt, nicht wie eine Tech-Aktie.

Interne Reibungen sind die eigentliche Geschichte

Das Beunruhigendste ist nicht einmal der Verkauf selbst. Es ist die Tatsache, dass eine Regierungsseite die andere scheinbar ignoriert. Das zeigt, dass die politische Koordination weiterhin fragil, vielleicht sogar chaotisch ist. Auf Märkten ist Unsicherheit eine Steuer. In der Geopolitik ist sie eine Belastung.

Jeder Bitcoin, den die USA heute verkaufen, ist einer, den sie später zu einem höheren Preis zurückkaufen müssen, vorausgesetzt, sie wollen es überhaupt. Dieses Muster haben wir bereits beim Gold gesehen. Man muss kein Hardcore-Maximalist sein, um das zu erkennen.

Der globale Kontext: Andere warten nicht

Während Washington debattiert, positionieren sich andere Länder stillschweigend. Einige minen, einige akkumulieren, einige verkaufen zumindest nicht. Die Verkäufe der USA in diesem Umfeld wirken weniger wie Vorsicht und mehr wie kurzfristiges Denken.

Das Argument „Es sind nur beschlagnahmte Assets“ ist schwach

Ja, es handelt sich um beschlagnahmte Vermögenswerte. Aber sobald sie beschlagnahmt sind, werden sie zu Staatsvermögen. Und Staatsvermögen sollte strategisch verwaltet werden, nicht verkauft, weil das alte Handbuch es so vorsieht. Bitcoin ist kein Auto. Es ist kein Büromöbel.

Dieses ganze Ereignis wirkt wie ein Reifetest für die US-Krypto-Politik. Behandeln wir Bitcoin wie ein seltsames Internet-Ding, oder wie eine knappe digitale Ressource, die andere Nationen zunehmend respektieren? Im Moment sind die Signale gemischt. Das ist nicht beruhigend.

Das Marktsignal: Warum Händler es wirklich interessiert

Wann immer die Regierung Bitcoin bewegt, bemerkt der Markt es. Nicht, weil die USA der einzige Wal sind, sondern weil sie ein narrativer Wal sind. Die Frage, ob Amerika akkumuliert oder verteilt, ist fast genauso wichtig wie die Münzen selbst.

Deshalb wirken diese Schlagzeilen weit über politische Kreise hinaus. Man kann nicht mit einer Stimme „Strategische Reserve“ sagen und mit einer anderen „verkaufen“. Irgendwann hört der Markt auf, auf Worte zu achten, und schaut nur noch auf die Wallets. Glaubwürdigkeit ist jetzt on-chain.

Das wirft auch ein Licht darauf, wie Regierungen insgesamt mit dem Krypto-Ökosystem interagieren. Von Verwahrung bis Liquidations-Pipelines wirkt alles noch so, als sei es für eine Welt gebaut, in der Krypto nur temporär ist. Ist es nicht. Es ist dauerhaft.

Für langfristige Bitcoin-Besitzer ist das sowohl frustrierend als auch seltsam beruhigend. Frustrierend, weil die Politik noch hinter der Realität zurückbleibt. Beruhigend, weil es zeigt, wie früh wir noch in der institutionellen Lernkurve stehen. Regierungen machen immer noch Fehler von 2013 in einer Welt von 2026.

Die gleiche Regierung, die debattiert, ob Bitcoin gehalten werden soll, versucht auch herauszufinden, wie Börsen, Wallets und Onramps reguliert werden sollen. Wer sich schon einmal Krypto-Börsen- oder Wallet-Vergleiche angesehen hat, weiß, wie schnell dieses Ökosystem sich entwickelt. Die Politik bewegt sich langsamer. Manchmal schmerzhaft langsamer.

Die politische Ebene, über die niemand spricht

Tun wir nicht so, als sei Politik nicht beteiligt. Bitcoin ist jetzt ein politisches Asset, ob es jemand mag oder nicht. Halten, verkaufen oder darüber sprechen – alles sendet Signale.

Und momentan sind diese Signale laut. Möglicherweise. Große Systeme drehen sich nicht sofort. Einige Verkäufe könnten Pipelines betreffen, die vor Monaten genehmigt wurden. Aber diese Ausrede funktioniert nur einmal. Danach wird es ein Governance-Problem.

Wenn die USA der Welt sagen, sie wolle eine Strategische Bitcoin-Reserve, während sie heimlich Bitcoin verkaufen, ist das wie ein Unternehmen, das ein Aktienrückkaufprogramm ankündigt, während Insider ihre Aktien abstoßen. Auch wenn legal, wirkt es schlecht. Märkte sind nicht naiv.

Warum das langfristig tatsächlich bullish ist

Hier ist der ironische Teil. Diese Art von Verwirrung sieht man oft, bevor eine Anlageklasse vollständig normalisiert wird. Institutionen streiten. Regierungen stolpern. Dann, langsam, setzen sich die Regeln durch. Das haben wir bei Gold gesehen, beim Internet, bei fast allem Disruptiven.

Der ganze Sinn von Bitcoin ist, dass er knapp und nicht druckbar ist. Die USA handeln gegen Dollars, die unbegrenzt gedruckt werden können – das ist nicht nur eine taktische Wahl. Es ist eine philosophische.

Und meiner Meinung nach die falsche Philosophie. Privatanleger sind nicht blind dafür. Wenn sie lesen, dass Regierungen verkaufen oder kaufen, beeinflusst das ihre Entscheidungen, welche Krypto sie kaufen oder halten. Narrative sind wichtig. Sehr wichtig.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.