Tether bestätigt neue inländische US-Stablecoin

CEO Paolo Ardoino nahm kein Blatt vor den Mund. Die neue Coin ist „hochgradig effizient“ und speziell auf US-Institutionen zugeschnitten. Das sagt eine Menge aus. Denn derzeit dominiert Tether weltweit mit USDT, hat aber nur begrenzte Fortschritte mit amerikanischen Banken und regulierten Akteuren gemacht. Es gab immer eine gewisse Zurückhaltung. Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften. Regulatorische Grauzonen. Diese neue Coin stellt das auf den Kopf. Sie ist Tethers offizielle Einladung an die Wall Street. Und ich muss sagen – es wurde Zeit.

🚨JUST IN: Tether confirms a new U.S. domestic stablecoin is on the way—built for Wall Street.🪙

CEO Paolo Ardoino calls it “highly efficient” and designed specifically for U.S. institutions.🇺🇸 pic.twitter.com/AmHnNeTbx6

