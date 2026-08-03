Trotz Bärenmarkt: Solana erreicht neues Allzeithoch

Das Wichtigste in Kürze

Solana verarbeitet monatlich Milliarden Transaktionen und erreicht neue historische Höchststände.

Täglich nutzen über drei Millionen aktive Adressen das Solana-Netzwerk weltweit.

Mehr als hundert Millionen tägliche Transaktionen unterstreichen Solanas technische Skalierbarkeit.

Bots und Mehrfach-Wallets relativieren jedoch die beeindruckenden Aktivitätskennzahlen teilweise deutlich.

Solana bleibt technologisch eines der aktivsten Netzwerke im Kryptomarkt. Entwickler arbeiten an höherer Kapazität, neuen Anwendungen und einer stärkeren institutionellen Nutzung.

Beim SOL-Kurs kommt davon bislang jedoch wenig an. Der Token notiert aktuell bei rund 78 US-Dollar, zeigt kaum Momentum und liegt ungefähr 70 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch. Damit gehört Solana trotz lebendiger Entwicklerlandschaft weiterhin zu den relativ schwachen großen Kryptowährungen.

Eine Onchain-Metrik sorgt nun allerdings für neue Fantasie: Die Zahl der monatlichen Transaktionen hat im Juli einen historischen Höchststand erreicht. Das deutet darauf hin, dass die Nutzung des Netzwerks wächst, obwohl der Markt den Fortschritt bislang kaum honoriert.

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Solana erreicht neuen Transaktionsrekord

Im Juli verarbeitete Solana laut den dargestellten Blockworks-Daten rund 4,244 Milliarden Transaktionen – so viele wie noch nie innerhalb eines Monats. Besonders relevant ist, dass dabei Validator-Abstimmungen nicht mitgezählt werden. Erfasst werden damit sogenannte Non-Vote-Transaktionen, also tatsächliche Interaktionen mit Anwendungen, Wallets, Börsen, Zahlungsdiensten oder Smart Contracts. Bereits im Juni hatte Solana einen neuen Höchstwert erreicht, der im Folgemonat direkt übertroffen wurde.

BREAKING: @Solana’s monthly transaction count hit a new all-time high in July, just one month after reaching its previous peak in June. pic.twitter.com/TaBhChYovv — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 2, 2026

Die Kennzahl unterstreicht zunächst die technische Leistungsfähigkeit und die hohe Auslastung des Netzwerks. Solana kann dank niedriger Gebühren und schneller Abwicklung enorme Mengen an Transaktionen verarbeiten. Zusätzliche Kapazität schafft das Ende Juli aktivierte Upgrade auf 100 Millionen Compute Units pro Block, wodurch mehr Rechenarbeit und damit potenziell mehr Transaktionen in einen Block passen.

Der Rekord ist dennoch nicht automatisch mit steigender realer Nachfrage oder höheren Einnahmen gleichzusetzen. Ein erheblicher Teil der Aktivität kann von Trading-Bots, Arbitrage, Memecoin-Handel oder automatisierten Anwendungen stammen. Entscheidend ist deshalb, ob zugleich Gebühreneinnahmen, aktive Nutzer, Stablecoin-Volumen und langfristig gebundenes Kapital wachsen. Trotzdem ist der neue Höchststand ein konstruktives Signal: Während der SOL-Kurs schwächelt, erreicht die tatsächliche Netzwerknutzung neue Rekorde. Diese Divergenz könnte langfristig eine Neubewertung begünstigen. Vor allem zwei Rekordmonate hintereinander sprechen eher für einen belastbaren Trend als für einen kurzfristigen statistischen Ausreißer.

Solana dominiert bei Nutzern und Onchain-Aktivität

Der Transaktionsrekord wird durch weitere Aktivitätsdaten gestützt. Laut den im Beitrag zitierten Kennzahlen verarbeitet Solana inzwischen zeitweise mehr als 100 Millionen Onchain-Transaktionen pro Tag. Gleichzeitig sollen täglich über drei Millionen aktive Adressen beziehungsweise Nutzer mit dem Netzwerk interagieren. Damit liegt Solana bei beiden Kennzahlen deutlich vor vielen konkurrierenden Blockchains.

Solana is massively outperforming every other chain in daily active users and daily on-chain transactions. ✔️ More than 100 million daily on-chain transactions

✔️ More than 3 million daily active users Strong user activity is one of the clearest indicators of a healthy and… pic.twitter.com/tu4vTd6yV8 — Lucky (@LLuciano_BTC) August 3, 2026

Für das Ökosystem ist diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Eine hohe Zahl aktiver Nutzer deutet darauf hin, dass Solana nicht nur von Entwicklern getestet, sondern tatsächlich für Handel, Zahlungen, DeFi-Anwendungen, NFTs, Gaming und Memecoins verwendet wird. Die hohe Transaktionszahl zeigt zudem, dass das Netzwerk große Aktivitätsmengen zu niedrigen Gebühren abwickeln kann. Genau diese Skalierbarkeit gilt als eines der wichtigsten Argumente für Solana.

Allerdings sollten die Zahlen nicht unkritisch interpretiert werden. Aktive Adressen sind nicht automatisch mit einzelnen Menschen gleichzusetzen, da ein Nutzer mehrere Wallets kontrollieren kann. Zudem entsteht ein Teil der Transaktionen durch Bots, automatisierte Handelsstrategien und hochfrequente Anwendungen.

Dennoch bleibt der Abstand zur Konkurrenz bemerkenswert. Während der SOL-Kurs aktuell kaum Stärke zeigt, wächst die Nutzung des Netzwerks weiter. Sollte sich diese Aktivität künftig stärker in Gebühren, Umsätzen und nachhaltiger Kapitalbindung widerspiegeln, könnte daraus langfristig auch neues Kurspotenzial entstehen.

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