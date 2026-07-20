Trump-Gipfel: CLARITY Act und die Krypto-Regulierung

Das Wichtigste in Kürze

Der Senat benötigt mindestens sieben Stimmen der Demokraten für eine Cloture, und diese mathematische Hürde hat sich an einem einzigen ungelösten Punkt festgebissen: durchsetzbare Regeln zu Interessenkonflikten, die den Präsidenten, den Vizepräsidenten und Kongressmitglieder abdecken.

In Finanzberichten von Anfang des Monats legte Trump Krypto-Einnahmen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar offen.

Davon stammen rund 594 Millionen US-Dollar von World Liberty Financial, der Krypto-Firma, die er 2024 mit seinen Söhnen gründete, und 635 Millionen US-Dollar aus Verkäufen seines Meme-Coins.

Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine gezielte Sitzung im Weißen Haus mit wichtigen Krypto-Stakeholdern abgehalten. Zu den Teilnehmern gehörten Senator Bernie Moreno, Senatorin Cynthia Lummis (Vorsitzende des Unterausschusses des Senats für digitale Vermögenswerte), der Krypto-Berater des Weißen Hauses, Patrick Witt sowie Susie Wiles und Kristin Smith, Präsidentin des Solana Policy Institute. Das Treffen verfolgte ein klares Ziel: Den Stillstand aufgrund von Interessenkonflikten zu überwinden, der verhindert, dass der Digital Asset Market CLARITY Act noch vor der August-Pause zur Abstimmung im Senat kommt.

There's a reason everyone is watching today's White House meeting.



The CLARITY Act isn't about picking winners between Bitcoin, Ethereum, or XRP.



It's about creating the legal framework that determines how digital asset markets operate in the U.S. for years to come.



Clear… pic.twitter.com/diZ26U7cZe — Alec (@alecweb3) July 17, 2026

Dabei handelt es sich nicht bloß um ein Terminproblem. Es ist eine strukturelle Kollision zwischen Trumps persönlichen finanziellen Verflechtungen im Ökosystem der Krypto-Regulierung und den gesetzlichen Formulierungen, welche die Demokraten im Senat als Mindestbedingung für ihre Zustimmung fordern. Ohne diese Stimmen können die Republikaner die notwendige Schwelle von 60 Stimmen für ein Ende der Debatte (Cloture) nicht erreichen.

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CLARITY Act News: Ethik-Bestimmungen als Zünglein an der Waage

Der Senat benötigt mindestens sieben Stimmen der Demokraten für eine Cloture, und diese mathematische Hürde hat sich an einem einzigen ungelösten Punkt festgebissen: durchsetzbare Regeln zu Interessenkonflikten, die den Präsidenten, den Vizepräsidenten und Kongressmitglieder abdecken.

In Finanzberichten von Anfang des Monats legte Trump Krypto-Einnahmen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar offen. Davon stammen rund 594 Millionen US-Dollar von World Liberty Financial, der Krypto-Firma, die er 2024 mit seinen Söhnen gründete, und 635 Millionen US-Dollar aus Verkäufen seines Meme-Coins.

Eine Gruppe von demokratischen Senatoren, darunter Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin und Ron Wyden, erklärte nach diesen Offenlegungen, dass die Zahlen Besorgnis erregen. Es bestehe der Verdacht, dass der Präsident den Kongress dazu dränge, Krypto-Gesetze zugunsten genau der Branche zu verabschieden, an der er massiv mitverdient.

Bereits im Mai war der Bankenausschuss des Senats daran gescheitert, einen Änderungsantrag zu verabschieden, der hochrangigen Regierungsbeamten geschäftliche Verbindungen zur Krypto-Industrie untersagt hätte; die Republikaner blockierten dies aus verfahrenstechnischen Gründen.

Kristin Smith vom Solana Policy Institute, die an der Sitzung am Donnerstag teilnahm, sagte, das Treffen habe dazu gedient, Ideen zur Ethik-Frage zu präsentieren, und betonte die Dringlichkeit der Verabschiedung. Senator Moreno erklärte gegenüber Politico, dass die Diskussion die „Gesamtheit“ des Gesetzentwurfs abdecken werde, einschließlich Aktualisierungen für Trump und den „Weg zum Erfolg“ der Gesetzgebung.

Zeitplan im Senat: Drei Arbeitswochen und ein voller Kalender

Der Senat kehrte am 13. Juli aus der Pause zum Unabhängigkeitstag zurück, womit etwa drei Arbeitswochen verbleiben, bevor um den 10. August die Sommerpause beginnt. Senatorin Lummis äußerte gegenüber Fox Business am Mittwoch ihre Erwartung, dass der CLARITY Act bereits nächste Woche zur Abstimmung stehen könnte: „Wir werden ihn in den nächsten Tagen einbringen.“

Der Gesetzentwurf, der seit dem 1. Juni unter der Nummer 423 im Gesetzgebungskalender des Senats geführt wird, kann jederzeit zur Abstimmung gestellt werden, sobald Mehrheitsführer John Thune dies plant. Zuvor muss er jedoch mit dem Text des Landwirtschaftsausschusses des Senats abgeglichen, mit der vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Version zusammengeführt werden und die 60-Stimmen-Hürde nehmen – und das alles in Konkurrenz zu Bestätigungsanhörungen und dem National Defense Authorization Act (NDAA).

Der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses hält zudem am 17. Juli eine Anhörung vor Ort mit dem Titel „Building the Future of Finance: How the CLARITY Act Unlocks Innovation“ ab, die voraussichtlich die Vorarbeit für die Abstimmung der verschiedenen Fassungen leisten wird.

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Die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung ist parallel zum schrumpfenden Kalender gesunken. Polymarket-Händler bezifferten die Chance, dass der CLARITY Act noch in diesem Jahr Gesetz wird, am Donnerstagmorgen auf lediglich 31 % – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Spitzenwert von 82 % Mitte Februar.