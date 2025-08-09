Das Wichtigste in Kürze

Ethereum hat die Marke von 4.100 $ durchbrochen und dabei einen mehrjährigen Widerstand überwunden.

Über 120 Millionen $ an Short-Positionen wurden liquidiert, was eine Rallye verstärkte.

Gewinnmitnahmen setzen ein, doch die Stimmung bleibt optimistisch und ein neues Allzeithoch wirkt greifbar.

Der Ausbruch könnte Kapital in andere Kryptoprojekte lenken und den gesamten Markt beleben.

ETH durchbricht mehrjährigen Widerstand bei 4.100 $

Seit Monaten – ja, Jahren – war 4.100 $ diese Linie im Sand. Jedes Mal, wenn ETH in die Nähe kam, traten die Verkäufer auf den Plan. Aber heute? Käufer traten mit echter Überzeugung auf.

$ETH is breaking multi-year resistance points at $4,100 Over $122,000,000 liquidated in shorts in the past hour Those who wanted to take profit, took profit. ATH at this point feels inevitable pic.twitter.com/Fl1vgvUiTk — defi_milos (@defi_milos) August 9, 2025

Das Brechen dieses Levels geht nicht nur um Angeberrechte. Es ist eine psychologische Barriere. Trader, die auf Bestätigung gewartet haben, haben sie jetzt. Das ist die Art von Ausbruch, die zurückhaltendes Kapital wieder ins Spiel holen kann.

122.000.000 $ an Shorts liquidiert

Shortseller wetteten darauf, dass ETH ins Stocken gerät oder fällt. Stattdessen wurden sie überrollt. Über 122 Mio. $ an gehebelten Short-Positionen lösten sich in einem Augenblick auf. Das ist nicht nur eine Delle – das ist ein Krater im Selbstvertrauen des Bärenlagers.

🚨$120M in shorts liquidated as ETH smashes past $4,100.$ETH just nuked the bears.🔥 pic.twitter.com/6QFbSowAAQ — Coin Bureau (@coinbureau) August 9, 2025

Solche Liquidationen haben das Potenzial, eine Rückkopplungsschleife auszulösen. Mehr Shorts werden gezwungen auszusteigen, wenn Positionen geschlossen werden und die Preise noch weiter steigen. Es ist ein Dominoeffekt, der häufig eine Rallye anheizt, die bereits lichterloh brennt.

Gewinnmitnahmen in vollem Gange

Immer wenn es zu einem solchen Ausbruch kommt, gibt es eine natürliche Welle von Gewinnmitnahmen. Und ja – einige Trader haben Kasse gemacht. Das ist gesund. Es verhindert, dass sich die Rallye zu schnell überhitzt. Denken Sie daran wie an einen Läufer, der vor dem nächsten Sprint kurz Luft holt.

Das ATH fühlt sich unausweichlich an

Mit diesem Ausbruch verschiebt sich das Gespräch. Trader flüstern nicht mehr „Allzeithoch“ in vorsichtigen Tönen – sie sagen es laut. An diesem Punkt ist es nicht abwegig zu denken, dass ETH einen Lauf auf sein vorheriges Hoch und darüber hinaus starten könnte. Momentum ist da. Die Stimmung wandelt sich. Und im Krypto-Bereich können diese beiden zusammen explosiv sein.

Warum dieser Move wichtig ist

Ethereum ist nicht einfach nur eine weitere Coin, die zufällig einen Pump hinlegt. Es ist das Rückgrat eines großen Teils von Web3 – DeFi, NFTs, Smart Contracts und ganze Ökosysteme von Projekten existieren hier. Einige nutzen diesen Moment, um die besten Krypto-Wallets für sicherere Aufbewahrung zu vergleichen. Andere springen in Presale-Chancen, in der Hoffnung, die nächste Rallye früh zu erwischen.

After 17 months, it was FINALLY broken. The $4k ETH resistance level. Buckle up. pic.twitter.com/2S340xepPG — Nic (@nicrypto) August 9, 2025

Das Brechen der 4.100 $ lässt nicht nur Charts hübsch aussehen. Es verändert die Psychologie. Institutionelle Handelsabteilungen nehmen es zur Kenntnis. Privatanleger fangen wieder an, aufmerksam zu werden. Und Entwickler, die auf Ethereum bauen? Die haben plötzlich ein noch stärkeres Argument für ihre Investoren.

Der Dominoeffekt

Große Bewegungen in ETH können eine Kettenreaktion auslösen. Trader rotieren Gewinne in andere Layer-1-Projekte. DeFi-Token bekommen einen Schub. Sogar Memecoins können auf der Welle reiten. So dehnen sich Bullenmärkte aus – es beginnt mit den großen Coins, dann schwappt die Energie auf den Rest des Marktes über.

Schon jetzt sieht man, wie die Gespräche in Trading-Communities heiß laufen. Einige spekulieren auf einen Sprung auf 4.500 $.

Andere rechnen mit einem langsamen, stetigen Anstieg. So oder so – ETH steht wieder im Rampenlicht. Für alle, die noch am Rand stehen, könnte jetzt der Zeitpunkt sein, Krypto-Kauf­guides hervorzuholen und sich auf das vorzubereiten, was kommt. Das war nicht einfach nur ein weiterer grüner Tag für Ethereum. Es war ein Statement. Über 120 Mio. $ an Shorts liquidiert, während ETH über 4.100 $ hinaus­schießt, ist nicht nur eine Schlagzeile – es ist ein Schnappschuss eines Marktes, der aufwacht, monatelange Zurückhaltung abschüttelt und sich einer neuen Erzählung zuwendet.

This is not alt season. This is ETH season Let’s not confuse the two — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 8, 2025

Wir könnten weiterhin Volatilität erleben. Es könnten sogar scharfe Rücksetzer kommen. Aber der Ton hat sich geändert. Und sobald sich dieser Wandel im Krypto-Bereich vollzieht, ist es schwer, den Geist wieder in die Flasche zu bekommen. In meinen Augen? ATH ist vielleicht nicht nur am Horizont – es könnte bereits auf der Startbahn stehen.

