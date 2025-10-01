Uptober startet: Bitcoin zieht an, Altcoins hinterher?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Kurs legt zum Q4-Start zu.

BTC-Dominanz > 58 %.

US-Shutdown.

24h-Liquidationen > 400 Millionen US-Dollar.

Der Oktober legt los – und Bitcoin liefert. Zum Start ins vierte Quartal schiebt sich der BTC-Kurs dynamisch nach oben, während die Marktmechanik einmal mehr eindeutig ist: Kapital fließt vorrangig in BTC, die Dominanz steigt und die Altcoins bewegen sich zögerlich mit, aber schauen zunächst noch vorsichtig zu.

Marktstatus am 1. Oktober

Bitcoin startet in den Oktober mit Rückenwind und schoss im Verlauf des Tages mit großen grünen Kerzen gen Norden. Laut CoinGecko handelt BTC heute bei rund 117.500 US-Dollar, ein Anstieg von 4,2 Prozent zum Kurs von gestern.

Warum? Nach dem Liquidationsblutbad Ende September wurde zum Q4-Start erneut massiv zwangsabgewickelt: Über die letzten 24 Stunden summierten sich die Krypto-Short-Liquidationen laut Coinglass-Aggregationen auf rund 455 Mio. US-Dollar. Solche Spikes wirken oft wie „Sauerstoff“ für Trendbewegungen – erst fliegen Shorts raus, dann folgen Zwangs-Longs in den Squeeze.

Dominanz dreht nach oben und was das für Altcoins bedeutet

Q4 ist für Bitcoin historisch das renditebringendste Quartal, +47,73 Prozent Kurssteigerung im Durchschnitt. Dabei zählt der sogenannte„Uptober“ historisch zu Bitcoins stärksten Monaten. Die Daten von Coinglass zeigen für den Zeitraum seit 2013 zusammen: im Schnitt +14,7 % im Oktober, zehn von 13 Oktobern endeten grün. Auch der erste Tag in diesem Oktobers startet positiv.

Aber: Das schafft Erwartungen und bremst Altcoins kurzfristig, weil frisches Kapital zuerst in BTC landet.Das zeigen auch die Daten von CoinmarketCap: Die Bitcoin-Dominanz ist wieder etwas angestiegen, aktuell bei rund 58 Prozent.

Altcoins kommen statistisch versetzt zum Zug, oft dann, wenn Bitcoin die Preisfindung über neuen Hochs anheizt.Damit eine Altcoin-Season ausgerufen werden kann, muss also zuerst Bitcoin noch etwas weiter performen.

Makro jetzt als Taktgeber: Shutdown

Mit Beginn des neuen Fiskaljahres ist die US-Bundesregierung in den Shutdown gerutscht. Finanzaufseher wie SEC fahren auf Notbetrieb, was u. a. die Bearbeitung regulierter Anträge verzögert – ein Faktor, der Risikoassets kurzfristig sprunghafter machen kann.

Was heißt das für Einstiege?

Das Basis-Szenario für Oktober: BTC führt, Altcoins folgen verzögert. Historisch war die Altcoin-Outperformance typischerweise dann am stärksten, wenn Bitcoin in oder kurz nach der Preisfindung (neues Allzeithoch) in eine überhitzte Phase läuft. Konkrete Opportunitäten liefert unsere Übersicht zu den besten Kryptowährungen im Oktober 2025 sowie der aktualisierte Coin-Launch/Presale-Kalender.

Kurzes Fazit

Der Start ins Q4 bestätigt das Drehbuch: BTC zuerst, Altcoins später. Solange die Dominanz hoch bleibt und der Shutdown die Datenlage trübt, ist Geduld bei Altcoins die Strategie. Mit einem klaren Blick auf Dominanz-Knicke und weitere Signale der FED lassen sich Chancen identifizieren; ohne FOMO, dafür mit Plan.