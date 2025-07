US-Repräsentantenhaus hat alle 3 Kryptowährungsgesetze verabschiedet

Das Wichtigste in Kürze

Der US-Kongress hat drei bahnbrechende Krypto-Gesetze verabschiedet.

Clarity Act, Genius Act und Anti-CBDC Act sind Realität.

Regulierung schafft endlich klare Spielregeln – kein Graubereich mehr.

Das öffnet die Türen für institutionelles Kapital.

Der Markt reagiert: Klarheit bedeutet Vertrauen – und Wachstum.

Regulatorische Klarheit ist gerade ins Rampenlicht getreten

Wir haben nach Klarheit gefragt, geschrien, sogar gefordert. Keine rechtlichen Grauzonen mehr. Kein Rätselraten mehr bei Krypto-Steuern, Compliance oder Börsenoperationen. Jetzt? Sind wir einen Schritt näher an einem definierten Rechtsrahmen, der digitale Innovation unterstützt und Nutzer schützt.

Hier ist die wohl wichtigste Aufzählung der Woche:

Clarity Act verabschiedet: 294–134

Genius Act verabschiedet: 308–122

Anti-CBDC Act verabschiedet: 219–210

Das ist historisch. Ein seltener Dreifach-Erfolg für Krypto-Regulierung in den USA, und der Markt weiß es. Denn Klarheit ist Kapital. In dem Moment, in dem Regeln real werden, fließt echtes Geld.

Bullish für Bitcoin, Ethereum und alle digitalen Vermögenswerte

Sie müssen kein Insider der Politik sein, um zu verstehen, was das bedeutet: Die Schleusen öffnen sich. Institutionelle Investoren, die bisher außen vor standen, haben jetzt grünes Licht, einzusteigen. Kein Verstecken mehr hinter regulatorischer Unsicherheit. Kein Warten mehr auf „offizielle Genehmigung“. Der Kongress hat sie gerade erteilt.

Das ist kein Verbot. Es ist ein Ausbau. Von Bitcoin über Ethereum, Solana bis hin zu DeFi-Protokollen – diese Abstimmung sagt:

„Wir sehen Sie. Lassen Sie uns mit Ihnen zusammenarbeiten.“

Das verändert alles. Mit klareren Krypto-Gesetzen wird es für Neulinge einfacher und sicherer, Kryptowährungen über vertrauenswürdige, legale Plattformen zu kaufen. Keine Ratespiele mehr. Nur klare Schritte, um mit Vertrauen zu starten.

Das Haus verabschiedet nicht zufällig drei Krypto-Gesetze. Es bewegt sich nicht so schnell, es sei denn, es passiert etwas Großes. Und heute war es so. Gesetzgeber über Parteigrenzen hinweg haben sich auf etwas geeinigt, das vor einem Jahr noch als zu früh, zu vage oder zu chaotisch galt. Nicht mehr!

Das ist Regulierung, die Innovation aufholt – nicht sie unterdrückt. Es ist institutionelle Anerkennung, ganz einfach. Und wenn das mit Markt-Momentum zusammenfällt? Dann ignorieren Sie es nicht. Sie reiten darauf. Dieser Vorstoß für Klarheit könnte die Tür öffnen, damit Top-Krypto-Börsen bei institutionellen Investoren und Banken an Bedeutung gewinnen.

Was kommt als Nächstes?

Diese Gesetze gehen als nächstes an den Senat, und obwohl Herausforderungen bleiben, zeigt die heutige Abstimmung, dass sich das Blatt wendet. Ob Sie nun Einzelhandels-Trader, Protokoll-Gründer oder Fondsmanager sind – es ist Zeit, anders zu denken.

Krypto ist nicht Randerscheinung. Es ist eine finanzielle Säule – und der Kongress hat diese Erzählung gerade mitunterzeichnet. Und während der Kongress die Schienen baut, sorgt Snorter hier dafür, dass die Fahrt sauber ist. Märkte, Momentum und Memes sind alle Komponenten derselben Bewegung.

Snorter Token: Der Telegram Bot, der die Meme-Industrie revolutioniert

Snorter ist nicht einfach eine weitere Memecoin, die auf der Blockchain herumfliegt. Es hat Persönlichkeit, Zweck und auch ein bisschen Gehirnleistung. Entwickelt für Spaß, schnelle Trades und totale Transparenz, lebt es nicht nur von den Memes – es tut tatsächlich etwas Bedeutungsvolles.

Quelle: Snortertoken.com

Der SNORT-Token ist ein nativer Utility-Token des Snorter-Bots auf Telegram für Yield Farming und Meme-Coin-Handel sowie automatisierte Strategien. Der Vorverkauf läuft derzeit seit Mai und es wurden bereits mehr als 2 Millionen USD gesammelt.

Telegram-native Handelserfahrung? Führen Sie Transaktionen direkt im Telegram-Chat durch. Keine Web- oder Browser-App erforderlich. Funktionen wie Token-Sniping, automatischer Kauf basierend auf Listings, Wallet-Tracking, Setzen von Limits, Stop-Loss-Orders und Copy-Trading innerhalb des Messengers. Der Bot identifiziert außerdem potenzielle Betrugsversuche wie Rug Pulls oder Honeypots, bevor sie passieren – sogar bis hin zur Abwehr von Front-Running- oder MEV-Angriffen.

100% of chain emissions offset. You've never seen a bot like this before. pic.twitter.com/2GuIU6RR0I — Snorter (@SnorterToken) July 16, 2025



Snorters KI-Autotrader schnüffelt Trends auf, führt schnell aus und bleibt dabei grün. Jetzt wenden wir uns von Memecoins der Marktstruktur zu – denn beides prägt die nächste Evolution der Krypto… Zyklen wurden früher von Bitcoin-Halvings, Medienhype oder zufälligen Elon-Tweets getrieben. Jetzt?

Es geht um Regulierung, Adoption und Integration in die reale Welt. Der Crypto Market Structure Bill ist nicht nur ein politischer Sieg – er ist ein Fahrplan für das, was kommt. Also ja – das ist enorm bullish. Willkommen in der neuen Ära.

