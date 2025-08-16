Vom Tweet zum Token: Jack Dorseys Vision für Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Jack Dorsey war Mitgründer von Twitter und fand seinen Weg in die Bitcoin-Welt.

Er setzt sich stark für Bitcoin als dezentrales Geldsystem ein.

Sein Engagement prägt die Krypto-Community maßgeblich.

Jack Dorsey ist vielen als Twitter-Mitgründer bekannt, doch seine zweite Karriere ist die spannende Welt von Bitcoin. Er tritt nicht nur als Investor auf, sondern als Visionär, der die Infrastruktur, Nutzung und Wahrnehmung von Bitcoin global beeinflusst. Dieser Artikel erzählt seine Reise vom Social-Media-Pionier zum Bitcoin-Verfechter, beleuchtet seine strategischen Schritte und zeigt, wie er das dezentrale Finanzsystem aktiv mitgestaltet. Dabei wird deutlich, warum Dorsey Bitcoin als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts betrachtet.

Vom Twitter-Mitgründer zum Bitcoin-Befürworter

Jack Dorsey gründete Twitter und etablierte sich schnell als Tech-Ikone, der neue Trends erkannte, bevor sie Mainstream wurden. Schon früh interessierte er sich für digitale Währungen und erkannte, dass Bitcoin mehr als nur ein Asset ist – er sah darin das Potenzial eines globalen, dezentralen Geldsystems. Seine Vision: eine Welt, in der Geld genauso frei und transparent funktioniert wie das Internet. Dorsey nutzte seine Position bei Twitter und später bei Square, um über BTC zu sprechen, Diskussionen zu fördern und Entwickler sowie Projekte aktiv zu unterstützen. Ein Fun Fact: Dorsey lebt zeitweise in einem Tiny House, um sich bewusst auf Effizienz und Minimalismus zu konzentrieren – Werte, die auch sein Engagement für dezentrale Systeme widerspiegeln.

JACK DORSEY: "Block wants Bitcoin to become p2p electronic cash and everyday money, as it was designed to be." ⚡️ pic.twitter.com/jF0AZsPLAc — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 15, 2025

Die ersten Schritte in die Bitcoin-Welt

Sein erstes intensiveres Interesse an Bitcoin entstand um 2012, als Entwickler in seinem Umfeld über die noch unbekannte Kryptowährung sprachen. Die Idee eines Geldsystems ohne zentrale Kontrolle faszinierte ihn sofort. Anfangs beobachtete Dorsey das Netzwerk nur aus der Distanz, doch er begann schnell, kleinere Mengen Bitcoin zu kaufen, die Technologie zu studieren und sich mit Entwicklern auszutauschen. Besonders beeindruckte ihn die Transparenz der Blockchain und die Möglichkeit, Werte global, schnell und ohne zentrale Instanz zu transferieren. Diese ersten Erfahrungen legten den Grundstein für seine spätere Mission: Bitcoin als universelles, dezentrales Zahlungsmittel weltweit zu etablieren.

Von der Faszination zur Mission

Mit den Jahren wandelte sich Dorseys anfängliche Neugier in eine klare Mission. Als CEO von Square (heute Block) integrierte er Bitcoin-Kaufmöglichkeiten in die Cash App und unterstützte Projekte, die Bitcoin-Bildung und Infrastruktur förderten. Für Dorsey ist Bitcoin nicht nur eine Technologie, sondern ein Werkzeug für finanzielle Selbstbestimmung, insbesondere in Ländern mit instabilen Bankensystemen. Er investierte in Entwicklerteams, Open-Source-Projekte und das Lightning-Netzwerk, um Zahlungen schneller, günstiger und für die breite Masse nutzbar zu machen. Diese ganzheitliche Herangehensweise zeigt, dass sein Engagement nicht auf kurzfristige Gewinne abzielt, sondern auf die langfristige Etablierung eines globalen, dezentralen Finanzsystems.

Bitcoin is up 80% over the past year, more than any other major asset. 🚀 pic.twitter.com/NhPzgxrp36 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 15, 2025

Bitcoin-Infrastruktur und globale Wirkung

Neben Square gründete Dorsey auch das dezentralisierte Social-Media-Projekt Bluesky und unterstützte die Weiterentwicklung des Lightning-Netzwerks. Er sieht BTC als das „native Geld des Internets“ und fördert gleichzeitig Bildungsprojekte, um das Verständnis der Kryptowährung weltweit zu stärken. Sein Ziel: Bitcoin als globales Zahlungsmittel etablieren und gleichzeitig technologische Standards setzen. Durch Investments in Entwickler-Tools, Börsen und Bildungsplattformen stieg sein Einfluss in der Krypto-Szene stark an. Dorseys Vision verbindet technologische Innovation mit dem Ziel, Menschen weltweit mehr Kontrolle über ihr Geld zu geben und die Abhängigkeit von zentralen Institutionen zu reduzieren.

Kritik und Vermächtnis

Trotz seines Engagements in der Bitcoin-Welt steht Dorsey auch in der Kritik. Einige werfen ihm vor, andere Kryptowährungen zu ignorieren oder Bitcoin zu idealisieren. Dennoch ist sein Einfluss unbestritten: Als Gründer, Investor und Redner hat er die öffentliche Wahrnehmung von Bitcoin maßgeblich geprägt und langfristig entscheidend für die Entwicklung dezentraler Finanzsysteme beigetragen. Sein Vermächtnis bleibt ein Symbol für die Verbindung von Tech-Innovation und finanzieller Dezentralisierung, das weit über kurzfristige Marktzyklen hinaus wirkt.

Fazit: Vom Tweet zum globalen Bitcoin-Botschafter

Jack Dorsey gelang es, seine Erfahrung als Tech-Unternehmer in eine zentrale Rolle für Bitcoin zu übertragen. Er verhalf der Kryptowährung zu mehr Sichtbarkeit, nutzerfreundlicher Infrastruktur und globaler Akzeptanz. Seine Arbeit bleibt ein klares Beispiel dafür, wie Vision und technisches Know-how die Finanzwelt nachhaltig verändern können.

Jack Dorseys Unternehmen Block hat mit dem Proto Rig ein innovatives Bitcoin-Mining-System vorgestellt, das den traditionellen Lebenszyklus von drei bis fünf Jahren auf über zehn Jahre verlängert. Dank seines modularen Designs können einzelne Hashboards einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden, was die Upgrade-Kosten um bis zu 20 % pro Zyklus senkt und gleichzeitig die Effizienz steigert . Zusätzlich wurde die Open-Source-Software Proto Fleet eingeführt, die es ermöglicht, Mining-Flotten jeder Größe effizient zu verwalten und zu optimieren.