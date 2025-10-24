Wall Street erlaubt Bitcoin und Ethereum: JPMorgan startet Krypto-Kredite

Das Wichtigste in Kürze

JPMorgan will es institutionellen Kunden ermöglichen, Bitcoin und Ethereum als Sicherheiten für Kredite zu nutzen.

Das neue Modell markiert einen Wendepunkt in der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzsysteme.

Experten sehen Chancen, aber auch erhebliche Risiken für die Stabilität des Marktes.

Die Finanzwelt steht vor einer neuen Zeitenwende. JPMorgan, die größte US-Bank, wagt den Schritt, Kryptowährungen direkt in ihre Kreditmodelle zu integrieren. Was lange undenkbar war, könnte nun Realität werden – und Bitcoin sowie Ethereum endgültig in den Alltag institutioneller Anleger bringen. Doch wie revolutionär ist dieser Schritt wirklich, und welche Risiken lauern im Hintergrund?

JPMorgan öffnet Türen für Bitcoin und Ethereum

JPMorgan Chase & Co. will institutionellen Kunden künftig ermöglichen, Bitcoin und Ethereum als Sicherheiten für Kredite zu nutzen. Laut einem Bericht von Bloomberg soll das Programm bis Ende 2025 starten und stellt damit eine der direktesten Verbindungen zwischen Kryptowährungen und klassischen Finanzsystemen dar. Die Bank setzt dabei auf ein Drittverwahrungsmodell, bei dem ein externer Custodian die digitalen Vermögenswerte der Kunden hält. Das Ziel ist klar: Die Bank möchte ihren Kunden ermöglichen, ihre Krypto-Bestände effizient in bestehende Kreditlinien einzubringen, ohne dass JPMorgan selbst die Coins verwaltet. Damit positioniert sich das Institut an der Spitze der Wall-Street-Bewegung hin zu einer tieferen Integration digitaler Vermögenswerte.

Ein Schritt Richtung Finanzintegration

Mit dem neuen Programm setzt JPMorgan eine Entwicklung fort, die bereits im Juni begann. Damals akzeptierte die Bank erstmals Krypto-ETFs als Sicherheiten für bestimmte Finanzgeschäfte. Nun geht sie einen Schritt weiter und erlaubt die Nutzung der zugrunde liegenden Token selbst – ein starkes Signal für die zunehmende Reife digitaler Märkte. Der geplante Start Ende 2025 zeigt, dass die Bank das Risiko sorgfältig abwägen will. Ein genehmigter Drittverwahrer soll die Verwahrung und Bewertung der Kryptowerte übernehmen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Für viele Beobachter ist dieser Schritt ein Wendepunkt: Er zeigt, dass Kryptowährungen in den Strukturen großer Finanzinstitute angekommen sind.

Lies auch: BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Zwischen Innovation und Risiko

Trotz der Euphorie gibt es auch kritische Stimmen. Experten wie Samuel Patt, Mitgründer des Bitcoin-Metaprotokolls OP_NET, sehen in der Entwicklung eine „fundamentale Spannung“. Bitcoin wurde ursprünglich geschaffen, um Gegenparteirisiken zu eliminieren – nun soll er Teil genau jenes Systems werden, das er einst in Frage stellte. Patt warnt, dass Banken, die Bitcoin in ihre Strukturen einbinden, gezwungen sind, sich den Regeln des Kryptomarkts anzupassen. Die Volatilität, die Liquidität und die 24/7-Handelszeiten stellen eine enorme Herausforderung für das klassische Risikomanagement dar. Für JPMorgan bedeutet das: neue Bewertungsmodelle, Echtzeitüberwachung und angepasste Kreditrichtlinien.

JUST IN: 🇺🇸 JPMorgan to allow clients to use Bitcoin and crypto as collateral 🔥 pic.twitter.com/1dVMc6TYmI — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 24, 2025

Neue Standards für Kreditmanagement

Die Integration von Krypto in das Kreditwesen erfordert völlig neue Rahmenbedingungen. Anders als bei Staatsanleihen oder Aktien können Kryptowerte innerhalb weniger Stunden stark im Preis schwanken. Banken müssen daher dynamische Sicherheitenmodelle entwickeln, die auf Echtzeitdaten, Oracles und automatischen Margenanpassungen basieren. JPMorgan könnte mit diesem Modell den Weg für andere Institute ebnen. Wenn der Test erfolgreich verläuft, könnte die Nutzung digitaler Assets als Kreditgrundlage bald zum Standard in der institutionellen Finanzwelt werden. Doch das verlangt auch neue Versicherungsmodelle und ein noch strengeres Risikomanagement als bisher.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Wall Street entdeckt digitale Vermögenswerte

JPMorgan ist nicht allein auf diesem Weg. Auch andere US-Banken wie BNY Mellon und Morgan Stanley treiben ihre Krypto-Initiativen voran. Während BNY Mellon in Partnerschaft mit Goldman Sachs bereits einen tokenisierten Geldmarkt für institutionelle Investoren geschaffen hat, öffnet Morgan Stanley seine Plattform ETrade für Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Handel. Dieser Trend zeigt: Digitale Assets werden zunehmend zu einem festen Bestandteil des globalen Finanzsystems. Mit JPMorgans Schritt rückt die vollständige Verschmelzung von traditionellem Bankwesen und Blockchain-Technologie ein großes Stück näher. Die kommenden Jahre könnten entscheiden, ob daraus eine stabile Verbindung oder ein riskanter Balanceakt entsteht.

2017: JPMorgan CEO Jamie Dimon says Bitcoin is a "fraud" that will eventually blow up 2025: JPMorgan to allow clients to use Bitcoin as collateral Everybody gets Bitcoin at the price they deserve 🤌 pic.twitter.com/4NSaC06D0Y — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 24, 2025

Institutionelle Dynamik und neue Chancen

Mit dem neuen Programm eröffnet sich JPMorgan auch strategische Vorteile im Wettbewerb um institutionelle Kunden. Große Fonds und Unternehmen, die bereits Krypto-Assets halten, könnten nun von neuen Kreditlinien profitieren, ohne ihre Bestände liquidieren zu müssen. Das stärkt nicht nur die Attraktivität von Bitcoin und Ethereum als Anlageklassen, sondern auch die Position der Bank als Innovationsführer im Finanzsektor. Zugleich sendet dieser Schritt ein starkes Signal an den Markt: Kryptowährungen werden nicht länger als exotische oder riskante Randerscheinung betrachtet, sondern als ernstzunehmende Finanzinstrumente, die in regulierte Strukturen integriert werden können. Für Anleger könnte das langfristig mehr Stabilität und Vertrauen bedeuten.

Lies auch: Ethereum Prognose 2025-2030: Wird der ETH Kurs steigen? Analyse & Tipps

Regulatorische Herausforderungen und Ausblick

Doch trotz der Euphorie bleibt die regulatorische Unsicherheit ein kritischer Faktor. Die Integration digitaler Assets in bestehende Bankensysteme wirft Fragen zur Haftung, Bewertung und Transparenz auf. Regulierungsbehörden in den USA und Europa beobachten diese Entwicklungen genau und dürften neue Anforderungen an Verwahrung, Reporting und Risikominderung stellen. Für JPMorgan und andere Banken ist das eine Gratwanderung zwischen Innovation und Compliance. Sollte das Modell erfolgreich umgesetzt werden, könnte es eine Blaupause für die gesamte Branche werden – ein Schritt, der die Grenzen zwischen traditioneller Finanzwelt und digitaler Ökonomie endgültig verschwimmen lässt.

THE MOST OBVIOUS LAGGER ON THE CHART: BITCOIN. Global liquidity broke out.

Gold responded instantly.

Bitcoin stayed quiet. But it won’t stay quiet for long.

Delayed doesn’t mean denied. The catch-up rally will be brutal. pic.twitter.com/X75uv1MX8B — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 24, 2025

Langfristige Strategie: Bitcoin regelmäßig kaufen lohnt sich

Viele erfahrene Anleger setzen beim Bitcoin-Investment auf den sogenannten Durchschnittskosteneffekt – also den regelmäßigen Kauf unabhängig vom aktuellen Kurs. Diese Strategie glättet Preisschwankungen und reduziert das Risiko, zu ungünstigen Zeitpunkten zu investieren. Anstatt den Markt zu timen, baut man mit stetigen Käufen langfristig ein solides Bitcoin-Portfolio auf. Das macht besonders in einem volatilen Umfeld Sinn, in dem kurzfristige Preisbewegungen schwer vorhersehbar sind. Bitcoin gilt dabei als das sicherste Computernetzwerk der Welt und wird von vielen als das verlässlichste digitale Wertaufbewahrungsmittel angesehen. Im Gegensatz dazu stehen Altcoins, die oft kurzfristigen Trends folgen und ein deutlich höheres Risiko tragen. Wer also nachhaltig Vermögen aufbauen möchte, findet im stetigen Bitcoin-Kauf eine rationale und bewährte Strategie für langfristigen Erfolg.