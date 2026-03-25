Wann erholt sich Bitcoin vom Absturz? Historische Muster und aktuelle Prognosen

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Der Bitcoin-Kurs hat seit seinem Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar im Oktober 2025 massiv Federn gelassen und notiert im März 2026 rund 45 Prozent im Minus. Während diese Volatilität für erfahrene Krypto-Anleger nichts Neues ist, stellt sich die drängende Frage nach dem Zeitpunkt einer möglichen Erholung. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Bitcoin bisher jeden Absturz überwunden hat, wobei die Dauer der Erholungsphasen je nach Schwere des Einbruchs stark variierte. In der Vergangenheit benötigte die Kryptowährung zwischen 20 und 37 Monate, um nach großen Korrekturen neue Höchststände zu erreichen, während kleinere Einbrüche, wie sie 2020 und 2021 auftraten, oft schon nach fünf bis sechs Monaten wieder ausgeglichen waren.

Vergleich historischer Zyklen und Erholungszeiten

Die Analyse der vier größten Bitcoin-Abstürze verdeutlicht die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks über die letzten 15 Jahre. Nach dem ersten großen Peak im Jahr 2011 dauerte es etwa 20 Monate, bis der vorherige Höchststand überschritten wurde. Die schwersten Korrekturen in den Jahren 2013 und 2017 zogen sich mit 37 beziehungsweise 36 Monaten deutlich länger hin, während die Erholung nach dem Crash von 2021 etwa 28 Monate in Anspruch nahm. Im aktuellen Szenario von 2026 bleibt abzuwarten, ob es sich um eine langanhaltende Bärenmarkt-Phase handelt oder ob die Stabilisierung des Kurses bei rund 71.000 US-Dollar bereits den Boden markiert hat.

Institutionelle Unterstützung als neuer Stabilitätsfaktor

Ein entscheidender Unterschied zu früheren Marktzyklen ist die heutige Präsenz von institutionellem Kapital durch Spot-Bitcoin-ETFs. Analysten gehen davon aus, dass diese Anlagevehikel eine solidere Preisuntergrenze schaffen könnten, die bei früheren Abstürzen fehlte. Dennoch bleibt Bitcoin ein risikoreiches Asset, für das es keine Garantien auf eine schnelle Rückkehr zu alten Höchstständen gibt. Angesichts der aktuellen Marktdaten, die ein 52-Wochen-Tief bei etwa 60.255 US-Dollar ausweisen, mahnen Experten zur Vorsicht bei Zukäufen im derzeitigen Umfeld, auch wenn die langfristigen Aussichten aufgrund der technologischen Reife des Ökosystems weiterhin viele Optimisten anziehen.