Warum Arthur Hayes 2026 auf MSTR, Metaplanet und Zcash setzt

Arthur Hayes sieht Bitcoin als direktes Barometer für Dollar-Liquidität – und erklärt die schwache BTC-Phase 2025 mit dem Rückgang der Kreditimpulse.

Für 2026 erwartet der Ex-BitMEX-CEO eine Liquiditätswende: wachsende Zentralbankbilanz, gelenkte Kreditvergabe, fallende Hypothekenzinsen.

Hayes erhöht sein Risiko-Profil: Long Strategy (MSTR) und Metaplanet als gehebelte Bitcoin-Proxies – plus weiterer Aufbau bei Zcash.

Arthur Hayes dreht 2026 den Regler wieder auf Risiko. Der Ex-BitMEX-CEO interpretiert die Bitcoin-Schwäche 2025 nicht als Krypto-Problem, sondern als Liquiditäts-Problem – und setzt darauf, dass Washington und Fed den Dollar-Kreditzyklus in diesem Jahr erneut anschieben. Seine Konsequenz: mehr Exposure, mehr Hebel über Aktien-Proxies und eine antizyklische Wette im Privacy-Segment. Wenn die Liquidität tatsächlich dreht, will Hayes überproportional profitieren.

Arthur Hayes glaubt an eine Liquiditätswende 2026

Arthur Hayes macht 2026 zum Liquiditätsjahr. In seinem neuen Essay „Frowny Cloud“ rechnet der frühere BitMEX-CEO mit dem ab, was viele Anleger 2025 als Bitcoin-„Enttäuschung“ verbucht haben: Für Hayes war das kein Vertrauensvotum gegen Krypto-Narrative, sondern eine fast lehrbuchhafte Reaktion auf schrumpfende Dollar-Liquidität. Bitcoin, so seine These, sei das reinste Barometer für Fiat-Kredit.

Daher fährt Hayes jetzt offensiv Risiko hoch, denn wenn Politik Wachstum „heiß laufen“ lassen will, braucht sie Kredit. Und wenn Kredit kommt, will Hayes maximal exponiert sein.

BitMEX co-founder Arthur Hayes published an essay titled “Frowny Cloud,” arguing that BTC’s weak performance in 2025 was largely driven by tightening U.S. dollar liquidity. Hayes said he expects U.S. dollar credit to expand again in 2026—including a rebound in the Fed’s balance… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 15, 2026

Hayes’ Diagnose: Bitcoin tat 2025, was Bitcoin „tun musste“

2025 sei das Jahr gewesen, in dem sich Dollar-Liquidität rückläufig entwickelt habe. In diesem Umfeld hätten Risikoassets eigentlich fallen müssen. Doch Gold und US-Tech hätten Sonderfaktoren gehabt, die Bitcoin fehlten. Hayes führt an, Gold profitiere von staatlichen Käufern, die sich von US-Staatsanleihen wegbewegen; der Nasdaq wiederum werde politisch gestützt, weil das KI-Narrativ als Wachstumsanker der US-Wirtschaft strategisch relevant sei. Bitcoin hingegen habe „wie erwartet“ performt. Dreht die Liquidität 2026 jetzt? Hayes jedenfalls ist überzeugt.

Hayes behauptet, die US-Politik werde die Wirtschaft bewusst überhitzen, damit Wachstum (und damit politische Stabilität) nicht abreißt. In seinem Essay skizziert er drei Kanäle, über die Dollar-Kredit wieder anschwellen könne: eine wachsende Zentralbankbilanz, mehr Bankkredite in strategische Industrien und sinkende Hypothekenzinsen, die über geldpolitische bzw. quasi-fiskalische Mechanik nach unten gedrückt werden.

Reservemanagment “RMP” und der Wohnungsmarkt als Markttreiber

Er greift in seinem Essay den Begriff RMP auf – „Reserve Management Purchases“. Offiziell ist RPM ein technisches Reservemanagement. Hayes beschreibt RMP als seine “love language”, da dies für ihn im Kern dasselbe sei wie Quantitative Easening: Geldschöpfung, nur mit anderem Etikett. Aus Hayes’ Perspektive sei dies ein Liquiditätskanal, der am Ende doch in Risikoassets durchsickern kann.

Tatsächlich hat die New York Fed angekündigt, Treasury Bills zu kaufen, um das Niveau der Bankreserven zu halten – also ausreichend hoch, damit Geldmärkte stabil funktionieren. Das Startvolumen der ersten RMP-Periode beträgt rund 40 Milliarden US-Dollar an Bills. Heißt also, dass die Fed Quantitative Tightening beendet bzw. zurückfährt und über solche Käufe die Reservebasis stabilisiert.

Hayes koppelt seine Bull-These außerdem an den Immobilienkanal: Hypothekenzinsen müssten sinken, weil das politisch wirksam ist; schließlich entlastet das Haushalte, stabilisiert Vermögenseffekte und hält Konsum tragfähig.

„Love Language“ is an essay that argues the Fed’s new Reserve Management Purchases (RMP) scheme is just a new way to disguise money printing. RMP > QE$BTC 2 Da Moon!https://t.co/uHRoB4VCfR pic.twitter.com/jbh6TF5b5c — Arthur Hayes (@CryptoHayes) December 20, 2025

Wie sich Hayes positioniert

Aus Hayes’ Blickwinkel ist die Konsequenz klar: Da er an eine Liquiditätswelle glaubt, will er nicht nur Spot-Bitcoin halten, sondern asymmetrisch davon profitieren. Deshalb geht er long bei Strategy (MSTR) und Metaplanet als Bitcoin-Proxies, die bei starken BTC-Phasen historisch oft überproportional reagieren, weil sie im Kern eine „Hebelstory“ auf BTC-Bilanz/Finanzierung spielen. Der Triggerpunkt liegt laut Hayes bei 110.000 US-Dollar, erreicht der Kurs dieses Ziel würden eben erwähnte Aktien überproportional steigen.

Zusätzlich baut Hayes laut eigenem Text seine Position in Zcash aus. Sein Argument ist antizyklisch: Personal- und Entwicklerumbrüche, die für viele ein Warnsignal wären, interpretiert er als Moment, in dem Marktteilnehmer Risiko überpreisen und Optionalität billig wird.

Gold bleibt bei Hayes ebenfalls im Set-up, allerdings eher als strategische Reserve-Komponente, weil die Staaten US-Treasuries immer skeptischer betrachten.

Hayes’ Makro-These macht Sinn, aber seine Prognosehistorie nicht unfehlbar

Hayes veröffentlichte bereits 2025 immer wieder bullische Bitcoin-Prognosen. Dabei lag er in der Vergangenheit jedoch daneben – unter anderem mit einem Kursziel von 250.000 US-Dollar für 2025.

ARTHUR HAYES: „I still believe #Bitcoin could be at $250,000 by the end of the year.“ 👀🚀 pic.twitter.com/usg8Uq7UI4 — The Bitcoin Conference (@TheBitcoinConf) March 27, 2025