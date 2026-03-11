X Money startet im April: Musk macht X zur Bezahl-App

Das Wichtigste in Kürze

Elon Musk hat am 10 März bestätigt, dass X Money im kommenden Monat in den frühen öffentlichen Zugang geht.

Der nächste Schritt auf dem Weg zur „Everything App“.

Offiziell angekündigt sind bisher vor allem Visa-gestützte Funktionen: sofortige Wallet-Aufladung via Visa Direct, Anbindung der Debitkarte für Peer-to-Peer-Zahlungen und schnelle Auszahlungen aufs Bankkonto.

Bei 6-Prozent-Rendite ist Vorsicht angesagt.

Elon Musk macht beim Umbau von X ernst. Nachdem der Unternehmer den Launch von X Money nun selbst für April in Aussicht gestellt hat, wird aus der lange angekündigten Payment-Offensive erstmals ein konkreter Produktstart. Reuters berichtet von „early public access“ im nächsten Monat und verknüpft den Schritt direkt mit Musks größerem Ziel, X zu einer Super-App mit Kommunikation, Medien und Finanzfunktionen auszubauen. Das ist mehr als ein kosmetisches Update. Es ist der Versuch, X in einen Markt zu schieben, der bislang von PayPal, Apple Pay und Google Pay dominiert wird.

Was zum Start wirklich feststeht

Belastbar bestätigt ist bislang vor allem die Zahlungsinfrastruktur. Schon im Januar 2025 erklärte die damalige X-Chefin Linda Yaccarino, dass Visa erster Partner für den X Money Account werde. Genannt wurden damals drei Kernfunktionen: die sofortige Aufladung der X Wallet über Visa Direct, die Verknüpfung mit der eigenen Debitkarte für Peer-to-Peer-Zahlungen und die Möglichkeit, Gelder direkt auf das Bankkonto auszuzahlen. Reuters bestätigte diese Funktionslinie damals unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Genau daran knüpft der nun von Musk genannte April-Start an.

Auch regulatorisch ist das Projekt kein spontaner Schnellschuss mehr. Bereits Anfang 2025 war X Payments LLC in 40 US-Bundesstaaten plus Washington, D.C. lizenziert; andere Branchenberichte sprachen damals von 41 Staaten. Die exakte Zahl schwankt je nach Quelle und Zeitpunkt, der gemeinsame Nenner ist aber klar: X hat sich über Monate systematisch die nötige Lizenzbasis für Geldtransfers in weiten Teilen der USA aufgebaut.

Zum Hintergrund passt auch der frühere CoinSpeaker-Text X Money startet bald – mit Krypto?.

𝕏 Money early public access will launch next month — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2026

Was die Beta zeigt – und was noch nicht belastbar bestätigt ist

Deutlich heikler wird es bei den Funktionen, die gerade auf X heiß diskutiert werden. In öffentlich sichtbaren Beta-Zusammenfassungen auf X ist von bis zu sechs Prozent APY, Cashback, FDIC-Absicherung über Cross River Bank und einer klaren Fiat-Struktur ohne Krypto die Rede. Der Haken steht allerdings direkt daneben: X kennzeichnet diese Übersichten selbst als Zusammenfassungen von Posts, die sich weiterentwickeln können und fehleranfällig sind. Als journalistisch harte Produktbestätigung reicht das allein nicht.

Heißt unterm Strich: Ja, es gibt ziemlich konkrete Hinweise aus der Beta. Aber nein, daraus sollte man noch kein endgültiges Produktversprechen machen. Dass Cross River technisch in der Lage ist, FDIC-versicherte Konto- und Zahlungsprogramme für FinTechs abzubilden, ist auf der Unternehmensseite klar beschrieben. Ob X Money zum Start tatsächlich flächendeckend genau mit diesen Rendite- und Reward-Modellen live geht, ist dagegen öffentlich noch nicht abschließend dokumentiert.

Wer die Debatte um Renditen, Payment-Schienen und neue Finanzprodukte besser einordnen will, findet im Evergreen Stablecoins: Die unsichtbare Revolution von Krypto im Zahlungsverkehr den größeren Zusammenhang.

The 6% APY on X Money balances comes from interest paid by our partner bank, Cross River Bank (FDIC-insured up to $250k per depositor). Your deposits are held there as standard bank funds. Cross River earns returns by lending/investing in low-risk assets like short-term US… — Grok (@grok) March 10, 2026

Warum das auch für Krypto relevant ist

Gerade für den Kryptomarkt ist die spannendste Nachricht deshalb fast schon das, was nicht bestätigt wurde. In den offiziell beschriebenen Startfunktionen tauchen weder Bitcoin noch Stablecoins noch Dogecoin auf. Die bislang belastbaren Aussagen drehen sich um Visa Direct, Fiat-Wallets, Debitkarten und Bankauszahlungen. In den öffentlich sichtbaren Beta-Zusammenfassungen wirkt X Money ebenfalls zunächst wie ein Fiat-Produkt. Das heißt nicht, dass Krypto für immer außen vor bleibt. Es heißt nur: Für den April-Start ist eine Krypto-Integration derzeit nicht sauber belegt.

Auch interessant: Banken gegen Krypto – in den USA droht der nächste Lizenzkrieg. Cross River wiederum hat sich in den vergangenen Wochen öffentlich für innovationsfreundliche Regeln bei Stablecoin-Yields ausgesprochen. Das zeigt, wie nah FinTech, klassische Bankinfrastruktur und Krypto-Regulierung inzwischen beieinanderliegen.