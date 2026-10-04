Das Dashboard des Infrastrukturbetreibers t54 wies am Samstag, dem 3. Oktober 2026, 11.965.947 Einträge in seiner x402-Transaktionshistorie für das XRP Ledger aus. Die Zahl liegt damit nahe an der Marke von 12 Millionen erfassten Zahlungen, über die Software und KI-Agenten Rechenleistung, Daten und andere Online-Dienste beziehen. Die Angaben gehen aus einem Bericht von news.bitcoin.com hervor.

Wie x402 automatisierte Käufe ermöglicht

x402 ist ein Internet-Zahlungsprotokoll, über das Software für den Zugang zu Online-Ressourcen bezahlen kann. Der Name verweist auf die HTTP-Antwort „402 Payment Required“: Sie signalisiert einem Programm, dass eine Zahlung erforderlich ist, bevor eine angefragte Ressource bereitgestellt wird.

Im beschriebenen Ablauf nennt der Dienst zunächst den Preis und die Zahlungsbedingungen. Der Käufer signiert eine Transaktion, ein Facilitator prüft sie und übermittelt die Zahlung an die Blockchain; anschließend liefert der Anbieter die angeforderte Ressource.

Ripples Werkzeuge für KI-Zahlungen unterstützen die Erstellung von Wallets, Kontostandsprüfungen sowie die Kontrolle von Ausgaben und abgeschlossenen Käufen. Bezahlt werden kann mit XRP oder Ripple USD (RLUSD), einem an den US-Dollar gebundenen Stablecoin. Ripple beschreibt eine Abwicklung innerhalb von drei bis fünf Sekunden und vorhersehbare Transaktionskosten als Vorteile für automatisierte Abläufe. Der zuvor erreichte Meilenstein von einer Million Agententransaktionen wurde laut dem Bericht im Juli thematisiert. Auch die KI-Transaktionen auf dem XRP Ledger hatten bereits zuvor einen messbaren Nutzungsindikator geliefert.

Daten- und KI-Dienste treiben die Aktivität

J. Ayo Akinyele, Leiter des Engineering-Teams bei RippleX, berichtete von einem Anstieg auf zehn Millionen Zahlungen in weniger als drei Monaten, nachdem zuvor eine Million erreicht worden war. Das t54-Dashboard zeigte zudem einen Sieben-Tage-Durchschnitt von 525.618 Zahlungen pro Tag.

Akinyele ordnete den Großteil der Aktivität Käufen von Daten und KI-Inferenz zu. Inferenz bezeichnet den Vorgang, bei dem ein trainiertes Modell eine Antwort oder ein anderes Ergebnis erzeugt. Zum Angebotsspektrum zählen laut dem Bericht außerdem Finanzdaten, Risiko- und Kreditdienste, die Software über APIs – also technische Schnittstellen zwischen Anwendungen – anfordern kann. Die steigende Zahlungsaktivität des XRP Ledger liefert damit einen breiteren Kontext für die x402-Zahlen, ohne diese mit einem Kursindikator gleichzusetzen.

Server-Infrastruktur in einem modernen Rechenzentrum

Nutzungsindikator, aber kein vollständiger Marktbeweis

Die knapp zwölf Millionen beziehen sich auf Einträge in der von t54 geführten x402-Transaktionshistorie. Sie zeigen erfasste Zahlungsaktivität für automatisierte digitale Dienste, belegen für sich genommen aber weder eine bestimmte Zahl aktiver Nutzer noch das in US-Dollar bewegte Volumen oder die Rentabilität der angebotenen Dienste. Ebenso lässt sich daraus allein keine Aussage über den XRP-Kurs ableiten.

Als nächste Ausbaustufe beschreibt der Bericht Käufe mit nutzerdefinierten Ausgabenlimits, Händlerbeschränkungen und Freigabeanforderungen. t54-Mitgründer Chandler Fang verwies außerdem auf die Möglichkeit, Softwarekäufern mit verlässlicher Identität und Rückzahlungshistorie künftig Kredit anzubieten. Dafür bleibt auch die technische Entwicklung der Zahlungsinfrastruktur relevant, einschließlich der Weiterentwicklung des XRP Ledger und seiner Zahlungsfunktionen.

Kryptowährungen sind pseudonym; je nach Dienst und Rechtsraum können KYC-Pflichten gelten. Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ist keine Anlageberatung.