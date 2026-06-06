XRP Analyse: Mega-Rallye näher, als Anleger denken?

Das Wichtigste in Kürze

XRP-Monats-RSI erreicht historisch niedrige Niveaus des Bärenmarktes aktuell.

Analyst erwartet letzte Kapitulationsphase vor nachhaltiger Trendwende langfristig.

Bullische Divergenz könnte nachlassenden Verkaufsdruck erstmals deutlich signalisieren.

Rückeroberung von RSI 44 gilt als wichtiges Kaufsignal.

Der Kryptomarkt bleibt massiv unter Druck. XRP zählt erneut zu den schwächeren großen Coins und verliert auf Tagessicht weitere 3 Prozent. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Anleger ziehen Kapital aus risikoreichen Assets ab, während die Unsicherheit an den Finanzmärkten hoch bleibt. XRP testet inzwischen die Zone um 1,10 US-Dollar und nähert sich damit gefährlich der psychologisch wichtigen Marke von 1 Dollar.

Das bullische Momentum ist seit Monaten verschwunden, neue Käufer bleiben aus und die Stimmung im Markt verschlechtert sich weiter. Viele Investoren rechnen bereits mit einer Fortsetzung des Bärenmarktes. Doch ein bekannter Analyst sieht die aktuelle Schwächephase völlig anders und hält eine massive Rallye weiterhin für möglich.

Analyst sieht XRP trotz Schwäche vor einer explosiven Aufwärtsbewegung

Der Analyst „Dark Defender“ verweist auf eine langfristige Chartstruktur, die seiner Ansicht nach weiterhin intakt ist. Besonders bemerkenswert sei, dass XRP vor zwei Jahren noch bei rund 0,56 US-Dollar notierte und anschließend exakt die von ihm erwartete Kursbewegung bis auf 3,66 US-Dollar absolvierte. Für ihn handelt es sich dabei um die vollständige Umsetzung eines mehrjährigen technischen Musters.

Nun befindet sich XRP laut seiner Analyse erneut in einer entscheidenden Phase. Der aktuelle Kursrückgang auf rund 1,10 US-Dollar wirkt auf viele Marktteilnehmer zwar bedrohlich, aus Sicht des Analysten könnte genau diese Schwäche jedoch die Grundlage für die nächste größere Aufwärtsbewegung bilden. Er argumentiert, dass nahezu alle relevanten Zeitebenen inzwischen überverkauft seien. Solche Situationen treten häufig nach längeren Abwärtsphasen auf und gehen nicht selten einer Trendwende voraus.

#XRP was at 56 Cents 2 years ago.

We hit 100% of this textbook structure at $3.66. XRP is $1.10 now.

All the time frames are oversold.

Double and triple digits are closer than you could ever imagine. (NFA) And you know the targets. https://t.co/968wnU0VJ0 — Dark Defender (@DefendDark) June 6, 2026

Besonders interessant ist dabei die Diskrepanz zwischen Marktstimmung und Charttechnik. Während viele Anleger aufgrund der anhaltenden Verluste kapitulieren, sieht Dark Defender die langfristigen Kursziele weiterhin als erreichbar an. Er spricht sogar davon, dass zweistellige und langfristig möglicherweise dreistellige Kursregionen näher sein könnten, als die Mehrheit aktuell erwartet.

Natürlich bleibt dies lediglich eine technische Einschätzung und keine Garantie für steigende Kurse. Kurzfristig dominiert weiterhin der Bärenmarkt. Dennoch zeigt die Analyse, dass einige Marktbeobachter den aktuellen Abverkauf eher als späte Phase der Korrektur und nicht als Ende des langfristigen Aufwärtstrends interpretieren. Entscheidend dürfte nun sein, ob XRP die Unterstützungszone oberhalb von 1 US-Dollar verteidigen kann. Sollte dies gelingen, könnte sich die Stimmung schneller drehen, als viele Anleger derzeit erwarten.

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XRP-RSI auf Bärenmarkt-Niveau: Unterbewertung bei XRP?

Auch der bekannte Analyst EGRAG Crypto erkennt aktuell zwar keine unmittelbare Trendwende, sieht in der laufenden Schwächephase jedoch Anzeichen für eine attraktive langfristige Bewertung. Im Mittelpunkt seiner Analyse steht der Monats-RSI, also ein Momentum-Indikator, der die Stärke eines Trends auf höherer Zeitebene misst.

Aktuell befindet sich dieser RSI laut EGRAG weiterhin im freien Fall und notiert unter der wichtigen Marke von 44 Punkten. Historisch war genau dieser Bereich jedoch häufig in der Nähe bedeutender Bärenmarkt-Tiefs zu finden. Der Analyst verweist darauf, dass große Bodenbildungen selten entstehen, wenn die Stimmung bereits optimistisch ist.

Stattdessen dominieren meist Angst, Kapitulation und starke Kursverluste.

Besonders interessant sei dabei die Möglichkeit einer sogenannten bullischen Divergenz. In diesem Szenario markiert der XRP-Kurs noch einmal ein tieferes Tief, während der RSI bereits höhere Tiefs ausbildet. Dies würde darauf hindeuten, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt, obwohl der Kurs kurzfristig weiter fällt.

#XRP – Monthly RSI In Free Fall… But That’s Exactly How Macro Bottoms Begin 🚨 This is what many fail to understand about #RSI structure on higher time frames. At major bear market bottoms:

✅ Price often prints a LOWER LOW

while

✅#RSI begins forming a HIGHER LOW

✅That… pic.twitter.com/tS5b95nQqi — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 6, 2026

Genau dieses Muster erwartet EGRAG für die kommenden Monate. Er rechnet zunächst mit einer letzten emotionalen Verkaufswelle, bevor sich der RSI stabilisiert und die Grundlage für einen neuen Aufwärtszyklus schafft. Aus seiner Sicht befindet sich XRP deshalb nicht in einer Phase der Überbewertung, sondern nähert sich vielmehr Bewertungsniveaus, die historisch häufig attraktive langfristige Einstiegszonen markierten. Entscheidend bleibt jedoch die Rückeroberung der 44er-RSI-Marke, da erst dies den Übergang von einem fortgesetzten Bärenmarkt hin zu einer möglichen neuen Expansionsphase bestätigen würde.

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Bitcoin-L2s zeigen relative Stärke: Profitiert Bitcoin Hyper vom schwierigen Marktumfeld?

Während XRP, Ethereum und viele andere Altcoins weiterhin unter erheblichem Verkaufsdruck stehen, gibt es einzelne Segmente des Kryptomarktes, die bemerkenswerte Widerstandskraft zeigen. Besonders spannend bleibt dabei der Bereich der Bitcoin-Layer-2-Technologien. Das Narrativ gewinnt trotz Bärenmarkt zunehmend an Aufmerksamkeit, da viele Investoren nach neuen Wachstumstreibern für das Bitcoin-Ökosystem suchen.

Der Hintergrund ist einfach: Bitcoin verfügt über die größte Liquidität und das stärkste Netzwerk im gesamten Kryptomarkt. Gleichzeitig fehlen der Blockchain bislang viele Funktionen, die Anleger von modernen Smart-Contract-Plattformen wie Solana oder Ethereum kennen. Genau hier setzen Bitcoin-L2-Lösungen an. Sie sollen zusätzliche Skalierung, schnellere Transaktionen und neue DeFi-Anwendungen ermöglichen, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz des schwachen Marktumfelds eine auffällige relative Stärke. Während zahlreiche Kryptowährungen neue Jahrestiefs markieren, konnte das Projekt bereits rund 33 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Das deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin bereit sind, auf innovative Infrastruktur-Projekte zu setzen.

Das Konzept kombiniert dabei mehrere Trends. Bitcoin Hyper möchte die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Netzwerke wie Solana verbinden. Herzstück des Systems ist eine Layer-2-Lösung, die über eine Zero-Knowledge-Bridge zwischen der Bitcoin-Blockchain und der zweiten Ebene arbeitet. Dadurch sollen Nutzer ihre nativen Bitcoins effizient in das Ökosystem einbringen und gleichzeitig von schnelleren Anwendungen profitieren können.

Zusätzlich bietet das Projekt ein Staking-Modell mit Renditen von aktuell bis zu 36 Prozent APY, was insbesondere in einem schwachen Marktumfeld zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Für Anleger steht dabei vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob Bitcoin-L2-Technologien langfristig neue Nachfrage nach nativen Bitcoins schaffen können. Sollte sich dieses Narrativ durchsetzen, könnten entsprechende Projekte zu den Gewinnern des nächsten Marktzyklus gehören.

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