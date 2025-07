XRP bei 100$? Ein Bitcoin-Rücksetzer könnte der Katalysator sein, den XRP braucht

Das Wichtigste in Kürze

XRP steht vor einer möglichen Rallye, wenn Bitcoin einen Rücksetzer erlebt.

Das würde Altcoins wie XRP Raum für Wachstum geben.

Makroökonomische Faktoren, insbesondere der CPI-Inflationsbericht, könnten entscheidend sein.

Ein niedriger Wert könnte XRP Auftrieb geben.

Ripple hat laut Analyst Paul Barron das Potenzial, bis zu 20 % des SWIFT-Volumens zu übernehmen – das wären bis zu 40 Billionen Dollar jährlich.

XRP wird zunehmend als Infrastruktur im globalen Finanzsystem etabliert, mit Partnerschaften und Integrationen bei Zentralbanken weltweit.

Kurzfristig ist XRP technisch überkauft (RSI-Wert hoch), daher könnte es zu einer Korrektur oder Seitwärtsbewegung kommen.

Technische Indikatoren (wie MACD) deuten auf eine mögliche bullische Umkehr hin, wenn das Volumen zurückkehrt und wichtige Unterstützungen halten.

Zuerst das Wichtigste: Für XRP-Bullen gibt es eine harte Wahrheit, die man jetzt akzeptieren muss: „Bitcoin muss sich beruhigen.“ Das mag kontraintuitiv klingen – aber hören Sie mich an. Die BTC-Dominanz steht immer noch im Rampenlicht, und obwohl es dem Gesamtmarkt Kraft gibt, unterdrückt es auch Ausbrüche bei Altcoins – XRP eingeschlossen.

Ein „gesunder“ Rücksetzer bei Bitcoin – besonders in die Zone zwischen $90K–$100K – „könnte tatsächlich als Sprungbrett für Altcoins dienen. Denken Sie daran wie an einen Reset-Knopf. Ohne diesen riskieren wir eine Überdehnung auf ganzer Linie.

Patience $XRP bulls. We need Bitcoin to pullback a healthy amount in order to sustain the bullish momentum in crypto. Tomorrow's CPI report could shake up the crypto sector if forecast is a miss for June data. pic.twitter.com/6uWa6UfwJA — Van Sūka (@4ourthTurning) July 14, 2025

Und diese Woche? Alle Augen sind auf den morgen erscheinenden CPI-Bericht gerichtet. Die Daten werden nicht nur die Aktienmärkte beeinflussen, sondern auch die Liquiditätsflüsse im Kryptobereich. Ein niedriger als erwarteter Inflationswert? Rechnen Sie mit einer risikofreudigen Stimmung und einem bullischen Schwung. Ein Ausreißer nach oben? Könnte Turbulenzen bedeuten.

Für Einblicke, wie solche makroökonomischen Entscheidungen größere Markttrends antreiben können, sehen Sie sich unsere neueste Krypto-Prognose für institutionelle Diversifizierung an.

Persönlich bin ich vorsichtig optimistisch. Der Abkühlungstrend der Inflation ist intakt, und die Märkte könnten erleichtert aufatmen – was XRP möglicherweise endlich erlaubt, das nächste Bein nach oben zu machen.

Für XRP-Bullen gibt es eine harte Wahrheit, die man jetzt akzeptieren muss: Bitcoin muss sich beruhigen. Das mag kontraintuitiv klingen, aber BTC-Dominanz steht immer noch im Rampenlicht. Diese Woche richtet sich die Aufmerksamkeit auf den morgen erscheinenden CPI-Bericht.

Paul Barrons Bericht signalisiert Großes für Ripple

Jetzt wird’s spannend. Paul Barron – ein erfahrener Tech-Analyst mit einem Ruf für nüchterne, datengestützte Krypto-Analysen – hat gerade einen neuen Bericht über das langfristige Potenzial von Ripple veröffentlicht. Und die Zahlen verdienen Ihre Aufmerksamkeit.

Laut seinen Erkenntnissen könnte XRP in den kommenden Jahren bis zu 20 % des Transaktionsvolumens von SWIFT verarbeiten. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Das sind $30–$40 Billionen jährliches Abwicklungsvolumen – im Spiel.

A new report by Paul Barron, a technologist and crypto analyst, has revealed an updated forecast for Ripple. The report highlights XRP’s growing potential to take on SWIFT in cross-border transactions. Ripple’s ambitions in the global financial infrastructure are becoming more… — CR (@equitypool) July 14, 2025

Ripple betreibt hier kein wissenschaftliches Experiment. Es ist bereits in Zentralbanken integriert, hat Partnerschaften mit Hunderten von Institutionen geschlossen und betreibt aktiv Zahlungswege in Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Diese wachsende Integration bedeutet, dass XRP sich stetig als essenzielle digitale Infrastruktur für das globale Finanzwesen positioniert. Die Idee ist nicht mehr weit hergeholt. Sie beginnt unausweichlich zu wirken.

XRP versucht nicht, ein weiteres DeFi-Casino-Token zu sein. Es jagt einen größeren Preis: die digitale Infrastruktur des globalen Finanzsystems zu werden. Und in einer Zeit, in der echter Nutzen König ist, gewinnt diese Vision an Zugkraft.

Kürzlich hatte ich die angenehme Gelegenheit, eine Reihe von Tweets mit einem Artikel von Sistine Research zu sehen, die in verschiedenen Ecken des Kryptobereichs Anklang fanden. Sie twitterten:



„XRP 2017 vs. XRP Now – Wenn XRP sich wieder so entwickelt, wäre das das oberste Ziel — Eine Menge logischer Widerstände auf diesem Niveau bei einem AUSBRUCH. Schnellstmögliche Möglichkeit: $33–$50, realistisches Niveau: $77–$100!“

🚨 Sistine Research Predicts $XRP at $33–$55 ‼️ The bull is awake… and XRP is leading the herd 🦬 target could be $77-$100 It’s liftoff season 🚀 pic.twitter.com/0GoYaFifTA — 𝕏aif🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 14, 2025

🚀 „Der Bulle ist erwacht … und XRP wird das Rudel anführen …“, sagte @Xaif_Crypto und begleitete seinen Beitrag mit einer Kursprognose, die bereits mehrere tausend Aufrufe hatte.

Aber in Wirklichkeit zeigt ein flüchtiger Blick auf die heutigen Märkte im Vergleich zu diesen Bedingungen eine Lücke zwischen Hype und Umsetzung.

XRP/USDT zeigt starke Kursbewegungen; kurzfristig ist jedoch Vorsicht geboten, wie die Kennzahlen anzeigen, mittelfristig überwiegen bullische Stimmungen.

Auf dem 1-Stunden-Chart (von Binance) stieg XRP kraftvoll an und erreichte leicht über 3,05 $, bevor eine Korrekturphase einsetzte — MEDVED_SUM Erhalten Sie exklusive Handelssignale kostenlos. Der Preis befindet sich seit diesem lokalen Hoch in einem Konsolidierungsmuster und wird derzeit bei etwa 2,87 USDT gehandelt. Das abnehmende Verkaufsvolumen während der Korrektur deutet auf keinen aggressiven Verkauf hin, was üblicherweise ein Zeichen für eine weitere Korrektur statt eine Umkehrbewegung ist.

In der Zwischenzeit beginnt der MACD, Anzeichen einer Konsolidierung zu geben. Die Histogrammbalken fallen, bilden niedrigere Spitzen, obwohl sie sich im negativen Bereich befinden; und die MACD-Linie nähert sich möglicherweise einem Schnittpunkt mit der Signallinie. Dieses Verhalten zeigt, dass der bärische Druck nachlässt und eine bullische Wende möglicherweise bevorsteht, was sich bewahrheiten könnte, wenn das Volumen wieder anzieht.

Quelle: Tradingview.com

Zusätzlich zum kurzfristigen Bild zeigt sich dieses Momentum-Bild auch deutlicher im täglichen RSI-Chart von XRP. Der RSI liegt bei 76,19, was bestätigt, dass der Wert überkauft ist. In der Vergangenheit haben solche Werte häufig eine Rückzugs- oder Seitwärtsbewegung ausgelöst, da die Märkte nach starken Aufwärtsbewegungen in der Regel eine Verschnaufpause benötigen. In einer interessanten Entwicklung dreht der RSI leicht nach unten von seinem jüngsten Höchststand bei 85, was darauf hindeuten könnte, dass der Kaufdruck nachlassen könnte.

Der RSI in diesem Chart liegt trotz eines leichten Rückgangs heute weiterhin deutlich über seinem gleitenden Durchschnitt von 65,82, mit dem….. Dies würde der These entsprechen, dass XRP kurzfristig überhitzt ist, langfristig jedoch bullisch bleibt. Zum Beispiel lag der RSI über seinem gleitenden Durchschnitt, was auf anhaltende bullische Stärke hinweist, die die Preise nach einer kleinen Konsolidierung weiter nach oben treiben könnte.

Quelle: Tradingview.com

Die Analyse legt daher bei Kombination beider Zeitrahmen einen differenzierten Ausblick nahe. Unterdessen könnte XRP kurzfristig entweder seitwärts tendieren oder einen kleinen Rückzug zeigen, solange der RSI weiter aus dem überkauften Bereich zurückgeht und ein MACD-Crossover nicht bestätigt wird. Nichtsdestotrotz, wenn der MACD auf den 1-Stunden-Kerzen bullisch kreuzt und XRP über wichtiger mehrtägiger Unterstützung wie etwa 2,75 USDT bleibt, dann könnte ein weiterer Versuch in Richtung der kritischen Widerstandszone (2,95–3,00 USDT) vorbereitet werden.

Mittelfristig, solange der RSI über 65 bleibt und das Volumen mit Überzeugung zurückkehrt, bleibt unser bullisches Szenario weiterhin intakt. Kurzfristige Trader und Investoren sollten vorsichtig sein und auf mögliche Ausbruchssignale achten, um bei Wiedereinstieg oder Fortsetzungsbewegungen entsprechend zu agieren.

So aufregend Schlagzeilen über $100 XRP auch sein mögen – sie müssen alle mit dem beginnen, was wir – und aus diesem Grund auch der Rest des Marktes – bisher erlebt haben. XRP hat sich schön auf fast $3 erholt, aber es ist derzeit wahrscheinlich spekulativ, eine weitere 10–30x-Rendite zu erwarten, ohne dass sich fundamentale Nachrichten über das Wesen von XRP ändern.

Und wie immer sollten Anleger wachsam bleiben und solche Behauptungen mit realen Live-Daten gegenprüfen, bevor sie ihr Vertrauen in eine Sensation setzen.

XRP ist strategisch aufgestellt – nicht spekulativ

Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe: XRP geht es um Infrastruktur, die Positionierung ermöglicht – nicht um Hype-Zyklen. Während sich der Preis kurzfristig weiterhin am Takt von Bitcoin orientiert, wird die langfristige These zunehmend unwiderlegbar. Regulatorische Klarheit (nach der SEC), echte Marktdurchdringung und makroökonomische Nachfrage nach interoperablen, sicheren Zahlungslösungen – „das sind keine kleinen Rückenwinde.“ Denken Sie strategisch darüber nach, wo Sie investieren oder diese Vermögenswerte handeln wollen? Vergleichen Sie die führenden Krypto-Börsen hinsichtlich zuverlässiger Regulierung, Liquidität und effizienter Ausführung.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.