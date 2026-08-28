XRP-Kurs-Analyse: Rätsel um Ripple Escrow und ETF-Pläne

Das Wichtigste in Kürze

Die Bewegung von XRP auf 1,40 $ erfolgt bei einem Handelsvolumen von 3,75 Mrd $ in den letzten 24 Stunden, wie aus CoinGecko-Daten hervorgeht.

Widerstandscluster finden sich bei 1,41 $ bis 1,45 $ – genau die Zone, die Rallyes seit Ende Juni gedeckelt hat.

Der XRP-Kurs notiert heute bei rund 1,40 $, was einem Rückgang von etwa -2,5 % entspricht – ein deutlicher Rücksetzer innerhalb eines größeren Tauziehens zwischen den Bullen und einem weiterhin schwerfälligen Chartbild. Vergraben in einem routinemäßigen ETF-Prospekt findet sich jedoch eine Zeile, die Krypto-Anwälte hellhörig werden lässt. Was Ripple den Regulierungsbehörden über seine Escrow-Reserven mitgeteilt hat (oder auch nicht), könnte letztlich schwerwiegender sein als die tägliche Kursbewegung.

Der australische Anwalt Bill Morgan wies auf dieses Detail hin, als er die Registrierungserklärung für den Cryptex Digital Market Cap ETF las. Das am 25. August bei der U.S. SEC eingereichte Dokument weist XRP eine Portfoliogewichtung von fast 4,88 % zu.

A registration statement filed with the SEC yesterday for Cryptex Digital Market Cap ETF provides a fund weight of 4.88% for $XRP



I found this statement in the document interesting👇and had Grok reformat it to attach it.



It cites that Ripple has indicated that if regulatory… pic.twitter.com/wU6Q39tldz — bill morgan (@Belisarius2020) August 26, 2026

In dem Antrag heißt es, Ripple habe „angedeutet“, dass es zusätzliches XRP aus dem Escrow freigeben könnte, um die On-Ledger-Liquidität für Stablecoin- und Devisenpaare zu unterstützen – allerdings nur, wenn der CLARITY Act verabschiedet wird. Morgan merkte dazu an, dass er sich nicht erinnern könne, dass Ripple diese Aussage jemals öffentlich getätigt habe, und fragte berechtigterweise, woher die Verfasser des Antrags diese Information bezogen haben.

Obwohl XRP heute etwas schwächer tendiert, liegt der Vermögenswert in den letzten sieben Tagen immer noch über +27 % im Plus. Solange die Unterstützung bei 1,36 $ hält, sollte dies als Konsolidierung vor dem nächsten Aufwärtsschub gewertet werden.

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$XRP IS APPROACHING THE BUY WALL‼️



XRP is moving toward a major liquidity zone around $1.37–$1.39, where significant buy orders are sitting.



WATCH THIS ZONE CLOSELY. 🔥📈 pic.twitter.com/Z9sEan84gI — XRP Update (@XrpUdate) August 26, 2026

Kann der XRP-Preis diese Woche 1,45 $ erreichen?

Die Bewegung von XRP auf 1,40 $ erfolgt bei einem Handelsvolumen von 3,75 Mrd. $ in den letzten 24 Stunden, wie aus CoinGecko-Daten hervorgeht. Widerstandscluster finden sich bei 1,41 $ bis 1,45 $ – genau die Zone, die Rallyes seit Ende Juni gedeckelt hat.

Nach unten hin liegt der intraday Support bei etwa 1,28 $ bis 1,36 $, während der breitere Boden bei 1,00 $ zu finden ist. Eine technische Analyse beschreibt diesen Bereich als die „letzte große Nachfragezone“, die die Bullen das ganze Jahr über verteidigt haben.

Die gleitenden Durchschnitte zeichnen ein weniger schmeichelhaftes Bild. XRP handelt sowohl unter seinem 50-Tage-Durchschnitt (~1,21 $) als auch unter seinem einfachen 200-Tage-Durchschnitt (~1,37 $). Dieses Death-Cross-Setup signalisiert normalerweise anhaltenden Abwärtssdruck, sofern ein frischer Katalysator fehlt.

Bull-Case: Ein Tagesschlusskurs über 1,45 $ macht den Weg in Richtung 2,00 $ frei.

Base-Case: Konsolidierung zwischen 1,28 $ und 1,41 $, während der Markt den Zeitplan für den CLARITY Act verarbeitet.

Bear-Case: Ein Durchbruch unter 1,00 $ macht die gesamte Unterstützungsstruktur des Jahres ungültig. In jedem Fall bleibt die Lage spannend.

Bitcoin Hyper visiert Upside für Early Mover an, während Ripple Schlüsselmarken testet

Ein täglicher Rückgang von -2,5 % und ein Death Cross im Chart sind bestenfalls gemischte Signale. XRP-Halter, die die Marke von 1 $ seit fast einem Jahr verteidigen, wissen, dass ein Seitwärtstrend nicht die Renditen bringt, die ein neues Listing bietet.

Bei der aktuellen Marktkapitalisierung von XRP sorgt selbst der Rückenwind durch einen CLARITY Act eher für inkrementelle Bewegungen statt für massive Multiplikatoren. Diese Asymmetrie treibt einige Trader zu Infrastruktur-Projekten in einem früheren Stadium.

Eines, das Aufmerksamkeit erregt, ist Bitcoin Hyper ($HYPER), ein Bitcoin Layer 2, das die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) mit der Sicherheit des Bitcoin-Base-Layers kombiniert. Das Versprechen sind Smart Contracts und eine Ausführung mit geringer Latenz, ohne auf die Settlement-Garantien von Bitcoin zu verzichten.

Der Presale hat bisher 33.083.950,35 $ eingesammelt, wobei die Token zu einem Preis von 0,0136853 $ angeboten werden. Das Staking verspricht eine bisher nicht näher spezifizierte hohe jährliche Rendite (APY). Eine dezentrale kanonische Bridge übernimmt dabei den BTC-Transfer zwischen den Layern.

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