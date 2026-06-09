XRP Kurs bricht ein: Institutionelle Rekord-Inflows trotz Crash

Das Wichtigste in Kürze

Spot XRP ETFs verzeichneten im Mai 2026 Nettozuflüsse in Höhe von 131,94 Millionen $.

Dies ist der stärkste Monatswert seit der Einführung dieser Produkte, obwohl sich der allgemeine Krypto-Crash in den letzten Maitagen beschleunigte.

Weitere 4,13 Millionen $ flossen Anfang Juni in XRP-ETF-Produkte – genau in der Woche, in der der XRP-Kurs sein 19-Monats-Tief erreichte.

Damit belaufen sich die kumulierten Zuflüsse in Spot XRP ETFs auf insgesamt 1,43 Milliarden $.

XRP markierte am 5. Juni 2026 mit 1,08 $ den niedrigsten Stand seit 19 Monaten. Auslöser waren stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten mit 172.000 neuen Stellen, die die Zinsängste der Federal Reserve neu entfachten. Dies löste eine Kaskade aus, die innerhalb von 24 Stunden mehr als 1 Milliarde $ an gehebelten Krypto-Long-Positionen vernichtete.

Bitcoin stürzte auf ein Wochenendtief von 59.100 $ ab und zog den XRP-Kurs mit in die Tiefe. Damit setzt sich ein Abwärtstrend fort, der XRP nun rund 69 % unter das Zyklushoch von 3,65 $ aus dem Juli 2025 drückt. Inzwischen hat sich der Token im Bereich von 1,12 $ bis 1,16 $ stabilisiert und konnte sich damit um etwa 7 % von seinem Tiefstand am Freitag erholen.

Die analytische Kernfrage lautet nicht, ob XRP abgestürzt ist – das ist offensichtlich der Fall. Entscheidend ist vielmehr, ob die Divergenz zwischen dieser Preisaktion und den gleichzeitigen Daten zu institutionellen Akkumulationen ein strukturelles Signal für eine Neubewertung darstellt oder ein nachlaufender Indikator für Käufer ist, die letztlich dem Verkaufsdruck nachgeben werden. Diese Unterscheidung ist maßgeblich für die Interpretation der folgenden Daten.

XRP ETF Inflow-Divergenz: Was die institutionellen Flussdaten zeigen

Spot XRP ETFs verzeichneten im Mai 2026 Nettozuflüsse in Höhe von 131,94 Millionen $. Dies ist der stärkste Monatswert seit der Einführung dieser Produkte, obwohl sich der allgemeine Krypto-Crash in den letzten Maitagen beschleunigte.

Weitere 4,13 Millionen $ flossen Anfang Juni in XRP-ETF-Produkte – genau in der Woche, in der der XRP-Kurs sein 19-Monats-Tief erreichte. Damit belaufen sich die kumulierten Zuflüsse in Spot XRP ETFs auf insgesamt 1,43 Milliarden $.

Der Mechanismus dahinter: ETF-Zuflüsse repräsentieren Aktivitäten autorisierter Teilnehmer, üblicherweise institutionelle und große private Anleger. Diese erwerben Creation Units direkt von den Fondsemittenten, welche wiederum Spot XRP kaufen müssen, um diese Anteile abzusichern, was das zirkulierende Angebot an den Börsen reduziert.

Die Abweichung zu vergleichbaren Produkten ist auffällig. Im gleichen Zeitraum verzeichneten Bitcoin-ETFs Abflüsse von 4,4 Milliarden $ über 13 aufeinanderfolgende Handelstage, während Ethereum-ETFs über 17 Tage hinweg 401 Millionen $ verloren. Die institutionellen Geldflüsse in XRP-Anlageprodukte liefen somit während eines breiten Liquidationsereignisses am Kryptomarkt in die entgegengesetzte Richtung zu allen anderen großen ETF-Kategorien. Die Abflusssträhne bei Bitcoin-ETFs riss erst am 4. Juni mit einem Zufluss von 3 Millionen $, ein Wert, der laut Quellenmaterial nicht ausreicht, um eine Trendwende zu signalisieren.

ENTDECKEN SIE: Wann XRP kaufen?

Es ist jedoch notwendig, den erkenntnistheoretischen Status dieser Daten einzuordnen. ETF-Zuflusszahlen bestätigen lediglich, dass Kapital in diese Produkte geflossen ist; sie garantieren nicht, dass dieses Kapital bei weiteren Kursverlusten gehalten wird, noch legen sie einen Preisboden für einen bestimmten Zeitraum fest. Autorisierte Teilnehmer können und werden ihre Positionen bei Bedarf umkehren.

Der Rekordwert der XRP-ETFs im Mai ist gerade deshalb bemerkenswert, weil er in einem sich verschlechternden Preisumfeld zustande kam. Doch genau dieses Umfeld macht die Beständigkeit dieser Zuflüsse zu einer offenen Frage statt zu einer Gewissheit.

Die Zukunftsaussichten für XRP-ETF-Zuflüsse stützen sich maßgeblich auf den CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Commodity (Rohstoff) unter US-Bundesrecht klassifizieren würde. Der Gesetzentwurf passierte im Mai den Bankenausschuss des Senats und wurde am 1. Juni auf den legislativen Kalender des Senats gesetzt.

Standard Chartered prognostiziert, dass die Verabschiedung des CLARITY Act bis zum Jahresende zusätzliche XRP-ETF-Zuflüsse in Höhe von 4 bis 8 Milliarden $ auslösen könnte. Dies entspräche dem 30- bis 60-fachen des Rekordwerts vom Mai. Diese Prognose ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die Abstimmung im Senat noch vor der Sommerpause im August erfolgt, was keineswegs garantiert ist.

XRP News: Wohin die Preis-Daten-Divergenz führt

Sollten sich die Makrobedingungen stabilisieren, die US-Inflationsdaten die Zinsängste dämpfen und die XRP-ETF-Zuflüsse ihren Mai-Trend im Juni und Juli fortsetzen, könnte das aktuelle Short-to-Long-Verhältnis von 9:1 eher als Beschleuniger für einen Short Squeeze denn als bärischer Indikator wirken.

Der CLARITY Act, der vor der August-Pause zur Abstimmung im Senat ansteht, wirkt hierbei als Brandbeschleuniger. Die von Standard Chartered prognostizierten Zuflüsse von 4 bis 8 Milliarden $ werden bereits vor der Verabschiedung eingepreist, was XRP kurzfristig zurück in Richtung 1,50 $ bis 1,60 $ und bei anhaltenden institutionellen Zuflüssen auf 2,00 $ oder höher treiben könnte. Ein bestätigendes Signal wäre ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 1,30 $, gefolgt von einer Rückeroberung der 1,40 $-Marke unter hohem Volumen.

Falls sich Bitcoin zwischen 60.000 $ und 65.000 $ stabilisiert, ohne deutlich höhere Niveaus zurückzugewinnen, und der CLARITY Act ohne festen Abstimmungstermin auf dem Kalender bleibt, dürfte XRP im Bereich von 1,10 $ bis 1,25 $ konsolidieren. Die Akkumulation durch Wale würde zwar im Stillen weitergehen, fände aber keinen kurzfristigen Katalysator.

Das Setup baut sich in diesem Fall weiter auf, ohne sich zu entladen. Das bestätigende Signal wäre hierbei, dass die ETF-Zuflüsse Woche für Woche positiv bleiben, ohne sich massiv zu beschleunigen, während XRP die Marke von 1,08 $ als stabilen Boden verteidigt.

Sollte Bitcoin jedoch das von Polymarket implizierte Niveau von 55.000 $ testen (dem derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 64 % zugeschrieben wird), könnte eine neue Runde von Krypto-Liquidationen selbst überzeugte XRP-Halter dazu zwingen, ihre Bestände zu reduzieren. Die Korrelation von 0,87x zu Bitcoins jüngsten Bewegungen würde bei einem BTC-Preis von 55.000 $ einen XRP-Kurs von etwa 1,05 $ implizieren.

Ein Test der 50.000 $-Marke bei Bitcoin, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 % gehandelt wird, würde XRP unter 1,00 $ drücken. Darunter liegt die strukturelle Unterstützung bei 0,95 $, während die Zone zwischen 0,75 $ und 0,85 $ die historischen Zyklustiefs darstellt. Ein bestätigendes Signal für dieses Szenario wäre ein Tagesschlusskurs unter 1,08 $ bei erhöhtem Volumen, begleitet von einer Umkehr der ETF-Zuflüsse in Abflüsse.

Der Frühindikator für alle drei Szenarien ist nicht der XRP-Kurs selbst, sondern die wöchentlichen ETF-Flussdaten. Eine dauerhafte Umkehr von Zuflüssen zu Abflüssen würde signalisieren, dass die These der institutionellen Akkumulation hinfällig ist. Anhaltende Zuflüsse trotz weiterer Preisschwäche würden hingegen die Divergenz vertiefen und das potenzielle Aufwärtsszenario stärken.

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