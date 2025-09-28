XRP Kurzfristige Prognose: Kann XRP nach oben ausbrechen?

Das Wichtigste in Kürze

XRP steht aktuell bei 2,78 $ und bewegt sich zwischen bullischen und bärischen Signalen.

Technische Indikatoren zeigen Schwäche, doch der Kurs bleibt über dem 200-Tage-Durchschnitt.

Neue ETF-Anmeldungen bringen Chancen, aber auch Risiken durch Wal-Manipulation.

BTC Bull Token sorgt zusätzlich für Hype im Kryptomarkt, was indirekt XRP helfen könnte.

Kurzfristig ist Volatilität zu erwarten: über 2,78 $ sind 3,50 $ möglich, unterhalb droht ein Rückfall auf 2,40 $.

Langfristig bleibt XRP ein relevanter Player mit Potenzial.

Preis pendelt um 2,78 $: Bullen und Bären im Tauziehen

Im Moment handelt XRP bei 2,78 $, und die Kursbewegung fühlt sich wie ein Tauziehen an, bei dem das Seil kurz vor dem Zerreißen steht. Auf der einen Seite haben Sie bärische Momentum-Indikatoren – RSI kühlt ab, MACD flacht ab, und Verkäufer treten in kürzeren Zeitrahmen auf. Auf der anderen Seite handelt der Token immer noch über seinem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist überhaupt kein bärisches Signal. Im Gegenteil, es sagt mir, dass die zugrunde liegende Struktur noch intakt ist.

#BREAKING $#XRP Price Hovers $NEAR $2.78 as Technical Indicators Signal Mixed Outlook XRP trades at $2.78 with bearish momentum indicators, though price remains above 200-day moving average suggesting underlying bullish structure intact.#Bitcoin $BTC — Bpay News (@bpaynews) September 28, 2025

Persönlich neige ich hier zu bullisch. Warum? Weil, wenn Vermögenswerte trotz Verkaufsdrucks über einem wichtigen gleitenden Durchschnitt bleiben, es zeigt, dass starke Hände stillschweigend akkumulieren. Der Einzelhandel könnte in Panik geraten, aber Wale? Sie sind geduldige Jäger. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie schwächere Hände verkaufen lassen, nur um auf diesen Niveaus aufzuladen.

Zur Einordnung: Wir haben ähnliche Setups zuvor bei anderen Coins wie Bitcoin Hyper und Solana gesehen. In beiden Fällen ging seitwärts gerichtete Frustration großen Rallyes voraus. Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber sie reimt sich sicher.

Neue XRP-ETF-Anmeldung bringt Risiken von Wal-Manipulation

Der Markt bekam diese Woche einen weiteren Curveball mit der Nachricht einer frischen XRP-ETF-Anmeldung. Auf dem Papier klingt das bullisch. Institutionen, die ins XRP-Spiel einsteigen? Mehr Liquidität? Breiterer Zugang für Einzelhändler? Ja, all das ist langfristig positiv.

New XRP ETF Filing Warns of Whale Manipulation Risk https://t.co/GK3hAAHO7U — WhatNow (@AusMundy) September 28, 2025

Und es ist ein großes Aber – die Anmeldung selbst hob die Risiken der Wal-Manipulation hervor. Jeder, der lange genug in Krypto war, weiß, was das bedeutet. Plötzliche Wicks, Stop-Loss-Jagden und massive Dumps, ausgelöst von Spielern, die absurde Mengen an XRP kontrollieren. ETFs bringen Legitimität, aber sie werfen auch ein Schlaglicht auf die dunklere Seite von Liquiditätsspielen.

Aus meiner Perspektive bringt das zusätzliche Volatilität in die kurzfristige Prognose. Wir könnten sehen, wie XRP aufgrund des ETF-Hypes steigt, dann brutal zurückfällt, sobald Wale ihre Sache machen. Händler, die Pumpen hinterherjagen, müssen wachsam bleiben, sonst bleiben sie auf Taschen sitzen, wenn die Musik stoppt. Langfristige Inhaber hingegen kümmern sich wahrscheinlich nicht.

Ich erinnere mich gerne daran, dass jede ETF-Ankündigung – ob es Bitcoin oder Ethereum war – eine Achterbahn der Emotionen mit sich brachte, bevor sich der Staub legte. Das fühlt sich nicht anders an.

BTC Bull Token gießt Öl ins Feuer

Wir können nicht über XRP sprechen, ohne über das breitere Krypto-Umfeld zu sprechen. Im Moment stiehlt BTC Bull Token ($BTCBULL) die Schlagzeilen. Es wird als die unaufhaltsame Kraft vermarktet, die Bitcoin zur mythischen Marke von 1 Mio. $+ treibt. Große Behauptung? Absolut. Aber Hype-Token wie dieser erzeugen oft Wellen im gesamten Krypto-Landschaft.

Watching the 1m chart like a proper Bull. 💸 pic.twitter.com/KlNFFHdK0I — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) September 27, 2025

So sehe ich den Einfluss auf XRP: Wenn spekulatives Geld in meme-ähnliche Assets oder ultra-bullische Derivate strömt, entstehen Liquiditätswellen. Ein Teil dieses Kapitals fließt unweigerlich in etablierte Token wie XRP. Ich habe das zuvor bei Meme-Coins beobachtet. Die Menge jagt dem Hype hinterher und rotiert dann Gewinne in sicherere Wetten.

Also, während BTC Bull Token wie reines Marketing-Geschwätz aussehen mag, denke ich tatsächlich, dass es XRP kurzfristig indirekt helfen könnte. Es ist der „Halo-Effekt“. Je mehr Aufregung im Ökosystem herrscht, desto mehr Menschen kehren schließlich zu nutzengetriebenen Token zurück. Und ob Sie es lieben oder hassen, XRP hat mit seiner Zahlungs-Narrative klaren Nutzen.

Meine Meinung zum kurzfristigen Weg von XRP

Okay, lassen Sie uns nicht länger der großen Frage ausweichen: Wohin geht XRP als Nächstes? Hier ist meine Einschätzung – Ich denke, das Niveau von 2,78 $ ist entscheidend. Bleibt es eine weitere Woche darüber, sehen wir kurzfristig einen Lauf in Richtung 3,50 $. Fällt es darunter, kehren wir zu 2,40 $ zurück, bevor die Bullen erneut laden. So oder so, das ist kein toter Token. Die Marktstruktur schreit nach Widerstandsfähigkeit, und das ETF-Geräusch verstärkt nur die Aufmerksamkeit.

Kurzfristig erwarten Sie Volatilität. Große Kerzen nach oben, große Kerzen nach unten. Es ist nichts für schwache Nerven. Aber aus meiner Sicht ist es genau dort, wo Chancen lauern. Geduldige Händler, nicht emotionale, werden hier gewinnen. Ich gehe sogar weiter – XRP fühlt sich an, als würde es sich zusammenziehen. Und wenn gespannte Federn loslassen, ist die Bewegung gewaltsam.

Für diejenigen, die ein größeres Bild dessen wollen, was kommt: Experten-gesteuerte Kryptowährungsprognosen regelmäßig zu prüfen, kann helfen, Strategien mit Marktveränderungen abzustimmen.

Wenn man sich die historische Kursentwicklung ansieht, hat XRP die Angewohnheit, seine Inhaber zu frustrieren, bevor es liefert. Es hinkte während des Zyklus 2017 monatelang hinterher, um dann in einer der größten Rallyes aller Zeiten zu explodieren. Kürzlich stagnierte es, während andere Token liefen, nur um dann alle mit plötzlichen 2x- und 3x-Bewegungen zu überraschen.

Bevor Sie einsteigen, stellen Sie sicher, dass Ihre digitalen Assets sicher sind, indem Sie einen Vergleich von Krypto-Wallets prüfen, um die zuverlässigste Speicheroption zu wählen.

Die kurzfristige Prognose für XRP ist chaotisch, aber genau das macht sie aufregend. 2,78 $ ist die entscheidende Linie. Darüber kontrollieren die Bullen das Spielfeld. Darunter könnten die Bären ihren kurzen Sieg erringen. So oder so, ich sehe nicht, dass XRP ignoriert wird. Nicht mit ETFs im Spiel, Walen im Hintergrund und einem sich erhitzenden Krypto-Umfeld. Und für langfristige Gläubige? Dies ist nur ein weiteres Kapitel in der wilden Geschichte von XRP. Halten Sie durch. Das Drehbuch ist noch nicht zu Ende.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.