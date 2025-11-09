XRP Kurzfristige Prognose: Warum die Bullen noch nicht fertig sind

Das Wichtigste in Kürze

Trotz eines Rückgangs vom Allzeithoch gilt der Coin als stabil, unterstützt durch Ripples Zahlungstechnologie und rechtliche Klarheit.

Technisch zeigt die 99 SMMA-Linie mögliche Aufwärtssignale über 2,35 US-Dollar.

Die Marktstimmung ist bullisch, mit wachsender Aktivität und Gesprächen über ein potenzielles XRP ETF.

Ripple stärkt die Nutzung von XRP im globalen Zahlungsverkehr.

Langfristig sieht der Autor großes Potenzial für einen erneuten Anstieg Richtung 3 US-Dollar.

XRP-Preis: Eine Pause, kein Problem

Im Moment liegt XRP bei etwa 2,28 US-Dollar, 1,59 % niedriger in den letzten 24 Stunden. Es bewegte sich zwischen 2,33 und 2,25 US-Dollar – eine kleine Schwankung im Vergleich zu den größeren Bewegungen, die wir gesehen haben. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 136,87 Milliarden US-Dollar und platziert XRP weltweit auf Platz 4. Mit einem Handelsvolumen von 2,74 Milliarden US-Dollar fließt weiterhin Geld hinein und hinaus.

In Bezug auf das Angebot sind etwa 60,11 Milliarden XRP von insgesamt 100 Milliarden im Umlauf, was die Liquidität stark hält. Ja, der Kurs liegt 37 % unter seinem Allzeithoch von 3,65 US-Dollar im Juli 2025, aber hier ist der Clou – er liegt immer noch über 84.000 % über seinem Tief von 0,00269 US-Dollar im Jahr 2014. Das ist ein unglaubliches Wachstum nach jedem Maßstab.

📊Currently, $XRP price is at $2.28, down 1.59% in the last 24 hours (from a high of $2.33 to a low of $2.25). The market capitalization is around $136.87 billion, ranking 4th globally, with a 24-hour trading volume of $2.74 billion – indicating high liquidity. Circulating supply… https://t.co/Nx4NQd6hfl — Long π² edge🦭 (@longpi66) November 9, 2025

Ein Großteil dieser Stärke kommt aus dem Ripple-Ökosystem, das grenzüberschreitende Zahlungen antreibt. Nach der Beilegung der SEC-Klage hat Ripple nun die rechtliche Klarheit, die es brauchte. Banken integrieren die Technologie von Ripple, was XRP eine solide Grundlage gibt.

Der kleine Rückgang, den wir jetzt sehen, fühlt sich eher wie eine Verschnaufpause als wie ein Absturz an. Vielleicht haben große Inhaber Gewinne mitgenommen. Vielleicht hat sich die globale Stimmung geändert. So oder so – XRP hat Schlimmeres überstanden. Es ruht sich aus, nicht zurück.

Das Diagramm: Beobachten Sie die 99 SMMA-Linie

Hier ist die Linie, über die Händler sprechen – die 99 SMMA oder „Smoothed Simple Moving Average“. Stellen Sie sie sich wie einen Zaun vor. Bleibt der Preis darunter, driftet er. Klettert er darüber, wird es spannend. XRP muss über dieser Linie schließen, um einen neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Ein klarer Anstieg über 2,35 bis 2,40 US-Dollar könnte den Weg zu 2,80 öffnen – vielleicht sogar einen erneuten Versuch bei 3 US-Dollar.

$XRP needs to reclaim and hold above the 99 SMMA for a real move higher. A solid regain there could fuel a strong push up in price action. pic.twitter.com/iLkonX4eBK — Wellseee (@Wellseee_) November 9, 2025

Unter 2,20 US-Dollar könnte etwas Druck entstehen, aber nichts Beunruhigendes. Das sieht nach einem Neustart vor dem nächsten Sprint aus. Für mich fühlt sich das Diagramm an wie eine Feder, die nach unten gedrückt wird – je stärker sie sich komprimiert, desto kräftiger springt sie zurück.

Ripples Rolle: Der Motor hinter dem Token

Zoomen wir heraus: XRP erhält seine Kraft von Ripple, dem Unternehmen dahinter. RippleNet hat internationale Zahlungen schnell, günstig und zuverlässig gemacht. Kein tagelanges Warten auf Überweisungen mehr. Das lieben Banken wie Santander und SBI Holdings.

Diese Kooperationen zeigen, dass XRP nicht nur eine weitere Münze ist. Es ist ein Zahlungstool, eingebettet in Ripples Liquiditätshubs und On-Demand-Liquiditätsdienste. XRP wirkt wie eine Brückenwährung – die Verbindung zwischen Dollar und Peso, Yen und Euro, sofort.

Marktstimmung: Noch immer hellgrün

So fühlt sich die Menge: bullisch. Überall, wo ich hinsehe, ist die XRP-Community wieder voller Energie. On-Chain-Daten zeigen mehr aktive Wallets. Derivate-Märkte deuten auf wachsendes Interesse hin.

In den sozialen Medien wird lebhaft über ein mögliches XRP ETF gesprochen, besonders seit 21Shares einen Antrag eingereicht hat. Das ist ein starkes Signal. Wenn Institutionen anklopfen, wissen Sie, dass sich die Geschichte ändert.

Meiner Meinung nach ist dies eine Akkumulationsphase. Der Markt fühlt sich ruhig an, fast zu ruhig – und genau dann beginnen oft große Bewegungen. XRP war schon einmal hier. Es bleibt geduldig und überrascht dann alle.

Was als Nächstes kommt: Ruhiges Selbstvertrauen

Was kommt als Nächstes für XRP? Ich würde sagen, die nächsten Monate sehen vielversprechend aus. Bitcoin holt nach dem Halving Luft. Ethereum optimiert seine Upgrades. Das lässt Raum für zahlungsorientierte Coins wie XRP, um zu glänzen.

Ripples rechtlicher Sieg hat ihm Flügel verliehen. Die Gespräche über börsengehandelte Fonds (ETFs) könnten zusätzlichen Treibstoff liefern. Ich wäre nicht überrascht, wenn XRP bis Jahresende wieder 3 US-Dollar erreicht – vielleicht mehr, wenn die Stimmung wieder risikofreudig wird. Märkte brauchen Geduld. XRP belohnt sie. Als jemand, der die Höhen und Tiefen dieses Tokens über Jahre erlebt hat, kann ich eines sicher sagen – es verschwindet nie still.

Schlussgedanken: Warum XRP immer noch wichtig ist

Sie können XRP vieles nennen – umstritten, unterschätzt, unvorhersehbar. Aber eines war es nie: irrelevant. Seine Grundlage ist solide. Sein Zweck ist klar. Und seine Community? So stark wie eh und je. Ja, dies könnte der Beginn einer neuen Welle sein. Vielleicht klein am Anfang, vielleicht später riesig. So oder so – halten Sie die Augen offen. XRP’s Geschichte wird noch geschrieben, und Sie möchten vielleicht Teil des nächsten Kapitels sein.

