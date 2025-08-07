XRP-Kurzfristprognose: Kommt jetzt endlich die große Bewegung?

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt Anzeichen einer möglichen Trendwende, getrieben durch technisches Momentum, Chartmuster wie das fallende Keil- und Cup-and-Handle-Format sowie Whale-Akkumulation.

Während der Kurs aktuell an der 3,00 $-Marke kämpft, gelten 2,880 $ als entscheidende Unterstützung und 3,60 $ als kritischer Widerstand.

Ein Durchbruch nach oben könnte XRP auf 5 oder 7 $ treiben, insbesondere wenn sich das Markt-Narrativ durch Altcoin-Rallyes wie bei $HYPER weiter positiv entwickelt.

Trotz rechtlicher Unsicherheiten bleibt das langfristige Potenzial hoch.

Anleger sollten vorsichtig, aber aufmerksam sein und die kurzfristigen Marken beobachten.

XRP steigt, während sich der Kryptomarkt erholt

In den letzten 24 Stunden stieg XRP um etwa 2–3 % und erreichte fast die Marke von 3,00 $. Das klingt vielleicht nicht spektakulär, aber es ist das, was hinter der Bewegung steckt, was Trader aufmerksam macht. Große Wallets – ja, die Wale – verlagern XRP von den Börsen weg. Wenn Sie das sehen, ist das normalerweise ein Signal: Akkumulation. Sie bereiten keinen Verkauf vor. Sie warten auf den Start.

🚨 XRP jumps as crypto market rebounds • 📈 Up ~2–3% in the last 24h, peaking near $3.00

• 🐳 Whale activity rising — XRP moving off exchanges

• 📉 Bullish patterns: falling wedge & cup‑and‑handle forming

• 🎯 Analyst price target: $7 if momentum holds

📢 XRP breaking $3.60… — Nolan 🇨🇦 | Crypto News & Insights (@NolanLedger) August 7, 2025

Technische Charts bestätigen das. Wir sehen ein klassisches fallendes Keilmuster und sogar eine Cup-and-Handle-Formation, die sich abzeichnet. Das ist keine bloße Chartkunst – es sind bekannte bullische Umkehrmuster. Einfach gesagt: Der Markt könnte sich darauf vorbereiten, XRP über Widerstandszonen hinaus zu drücken.

Und hier ist die große Marke: 3,60 $. Das ist die Grenze. Wird sie durchbrochen, flüstern Analysten von 7 $. Zu kühn? Vielleicht. Aber ich habe schon weniger überzeugende Setups gesehen, die sich verdreifacht haben.

Eine Geschichte von Unterperformance – oder ungenutztem Potenzial?

Sprechen wir über den Kontext. Der XRP-Kurs wirkte im Vergleich zu ETH und BTC gedämpft. Die SEC-Klage, die im Dezember 2020 begann, hat ihn eingefroren. Kein neues Allzeithoch im Jahr 2021, als jede andere Coin durch die Decke ging? Das war kein Zufall.

However, most community analysts have attributed XRP’s underperformance to the price suppression from the SEC lawsuit, which began in December 2020 and stopped XRP from reaching a new ATH in 2021. Nonetheless, while XRP has not made substantial progress since 2018, its overall… — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) August 7, 2025

Aber hier ist der Schocker, den die meisten übersehen: Seit seinem Tief im Jahr 2017 hat XRP eine Rendite von 98.900 % erzielt. Richtig gelesen. Von nur 0,003 $ steht es jetzt bei knapp 3 $.

Zum Vergleich:

ETH stieg um 45.737 % von 8 $

BTC kletterte um 15.164 % von 900 $

Also auch wenn XRP in den letzten Jahren wie ein Nachzügler aussah – zoomen Sie raus. Es war auf lange Sicht ein Monster-Performer. Und es gibt immer noch viele, die glauben, dass es seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat.

Das ist kein Wunschdenken. Es basiert auf historischen Zyklen und unterdrückter Bewertung aufgrund der rechtlichen Unsicherheit. Wenn – und sobald – sich dieser Nebel lichtet? Boom. Eine andere Stimme aus der Community, Edoardo Farina, äußerte dieselbe Meinung. Er glaubt, dass die echte Rallye noch gar nicht begonnen hat. Frühe Investoren könnten immer noch… früh dran sein. Das ist schwer zu ignorieren.

Kurs kämpft bei 3,00 $ – aber das ist entscheidend

Beschönigen wir es nicht: XRP’s Kursverhalten schreit noch nicht nach einem Ausbruch. Es schwankt um 2,980 $, versucht, über 3,020 $ zu bleiben. Eine bärische Trendlinie formiert sich – fast so, als würde der Markt XRP herausfordern, seine Stärke zu beweisen.

XRP price struggles to maintain momentum above $3.020, currently trading around $2.980. A bearish trend line is forming and if it dips below $2.920 support, further declines toward $2.880 could occur. Watch for potential recovery if it holds above $2.880… https://t.co/hBFNMkekLB — GMGN.GURU – Best Crypto CEX Offers (@gmgn_guru) August 7, 2025

Aber die wirklich entscheidende Marke? 2,920 $. Das ist Ihre kritische Unterstützungszone. Fällt sie, könnten wir schnell bei 2,880 $ landen. Dennoch gibt es Hoffnung. Wenn XRP es schafft, über 2,880 $ zu bleiben, gibt es eine ordentliche Chance auf eine Gegenbewegung. Besonders mit den bullischen Mustern, die sich weiter formen.

Was lernen wir daraus? Die nächsten Tage sind entscheidend. Denken Sie daran wie an eine gespannte Feder. Je mehr Spannung, desto größer die Bewegung.

$HYPER und der Altcoin-Ripple-Effekt

Während XRP mit dem Widerstand ringt, passiert im weiteren Markt etwas Interessantes. Hier kommt $HYPER ins Spiel – die schnellste Bitcoin Layer-2-Chain. Und ja, sie ist blitzschnell. Ihre aktuellen Veröffentlichungen sorgen für Aufsehen. Warum ist das für XRP relevant?

Narrative. Jedes Mal, wenn eine neue Chain oder Coin steigt, erinnert das den Markt: Altcoins sind zurück. Vertrauen verbreitet sich in diesem Bereich schnell. Und wenn das passiert, bekommen große Namen wie XRP oft Rückenwind. Der Erfolg von $HYPER könnte ein Stimmungsfunke sein. Einer, der Kapital – und Aufmerksamkeit – zurück zu OG-Projekten mit offener Geschichte lenkt.

Und XRP passt perfekt in dieses Bild. Es erinnert daran, dass der Markt Außenseiter mit Geschichte liebt. Besonders, wenn sie durch solide Technologie und eine treue Community gestützt werden. Tatsächlich schauen sich einige Investoren bereits neue Pre-Sales und ICOs an, um die nächste Wachstumswelle frühzeitig mitzunehmen.

Meine Meinung: Das ist der Moment, in dem XRP sich beweisen muss

Ich beobachte XRP seit Jahren. Durch Gerichtsverfahren. Durch mehrjährige Konsolidierungen. Durch verpasste Rallyes. Und jetzt? Ich denke, wir stehen an der Schwelle.

Die kurzfristige Prognose für XRP sieht vielversprechend aus, aber ist nicht garantiert. Die Signale sind da:

Wale akkumulieren

Bullische Chartmuster

Narrativwechsel durch Altcoin-Ausbrüche

Trotzdem würde ich die Erwartungen zügeln. Nichts durchbricht Widerstände wie Volumen und Überzeugung. XRP hat die Setups. Jetzt braucht es die Umsetzung. Mein Rat? Behalten Sie 2,920 $ und 3,60 $ genau im Blick. Das ist Ihr Schlachtfeld. Alles dazwischen ist Rauschen.

Wenn XRP 3,60 $ mit Stärke überwindet, ist das nicht nur ein Ausbruch – es könnte eine Trendwende sein. Und in diesem Fall sind 5 oder sogar 7 $ kein Fantasiegebilde. Es ist einfach ein technischer Folgeeffekt. Bevor Sie Gelder bewegen, stellen Sie sicher, dass Ihre Vermögenswerte geschützt sind. Nutzen Sie eine der besten Krypto-Wallets, um Ihre Bestände abzusichern. Aber wenn die Coin 2,88 $ nicht halten kann? Treten Sie zur Seite und lassen Sie sich nicht in ein fallendes Messer stürzen.

Abschließende Gedanken: XRP ist noch nicht abzuschreiben

Hier ist Ihre Zusammenfassung in einfachen Worten:

XRP zeigt echte Lebenszeichen

Die rechtlichen Unsicherheiten wirken noch – aber nicht für immer

Die Kursgeschichte zeigt: Diese Coin kann heftig steigen

Unterstützung bei 2,880 $ ist entscheidend; Widerstand bei 3,60 $ ist der Schlüssel

Was ist also die kurzfristige Prognose für XRP? Hoffnungsvoll. Aber nicht ohne Vorsicht. Wie immer gilt: Risikomanagement. Lassen Sie die Charts die Geschichte erzählen – nicht umgekehrt. Aber von meinem Standpunkt aus ist XRP noch lange nicht fertig. Wir sehen uns über 3,60 $… oder zurück am Reißbrett.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.