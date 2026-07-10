XRP Ledger: xrpld v3.2.0 Upgrade und Marktanalyse

Das Wichtigste in Kürze

Die operativ entscheidende Zahl ist nicht die allgemeine Adoptionsrate von 43 %, sondern die Tatsache, dass bereits 89 % der Unique Node List (UNL) Validatoren – 31 von 35 – die Version v3.2.0 nutzen.

Der XRP Ledger erfordert eine UNL-Beteiligung von 80 %, damit eine Softwareversion als ausreichend eingeführt gilt.

Damit betrachtet das Netzwerk xrpld v3.2.0 bereits als De-facto-Standard.

Knapp einen Monat, nachdem Ripple xrpld v3.2.0 veröffentlicht hat – den umbenannten Nachfolger der Ripple Core Server-Software –, zeigen Daten von XRPScan, dass erst 357 von insgesamt 828 XRP Ledger-Nodes (43 %) den Wechsel vollzogen haben. Demgegenüber verbleiben 426 Nodes (51 %) weiterhin auf der Version v3.1.3.

Dabei handelt es sich nicht bloß um einen langsamen Rollout. Es ist eine strukturelle Illustration der zweistufigen Governance-Dynamik, die die XRPL-Upgrade-Zyklen definiert: Der Konsens der Validatoren eilt dem breiteren Node-Ökosystem weit voraus, wobei die funktionale Bereitschaft des Netzwerks primär durch Erstere bestimmt wird.

We shipped together with the community (40+ devs and 9 new comers)- XRP Ledger 3.2.0, lots of great protocol improvements including the migration to xrpld.



34% are on 3.2.0 already!



Please update your nodes at your earliest convenience.



Migration guidehttps://t.co/aa3YWWHWZZ pic.twitter.com/sbf5y5mFkS — Vet (@Vet_X0) June 25, 2026

Dieser Daten-Drop erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem XRP in den letzten 24 Stunden um -3,5 % nachgegeben hat. Damit fiel der Kurs erneut unter die Marke von 1,10 $ und notiert aktuell bei 1,09 $ bei einem täglichen Handelsvolumen von 1,54 Mrd. $.

Durch diesen Preisrückgang fungiert die Marke von 1,10 $ für XRP/USD wieder als Widerstand. Solange dieses Niveau nicht zurückerobert und auf dem Wochenchart per Schlusskurs bestätigt wird, bleibt es ein entscheidender Bremspunkt für größere Aufwärtsbewegungen.

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XRPL Node-Adoption: Die UNL-Schwelle wurde bereits überschritten

Die operativ entscheidende Zahl ist nicht die allgemeine Adoptionsrate von 43 %, sondern die Tatsache, dass bereits 89 % der Unique Node List (UNL) Validatoren – 31 von 35 – die Version v3.2.0 nutzen.

Der XRP Ledger erfordert eine UNL-Beteiligung von 80 %, damit eine Softwareversion als ausreichend eingeführt gilt. Damit betrachtet das Netzwerk xrpld v3.2.0 bereits als De-facto-Standard. Laut denselben Daten haben zudem rund 61 % der Validatoren, die Ripple-basierte Software nutzen, das Upgrade durchgeführt.

Für Nicht-UNL-Nodes bleibt das Upgrade vorerst freiwillig. Die Anreizstruktur verschärft sich jedoch, sobald ein zugehöriges Amendment aktiviert wird. Nodes, die nach der Aktivierung im Rückstand bleiben, riskieren den Verlust der Netzwerkverbindung – eine Dynamik, die bereits während des v3.1.3 / Cleanup31-Zyklus Ende Mai 2026 den Adoptionsdruck erhöhte.

Das Release v3.2.0 formalisiert die Umbenennung des Core-Servers von „rippled“ zu „xrpld“ gemäß der Spezifikation XLS-0095. Es bietet zudem eine Reduzierung des Speicherverbrauchs um 30 % bis 40 % für die Netzwerkknoten, was die Infrastrukturkosten für institutionelle Betreiber direkt senkt.

Zusätzlich verbessert das Update die Sicherheit, die Entwickler-Tools und die Netzwerkeffizienz. Es baut auf Fehlerbehebungen und Optimierungen für Permissioned Domains und Vaults auf, die bereits mit dem Wartungs-Release v3.1.3 eingeführt wurden.

the XRP Ledger deployed its new v3.2.0 server software to cut costs and improve stability, but the critical on-chain amendment is stuck in the voting process



approximately 833 active nodes, only 43% have installed the June 15 update, while 51% are still running the older v3.1.3… pic.twitter.com/f1abBDD1ah — NEWMANNI (@NEWMANNI_xyz) July 8, 2026

fixCleanup3_2_0 Amendment: Abstimmung noch unter der Aktivierungsschwelle

Das begleitende XRPL-Amendment, fixCleanup3_2_0, ist das zeitkritischere Governance-Thema. Zum Zeitpunkt des Berichts hat es lediglich 17 der erforderlichen 35 UNL-Validatoren-Stimmen gesammelt, was einer Unterstützung von 48,57 % entspricht – deutlich unter der 80 %-Schwelle (28 Stimmen), die für eine Aktivierung nötig ist.

Das Governance-Modell für Amendments sieht zudem vor, dass die Unterstützung über einen zusammenhängenden Zeitraum von zwei Wochen über 80 % liegen muss. Jeder Rückgang unter diese Marke setzt den Timer zurück, was bei der Verfolgung der Aktivierungsdaten beachtet werden sollte.

Sollte fixCleanup3_2_0 diese Hürde nehmen, werden Fehlerbehebungen für Single-Asset Vaults, das native Lending-Protokoll, Multi-Purpose Tokens, Permissioned Domains und die Permissioned DEX implementiert.

Diese Funktionen wurden während der XRPL-Amendment-Welle 2026 eingeführt, die unter anderem XLS-81 (Permissioned DEX), XLS-85 (Token Escrow), Permissioned Domains (aktiviert am 2. April 2026) und XLS-65/66 (Vault Lending Protocol) umfasste. Damit ist fixCleanup3_2_0 eher eine konsolidierende Fehlerbehebung als eine völlig neue Funktionalität.

Was Ripple-Node-Betreiber und institutionelle Teilnehmer beachten sollten

Die analytische Frage ist nicht länger, ob der Rollout von Ripples v3.2.0 genügend Unterstützung durch die Validatoren hat – diese ist gegeben. Die Frage ist vielmehr, ob die Abstimmung für fixCleanup3_2_0 das Momentum von 48,57 % auf die 80 %-Schwelle steigern kann und ob die breite Node-Basis migriert, bevor das Amendment aktiviert wird, wodurch der Druck auf die Konnektivität steigen würde.

Es ist zu vermuten, dass der Zeitplan der Validatoren-Abstimmung das wichtigere Signal für DeFi-Infrastruktur-Teilnehmer im XRPL ist, da die enthaltenen Fixes nahezu alle wichtigen Protokollbereiche betreffen.

Dies schließt Vaults, das native Lending-Protokoll des XRP Ledgers, erlaubnispflichtige Börsen-Schienen und Token-Standards ein, die in den letzten Monaten aktiviert wurden. Node-Betreiber, die noch nicht auf xrpld v3.2.0 umgestiegen sind, agieren in einem immer enger werdenden Zeitfenster, bevor der Druck durch das Amendment zunimmt.

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