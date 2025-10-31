XRP Prognose: Bullen auf Pause, Bären in Kontrolle — Aber wie lange noch?

Das Wichtigste in Kürze

Der Artikel beschreibt die aktuelle kurzfristige Lage von XRP: Nach einem Rückgang von rund 5 % befindet sich der Coin in einer kritischen Unterstützungszone.

Technische Indikatoren wie Fibonacci-Niveaus deuten auf ein mögliches Umkehrpotenzial hin, während das Handelsvolumen niedrig bleibt.

Widerstände liegen bei 2,60 $ und 2,80 $, die Unterstützungen bei 2,35–2,40 $.

Parallel entsteht mit Bitcoin Hyper ein neues Layer-2-Projekt, das den Markt verändern könnte.

Der Autor sieht XRP weiterhin als unterschätzten Außenseiter mit Erholungspotenzial.

Das Fazit: Die Bullen sind geschwächt, aber nicht besiegt – Geduld und Vorbereitung zahlen sich jetzt aus.

Ich habe XRP durch mehrere Marktzyklen gehandelt, und es hält sich selten an die Regeln. Lassen Sie uns aufschlüsseln, was jetzt passiert und wohin es als Nächstes gehen könnte.

XRP fällt um 5 % auf 2,47 $, da Bären ein wichtiges Unterstützungsniveau durchbrechen

XRP hat ein paar harte Tage hinter sich. Der Preis ist kürzlich um etwa 5 % von über 2,50 $ auf 2,47 $ gefallen, nachdem die Bären ihn unter eine wichtige Unterstützungszone gedrückt haben – ein Niveau, von dem XRP schon mehrfach abgeprallt ist.

Jetzt suchen Händler nach Anzeichen von Erschöpfung auf der Verkäuferseite. Das Volumen ist leicht gesunken, was möglicherweise auf eine kurze Preiskonsolidierung hinweist, bevor die nächste Bewegung kommt. Ich habe immer noch Vertrauen, dass XRP sich erholen kann, aber es muss wieder über den Bereich von 2,50–2,55 $ steigen, um Vertrauen und bullische Stimmung wiederherzustellen.

Für diejenigen, die mögliche Ergebnisse abbilden möchten, kann die Überprüfung aktueller Krypto-Prognosen helfen, sowohl kurzfristige Volatilität als auch langfristige Stimmungsverschiebungen bei großen Coins wie XRP zu visualisieren.

Fibonacci-Niveaus zeigen das nächste Schlachtfeld

Hier wird es interessant. XRP hat nun auf das 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 2,40 $ reagiert. Diese Zahl mag zufällig klingen, aber sie wirkt oft wie ein „Magnet“ für Wendepunkte im technischen Handel.

$XRP: The price reacted to the 78.6% Fib retracement level at $2.40. The price should now remains above the last swing low to keep the upside momentum intact. pic.twitter.com/LFzLnrdStK — Man of Bitcoin (@Manofbitcoin) October 30, 2025

Im Moment muss XRP über seinem letzten Swing-Tief bleiben, um jegliches Aufwärtsmomentum zu bewahren. Fällt es darunter, könnte die nächste Etappe auf 2,20 $ oder sogar 2,00 $ zielen. Bleibt es jedoch stabil, könnten wir eine neue Kaufwelle sehen, die die Stimmung schnell umkehrt.

Meiner Meinung nach ist dies eine klassische Tauzieh-Zone – wo Bullen Überzeugung testen und Bären Geduld. Das sind die Niveaus, auf denen zukünftige Rallyes oft geboren werden. Für alle, die Einstiegspunkte ins Auge fassen, lohnt es sich, sich damit zu befassen, wie man Kryptowährungen sicher kauft und Rücksetzer erkennt, die mit Fibonacci-Retracements übereinstimmen. Timing spielt in volatilen Phasen wie dieser wirklich eine Rolle.

Technisches Bild: Unterstützung und Widerstand im Fokus

Auf der technischen Seite liegt der Widerstand jetzt bei etwa 2,60 $, mit stärkeren Clustern bei 2,80 $. Ein Durchbruch über diese Niveaus könnte Momentum-Händler erneut anziehen. Die Unterstützung bleibt bei etwa 2,35–2,40 $, derselben Zone, die mit den Fibonacci-Niveaus übereinstimmt. Deshalb ist sie wichtig. Wenn sie verloren geht, könnte das einen kurzfristigen Rückgang signalisieren, aber ein Abprall dort könnte eine klassische V-förmige Erholung einleiten.

Ich denke, Händler sollten das gesamte Marktvolumen im Auge behalten – es ist der Herzschlag der Überzeugung. Ohne ein Ansteigen des Volumens neigen selbst saubere technische Setups dazu, zu verblassen.

Breiterer Marktkontext: Bitcoin Hyper verändert das Spiel

Während XRP an entscheidenden Niveaus kämpft, entsteht eine neue Erzählung rund um Bitcoin Hyper, das als das erste echte Bitcoin Layer 2 vorgestellt wird. Es wurde entwickelt, um schnellere und günstigere Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen und Staking, DeFi und dApps auf der Chain zu eröffnen. Das ist spannend! Warum? Weil Innovation in einer Schicht oft auf andere Schichten übergreift – insbesondere in einem Cross-Chain-Ökosystem wie dem XRP-Ledger.

Will $HYPER catch the moon?!🌕 Looks like its getting closer and closer. 😉https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/UiAMauqEtj — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 30, 2025

Sein nativer Token, $HYPER, treibt Zahlungen, Staking und Governance an. Er befindet sich noch in seiner Presale-Phase, die viele Analysten als den derzeit besten Krypto-Vorverkauf bezeichnen. Ich glaube, Bitcoin Hyper steht für einen Wandel – weg von Spekulation, hin zu nutzenorientierten Ökosystemen. Und XRP, mit seinem Fokus auf schnelle, reale Transaktionen, könnte indirekt von diesem Trend profitieren.

Die Außenseiterphase

Ich will ehrlich sein. Ich habe XRP immer als den Außenseiter gesehen, der im Zweifel aufblüht. Es dominiert selten die Schlagzeilen – bis nach der Bewegung. Die aktuelle Phase fühlt sich vertraut an – schwache Preisbewegung, gedämpfte Begeisterung und wachsende Ungeduld. Diese Kombination ging historisch einigen der besten XRP-Rallyes voraus.

Für mich sieht dies wie eine stille Akkumulationsphase aus. Der Moment, in dem geduldige Händler langsam Positionen aufbauen, bevor Momentum-Händler später aufspringen.

Mein Fazit

Die kurzfristige XRP-Prognose deutet auf ein vorsichtiges, aber interessantes Setup hin. Die Bullen sind angeschlagen, aber nicht gebrochen. Die Bären sind zuversichtlich, vielleicht zu sehr. Ich denke, die nächsten 72 Stunden könnten die nächsten zwei Wochen bestimmen. Es ist diese Art von Setup – ausgeglichen, angespannt und voller potenzieller Energie.

Egal, ob Sie Investor oder Trader sind – denken Sie daran, dass Märkte Vorbereitung belohnen, nicht Vorhersagen. Halten Sie Ihren Plan straff, Ihre Emotionen leicht und Ihren Fokus auf Struktur, nicht auf Lärm.

Bleiben Sie bereit, nicht reaktiv

Dies ist keine Finanzberatung – nur eine freundliche Perspektive. Der Kryptomarkt bewegt sich schnell, und die Geschichte von XRP entfaltet sich oft, wenn die meisten Menschen wegsehen.

Zur Einordnung können Sie Presale- und ICO-Einblicke prüfen, um zu verstehen, wie solche Projekte frühe Investmenttrends prägen. Also: Bleiben Sie geduldig. Lernen Sie weiter. Und wenn XRP sich schließlich bewegt – werden Sie bereit sein, nicht überrascht.

