XRP Prognose: Bullen kreisen um 4,50 $, während Händler Schlüsselmarken beobachten

Das Wichtigste in Kürze

XRP bewegt sich aktuell um 2,87 $ und steht an einer entscheidenden Schwelle.

Trader sehen Chancen auf einen Ausbruch in Richtung 4,50 $, warnen aber gleichzeitig vor Rücksetzern bis 2,50 $.

Die Chartstruktur erinnert stark an die Rallyes von 2017 und 2021.

Momentum und RSI deuten auf bullische Stärke hin, doch Verkäufer dominieren weiter.

Risikomanagement gilt daher als oberste Priorität.

Über 3,65 $ wäre der Weg nach oben frei, während ein Rückgang auf 2,50 $ Stop-Losses auslösen könnte.

XRP konsolidiert um 2,87 $ — Händler richten den Blick auf 4,50 $

Der Preis von XRP hat zwischen 2,82 $ und 2,94 $ geschwankt und zeigt Anzeichen eines klassischen Aufwicklungs-Musters. Diese Art von Seitwärtsbewegung geht normalerweise einem größeren Schritt voraus. Zum Kontext: Die Charts ähneln unheimlich der Rallye von 2017, die XRP auf historische Höchststände katapultierte. Der Widerstand liegt fest bei 3,65 $, mit einem breiteren Ziel von 4,50 $, falls das Momentum anhält.

Aus meiner Sicht ist dies die Art von Struktur, die Händler unruhig macht, einzusteigen. Aber Geduld ist der Schlüssel. Der Markt belohnt kein FOMO – er bestraft es. Neugierig, wie sich XRP im Vergleich zu breiteren Trends schlägt? Sie können die neuesten Krypto-Prognosen überprüfen, um zu sehen, wie Analysten es mit Rivalen wie Solana oder Ethereum vergleichen.

Frühe bullische Anzeichen, aber Risiken bleiben

Derzeit liegt XRP bei etwa 2,84 $, und der Anstieg über die Trendlinie ist ermutigend. Verstärkt wird das bullische Szenario durch den Anstieg im Stochastic RSI, der darauf hindeuten könnte, dass das Momentum endlich auf die Käufer übergeht. Aber machen wir uns nichts vor. Verkäufer dominieren weiterhin den Orderflow. Das bedeutet, dass die 2,50-$-Liquiditätszone ein Gefahrenbereich bleibt. Ein Rückgang dorthin könnte schwache Hände ausschütteln, bevor ein größerer Anstieg folgt.

💹 XRP Consolidates at $2.87 as Traders Eye Breakout Toward $4.50 🔹 $XRP range: $2.82–$2.94

🔹 Charts echo 2017 rally setup

🔹 Resistance at $3.65, target $4.50https://t.co/3XpwF8t9Rp — CoinCentral (@realcoincentral) October 1, 2025

Für disziplinierte Händler bleibt das Ziel 3,60 $, mit Blick auf das Ausbruchspotenzial bei 4,50 $. Meiner Meinung nach ist dies eines jener Setups, bei denen der Kapitalschutz Vorrang vor dem Hinterherjagen grüner Kerzen hat. Das macht diese Prognose spannend – die Chartstruktur ähnelt tatsächlich dem berühmten Ausbruch von XRP im Jahr 2017. Lange Konsolidierungsphasen, gefolgt von explosiven Aufwärtsbewegungen, gehören zur DNA von XRP.

Die Spanne von 2,82–2,94 $ fühlt sich an wie ein Druckkocher. Sobald Volumen einfließt, wird sich wahrscheinlich schnell eine Richtung durchsetzen. Für bullische Händler ist das Halten über 3,00 $ das „grüne Licht“. Für vorsichtige Investoren könnte es klüger sein, zu warten, bis 3,65 $ überschritten wird. Aus meiner Perspektive garantieren diese Fraktale keine Ergebnisse, aber sie befeuern definitiv das bullische Feuer.

Möchten Sie ein größeres Bild? Viele Händler vergleichen gerne Börsen hinsichtlich Liquiditätstiefe und Gebühren. Ein Kryptobörsenvergleich kann helfen zu identifizieren, wo XRP am effizientesten gehandelt wird.

Die Risikozone: 2,50 $

Jede Prognose braucht einen Realitätscheck. Für XRP ist das die 2,50-$-Liquiditätszone. Dort häufen sich Stop-Orders, und größere Käufer könnten verbilligte Coins aufgreifen. Märkte lieben es, schwache Unterstützungen zu testen. Ich habe das Dutzende Male gesehen. Ein kurzer Rückgang auf 2,50 $ würde mich überhaupt nicht überraschen, bevor XRP einen Versuch über 4,00 $ startet.

XRP Update: Price at $2.84 Breakout above trendline + rising Stoch RSI = early bullish signs but sellers still dominate order flow.

📉 Risk: $2.50 liquidity zone 📈 Reward: $3.60 breakout target 🛡️ Academy learners: Wait for confirmation. Protect capital. #XRP #CryptoEducation… pic.twitter.com/nbDsDkv5X0 — Giovanni Trussell (@jenoresscrypto) October 1, 2025

Hier also mein Rat für Lernende und Händler: Behandeln Sie XRP nicht wie ein Lotterielos. Bauen Sie Risikomanagement in jede Bewegung ein. Ein gut gesetzter Stop-Loss kann wochenlange Gewinne retten. Für diejenigen, die ernsthafter Portfolios verwalten, ist ein Vergleich von Krypto-Wallets entscheidend – denn Assets langfristig an Börsen zu halten, ist riskant.

Das bullische Szenario: In Richtung 4,50 $

Nun konzentrieren wir uns auf den günstigen Fall. Ausbrüche über 3,65 $ würden eine wünschenswerte Rallye auslösen, und das Ziel von 4,50 $ ist nicht zufällig – es basiert auf Fibonacci-Erweiterungen und historischem Widerstand. Sobald das Momentum einsetzt, kann XRP schneller steigen, als die meisten erwarten. Das haben wir schon 2017 und 2021 gesehen. Short Squeezes sind üblich, und abwartende Händler steigen ein, sobald die Bestätigung da ist.

Meiner Meinung nach hat XRP derzeit eines der attraktivsten kurzfristigen Setups unter den Top-20-Coins. Keine Finanzberatung, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es innerhalb weniger Wochen 4,50 $ testet. Jede Akademie oder ernsthafte Trading-Gruppe wird Ihnen dasselbe sagen: Kapitalschutz kommt zuerst. Sie gewinnen nicht, indem Sie immer recht haben – Sie gewinnen, indem Sie katastrophale Fehler vermeiden.

Deshalb rate ich Händlern, auf die Bestätigung zu warten, bevor sie diesem Ausbruch nachjagen. Fehlgeschlagene Ausbrüche sind schmerzhaft – besonders wenn Orderbücher zurück zur Verkäuferdominanz kippen. Wenn Sie jetzt in XRP einsteigen, halten Sie Ihre Positionsgröße klein. Betrachten Sie es als Studiengebühr an den Markt. Allein diese Denkweise hält Sie länger im Spiel als die meisten Anfänger.

Für diejenigen, die frische Chancen suchen, lohnt sich ein Blick auf laufende Krypto-Vorverkäufe. Sie sind riskant, sicher, aber manchmal übertreffen frühe Einstiege das kurzfristige Trading. Die XRP-Kurzfristprognose ist mehr als nur Zahlen auf einem Chart – sie erinnert daran, wie schnell sich dieser Markt verändert. Händler richten den Blick auf 4,50 $, Skeptiker auf 2,50 $, und beide Seiten haben solide Argumente. XRP könnte sich auf eine weitere legendäre Rallye vorbereiten. Allerdings brauchen selbst Legenden eine Bestätigung, bevor die Masse einsteigt.

