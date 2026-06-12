CLARITY Act vor dem Aus: Ethik-Streit um Trump blockiert Gesetz

Das Wichtigste in Kürze

Die Sitzung am Dienstag war das erste vertrauliche Ethik-Treffen seit eine überparteiliche Gruppe im Mai einen vorläufigen Rahmen festgelegt hatte, nachdem der Bankenausschuss des Senats am 14.Mai mit 15 zu 9 Stimmen für das Gesetz gestimmt hatte.

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Die verhandelte Bestimmung hätte die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten ermächtigt, Zivilklagen gegen das Justizministerium einzuleiten, falls Bundesbeamte Ethikregeln nicht durchsetzen.

Ein vertrauliches Ethik-Treffen zwischen den Senatoren Kirsten Gillibrand, Ruben Gallego (D-AZ), Bernie Moreno (R-OH) und Cynthia Lummis (R-WY) sowie Patrick Witt, dem Exekutivdirektor des White House Crypto Council, endete am Dienstag ohne Einigung. Der Zusammenbruch der Gespräche erfolgte, nachdem die Republikaner und das Weiße Haus eine Bestimmung zurückgezogen hatten, die es Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten ermöglicht hätte, das Justizministerium (DOJ) zu verklagen, falls dieses Ethikregeln im Zusammenhang mit den Krypto-Geschäftsinteressen von Präsident Trump nicht durchsetzt.

Gleichzeitig versammelte der White House Crypto Council am Mittwoch Vertreter der National Sheriffs’ Association, der Fraternal Order of Police und der National District Attorneys’ Association, um Einwände der Strafverfolgungsbehörden gegen Abschnitt 604 des CLARITY Act, den Blockchain Regulatory Certainty Act, zu adressieren. Damit steht das Gesetz zur Marktstruktur vor zwei ungelösten Hindernissen, während nur noch 31 Sitzungstage bis zur Augustpause verbleiben und eine Hürde von 60 Stimmen im Senat überwunden werden muss.

🚨🗞️NEW: Clarity Act Hits Ethics Snag as White House Courts Law Enforcement Support



Dems left a Tues meeting frustrated after GOP walked back key elements of a tentative ethics deal. Talks expected to continue Thurs.➕ WH convenes law enforcement groups.https://t.co/YaKxuTKL09 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 10, 2026

Dies ist nicht bloß eine terminliche Verzögerung für ein Krypto-Regulierungsgesetz, das bereits das Repräsentantenhaus und den Bankenausschuss des Senats passiert hat. Es ist die strukturelle Diagnose einer Koalition, deren zwei fragilste Druckpunkte gleichzeitig zerbrochen sind: die Forderungen der Demokraten nach ethischen Leitplanken bezüglich Trumps Krypto-Konflikten und die Bedenken der Strafverfolgungsbehörden hinsichtlich der Befugnisse zur On-Chain-Durchsetzung. In einem komprimierten Zeitplan ist dies weitaus gefährlicher als eine sequentielle Abfolge von Problemen.

Sollte keiner der Konflikte vor der Sommerpause gelöst werden, könnte sich das Zeitfenster für eine Verabschiedung 2026 vollständig schließen. Frühere Äußerungen der Sponsoren des Gesetzentwurfs deuten darauf hin, dass eine erneute Prüfung vor 2030 unwahrscheinlich ist.

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CLARITY Act News: Das Scheitern der Ethik-Klausel und die Mechanismen des Rückzugs

Die Sitzung am Dienstag war das erste vertrauliche Ethik-Treffen seit eine überparteiliche Gruppe im Mai einen vorläufigen Rahmen festgelegt hatte, nachdem der Bankenausschuss des Senats am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen für das Gesetz gestimmt hatte.

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Die verhandelte Bestimmung hätte die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten ermächtigt, Zivilklagen gegen das Justizministerium einzuleiten, falls Bundesbeamte Ethikregeln nicht durchsetzen. Diese Regeln sollen verhindern, dass hochrangige Beamte der Exekutive finanziell von einer Krypto-Gesetzgebung profitieren, die sie gleichzeitig mitgestalten. Dies ist eine direkte Reaktion auf das finanzielle Engagement der Trump-Familie in Krypto-Projekten wie World Liberty Financial und damit verbundene Token-Emissionen, die Schätzungen zufolge rund 2,3 Milliarden US-Dollar generiert haben.

Der Status dieser Zahl von 2,3 Milliarden US-Dollar ist jedoch mit Vorsicht zu genießen; es handelt sich um eine weit verbreitete Schätzung basierend auf öffentlichen Offenlegungen und Marktbewertungen, nicht um eine offiziell geprüfte Summe.

Während der Sitzung am Dienstag zogen die Republikaner und Witt ihre Unterstützung für den Durchsetzungsmechanismus durch die Generalstaatsanwälte zurück und schlugen stattdessen eine eingeschränkte Alternative vor, die die Durchsetzungsbefugnis allein beim US-Generalstaatsanwalt belassen würde. Die Demokraten lehnten dies als wirkungslos ab, da der US-Generalstaatsanwalt direkt dem Präsidenten untersteht. Die Republikaner brachten zudem ein Amtsenthebungsverfahren als mögliches Mittel gegen ethische Verstöße des Präsidenten ins Spiel, was die Demokraten ebenfalls ablehnten.

Notable development in the ongoing Clarity Act negotiations: reports indicate Senate Republicans have walked back a proposed enforcement mechanism that would have allowed state attorneys general to pursue the @TheJusticeDept over ethics lapses.



As bipartisan talks continue,… https://t.co/dW4LBYXAUY — Adrian Wall (@AdrianWall8395) June 10, 2026

Es ist zu vermuten, dass der Kurswechsel des Weißen Hauses bei der Durchsetzungsklausel die Einschätzung widerspiegelt, dass jeder Weg für Klagen durch demokratische Generalstaatsanwaltschaften der Bundesstaaten ein unkalkulierbares politisches Risiko darstellt – ungeachtet dessen, wie eng der Gesetzestext formuliert sein mag.

Dieser Zusammenbruch steht in direktem Zusammenhang mit dem vorangegangenen Ethik-Streit im Ausschuss. Während der Abstimmung am 14. Mai scheiterte ein Änderungsantrag von Senator Van Hollen, der es dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und Kongressmitgliedern untersagt hätte, digitale Rohstoffe während ihrer Amtszeit auszugeben oder zu bewerben, mit 13 zu 11 Stimmen entlang der Parteilinien. Die Republikaner argumentierten damals, dass die Bestimmung außerhalb der Zuständigkeit des Bankenausschusses liege und im Plenum geklärt werden solle.

Durch diese Niederlage blieb die Ethikfrage auf Ausschussebene formell ungeklärt, und die vertraulichen Verhandlungen nach der Abstimmung waren als Ort für eine Lösung vorgesehen. Ihr Scheitern verzögert das Gesetz daher nicht nur, sondern reißt eine Bruchlinie wieder auf, die nie wirklich geschlossen war.

Die Senatoren Gallego und Angela Alsobrooks (D-MD), deren Stimmen im Ausschuss für die nominelle überparteiliche Mehrheit sorgten, haben signalisiert, dass ihre Unterstützung im Plenum weiterhin von starken ethischen Schutzmaßnahmen abhängt. Diese Bedingung ist durch den Rückzug am Dienstag deutlich schwerer zu erfüllen. Details zu den spezifischen Integritätslücken durch Trumps Krypto-Einnahmen und den aktuellen Text des CLARITY Act verdeutlichen, warum die Demokraten trotz des Zeitdrucks kaum von ihrer Forderung nach durchsetzbaren Leitplanken abrücken werden.

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