Zäsur bei Strategy: Michael Saylor stoppt Bitcoin-Käufe nach 13 Wochen

Die aggressive Akkumulationsstrategie von Strategy hat am 30. März 2026 einen überraschenden Dämpfer erhalten. Erstmals seit über 13 Wochen hat das Unternehmen seine regelmäßigen Bitcoin-Käufe ausgesetzt. Damit bleibt der Gesamtbestand des Unternehmens vorerst unverändert bei 762.099 BTC. Mit diesem massiven Portfolio kontrolliert Strategy weiterhin etwa 3,6 Prozent des gesamten maximalen Bitcoin-Angebots, was einem Marktwert von rund 51,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Dieser Schritt markiert ein Ende der fast schon mechanischen Zukäufe, die das Unternehmen seit dem Jahr 2020 zum größten institutionellen Halter weltweit gemacht haben.

Marktdruck und die Differenz zum durchschnittlichen Einstiegspreis

Die Kaufpause fällt in eine Phase erheblicher Marktturbulenzen, in der der Bitcoin-Kurs seit Jahresbeginn um 25 Prozent eingebrochen ist. Besonders brisant ist dabei der Blick auf die Rentabilität der Position: Mit einem aktuellen Kurs von etwa 67.000 US-Dollar notiert Bitcoin deutlich unter dem durchschnittlichen Kaufpreis von Strategy, der laut Unternehmensangaben bei 75.694 US-Dollar liegt. Diese Differenz bedeutet, dass sich die gesamte Position des Unternehmens derzeit rein rechnerisch im Minus befindet, was den Druck auf die durch Fremdkapital finanzierte Strategie erhöht.

Auswirkungen auf die MSTR-Aktie und das Schweigen der Führung

Die Korrelation zwischen der Unternehmensaktie MSTR und der Preisentwicklung von Bitcoin bleibt weiterhin extrem hoch. Da die Aktie oft als gehebelte Wette auf den Bitcoin-Kurs gehandelt wird, hat auch das Wertpapier von Strategy seit Beginn des Jahres massiv an Boden verloren. Dass Michael Saylor, der bisher als unerschütterlicher Fürsprecher für kontinuierliche Käufe galt, zu dieser Unterbrechung schweigt, sorgt unter Marktbeobachtern für Spekulationen. Es bleibt unklar, ob es sich um eine strategische Neuausrichtung der Kapitalallokation handelt oder ob die Finanzierungsmöglichkeiten für weitere Käufe im aktuellen Zinsumfeld erschöpft sind.

Signalwirkung für den institutionellen Sektor

Die Entscheidung von Strategy wird am Markt als mögliches Warnsignal für eine vorsichtigere Positionierung gewertet. Wenn selbst der prominenteste Käufer des Marktes seine Akkumulation einstellt, könnte dies auf eine tiefere Verunsicherung hindeuten, die über rein technische Kurskorrekturen hinausgeht. Analysten beobachten nun genau, ob Strategy lediglich eine kurze Pause einlegt oder ob das Unternehmen seine bisherige Strategie der permanenten Expansion zugunsten einer Risikominimierung anpasst, solange die makroökonomischen Rahmenbedingungen unsicher bleiben.