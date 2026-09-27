Grayscale hat am 25. September einen Antrag für den ZCSH High Income ETF eingereicht, der Anlegern alle zwei Wochen Ausschüttungen bieten soll. Der Fonds strebt indirektes Zcash-Exposure über Optionen an, während Ticker und Börse im Prospekt noch als ausstehend geführt werden und das Produkt bis zur Wirksamkeit der Registrierung nicht vertrieben werden darf.

Grayscale beantragt Zcash-Income-ETF mit Ausschüttungen alle zwei Wochen

Der neue Fonds ist vom bestehenden Grayscale-Zcash-ETF ZCSH getrennt, der seit dem 25. August an der NYSE Arca gehandelt wird und direkt ZEC hält. Der Income-Fonds soll dagegen ausschließlich Optionen auf zcashbezogene Exchange-Traded Products nutzen – jene Kontrakte, die laut Antrag seit dem 8. September auf ZCSH-Anteile handelbar sind.

Damit reiht sich Grayscale in ein wachsendes Feld derivatbasierter Ertrags-ETFs ein, wie es etwa auch der TRX-Staking-ETF an der Cboe zeigt, der Anlegern zusätzliche Ertragsströme über ein reguläres Wertpapierdepot verschafft. Im Fall des ZCSH High Income ETF bleiben Managementgebühr, Ticker und Börse im aktuellen Filing jedoch weiterhin unausgefüllt.

Der Prospekt stellt zudem klar, dass „High Income“ keine feste Rendite verspricht. Ausschüttungen können in Höhe und Charakter variieren, und ein Teil der Zahlungen kann schlicht eine Rückgabe des eingesetzten Kapitals darstellen – ein Detail, das Anleger von einer garantierten laufenden Rendite unterscheiden sollten.

Optionsstrategie schafft Einkommen, begrenzt aber das Aufwärtspotenzial

Um die Kursbewegungen von ZCSH nachzubilden, ohne dessen Anteile direkt zu halten, plant der Fonds den Kauf von Call-Optionen bei gleichzeitigem Verkauf von Put-Optionen. Zusätzlich sollen Call-Optionen verkauft werden, um Prämien zu vereinnahmen – eine Konstruktion, die im Antrag als synthetische Covered-Call-Strategie beschrieben wird.

Diese Prämieneinnahmen haben einen Preis: Steigt der Referenzwert über den gewählten Ausübungspreis, begrenzt der verkaufte Call die Teilhabe an weiteren Gewinnen. Fällt der Kurs dagegen, bleibt der Fonds dem Verlustrisiko voll ausgesetzt, ohne dass die Optionsprämien diesen Rückgang kompensieren.

Die Ausübungspreise sollen laut Filing anhand der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt werden, was das Ergebnis der Strategie stark von kurzfristigen Volatilitätsverhältnissen abhängig macht. Damit kann sich die Wertentwicklung des Income-Fonds spürbar von der reinen ZEC-Preisbewegung entkoppeln – ein Aspekt, der angesichts laufender technischer Weiterentwicklungen wie dem geplanten Ironwood-Upgrade bei Zcash zusätzliche Unsicherheit in die Bewertung bringt.

Zeitplan und regulatorischer Rahmen

Grayscale hat für den Antrag ein Wirksamkeitsdatum 75 Tage nach Einreichung beantragt, was den Fonds frühestens Anfang Dezember startklar machen würde – vorbehaltlich des laufenden Prüfprozesses durch die Aufsichtsbehörde. Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der sich die US-Regulierung für institutionelle Kryptoprodukte zunehmend konkretisiert, etwa im Rahmen der Debatte um den Clarity Act.

Bis zur endgültigen Freigabe bleiben zentrale Produktmerkmale wie Kostenquote, Ticker und Handelsplatz offen. Anleger, die den Fonds erwägen, sollten die zweiwöchentliche Auszahlungsfrequenz daher nicht mit einer garantierten Rendite verwechseln, sondern die zugrunde liegende Optionsstrategie und ihre Kappung des Aufwärtspotenzials in die Bewertung einbeziehen.