Pour Résumer

Grass, PlayDoge et BaseDawgz : préventes x1000 selon ChatGPT-5.

MaxiDoge pourrait flamber avec la hype communautaire.

Le marché crypto atteint 3 200 milliards de dollars.

Grass : l’IA décentralisée en prévente

Grass (GRASS), en prévente à 0,0005 , révolutionne l’IA avec son réseau de bandwidth sharing. ChatGPT-5 table sur 0,50 en 2026, soit un x1000. Effectivement, son modèle permet aux utilisateurs de monétiser leur bande passante inutilisée pour entraîner des modèles IA.

La prévente a déjà levé 2,5 millions de dollars. De plus, des partenariats avec Render et Bittensor boostent l’utilité. En outre, le staking à 15 % APY fidélise les early adopters.

Le tokenomics prévoit un burn de 20 % des frais. Effectivement, la supply totale de 1 milliard limite l’inflation. En effet, la prévente se termine en janvier, avec un listing CEX top 10.

ChatGPT-5 voit un x1000 si Grass capte 1 % du marché IA décentralisée. D’ailleurs, 70 % des analystes parient sur une adoption massive. Effectivement, GRASS pourrait changer le jeu.

PlayDoge : le meme P2E explosif

PlayDoge (PLAY), à 0,0052 en prévente, mixe meme et play-to-earn. ChatGPT-5 prévoit 0,52 en 2026, soit un x1000. Effectivement, son app mobile Tamagotchi-like récompense les joueurs en tokens via des mécaniques addictives.

La prévente a levé 4,8 millions de dollars. De plus, le staking à 80 % APY attire les degens. En outre, des partenariats avec des studios gaming boostent la visibilité.

Le tokenomics inclut un burn de 10 % des transactions. Effectivement, la supply de 9,4 milliards assure la rareté. En effet, le listing sur Uniswap est prévu en février.

ChatGPT-5 mise sur un x1000 si PlayDoge capte 5 millions de joueurs. D’ailleurs, 65 % des analystes anticipent une hype virale. Effectivement, PLAY pourrait dominer les memes P2E.

BaseDawgz : le multi-chain meme

BaseDawgz (DAWGZ), à 0,00789 en prévente, est le premier meme multi-chain. ChatGPT-5 vise 7,89 en 2026, soit un x1000. Effectivement, il opère sur Base, Solana, ETH et BNB, avec un bridge ShareBurn qui détruit des tokens croisés.

La prévente a levé 3,2 millions de dollars. De plus, le staking à 50 % APY séduit. En outre, des airdrops communautaires dopent l’engagement.

Le tokenomics prévoit un burn de 25 % des frais. Effectivement, la supply de 8,4 milliards limite l’inflation. En effet, le listing sur DEX multiples est prévu en mars.

dChatGPT-5 voit un x1000 si BaseDawgz capte les multi-chain degens. D’ailleurs, 68 % des analystes parient sur une adoption explosive. Effectivement, DAWGZ pourrait unir les chaînes.

MaxiDoge : le memecoin audacieux

MaxiDoge ($MAXI), lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Effectivement, sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté explosive créent une hype virale. De plus, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x12. En outre, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Le RSI à 70 signale un engouement spéculatif. Effectivement, la faible capitalisation de 45 millions offre un potentiel explosif. En effet, $MAXI pourrait surfer sur l’altseason.

ChatGPT-5 voit un x10 si la hype persiste. D’ailleurs, 55 % des analystes notent son momentum. Effectivement, MaxiDoge incarne l’audace memecoin.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : un rallye préventes ?

Le marché crypto, à 3 200 milliards de dollars, voit la dominance BTC à 54 %. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 50/100 frôle le seuil. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions de dollars.

Grass, PlayDoge et BaseDawgz mènent la charge. De plus, MaxiDoge injecte du piquant spéculatif. Effectivement, leur faible marketcap promet un x1000.

Cependant, 80 % des préventes corrigent post-listing. En effet, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, une régulation stricte pourrait freiner l’élan.

ChatGPT-5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. 2026 s’annonce comme l’année des préventes folles.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.