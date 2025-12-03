LIVE – Bitcoin de nouveau à 93 000 $, fin du QT, Ethereum, XRP et tout le marché s’emballent – Toute l’actualité du 03 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin remonte vers 93 000 $ dans un marché qui cherche à se ressaisir.

Ethereum et XRP montrent de premiers signes de reprise assez encourageants.

Le marché global reste fragile, dépendant du retour des volumes et du sentiment des investisseurs.

Bitcoin reprend de la hauteur autour de 93 000 $

Le marché crypto s’anime enfin après plusieurs jours de doute, et le mouvement est suffisamment marqué pour attirer l’attention de tous les observateurs. L’appétit pour le risque semble brièvement réapparaître, porté par un sursaut sur Bitcoin qui repasse au-dessus des 93 000 $.

Le mouvement est loin d’être homogène, mais il suffit pour redonner de la vigueur à un marché qui évoluait depuis des semaines dans une zone d’incertitude.

Cette reprise coïncide avec l’assouplissement progressif du resserrement monétaire (Quantitative Tightening dit QT) de la Fed, un signal qui ravive instantanément la liquidité et réveille les actifs les plus sensibles comme Bitcoin.

Ethereum, XRP et les altcoins accélèrent dans son sillage

Ethereum avance lui aussi, même si la montée semble plus discrète. Son retour vers des niveaux proches de 3000 $ crée un contraste frappant après la faiblesse observée la semaine précédente. La hausse demeure mesurée, mais le mouvement reste aligné avec le rebond du Bitcoin, signe que l’ensemble du marché retrouve un rythme plus cohérent.

Le volume se stabilise peu à peu et la pression vendeuse se fait, pour l’instant, moins insistante. Les signaux restent toutefois hésitants, car aucun catalyseur externe majeur n’est venu confirmer un changement de tendance macroéconomique.

XRP reste un peu en retrait malgré l’élan général. Le prix revient à son niveau précédent autour de 2,20 $. La corrélation avec l’activité institutionnelle continue de jouer un rôle clé et les investisseurs attendent des annonces plus structurantes avant de s’engager davantage. La prudence domine, même si le contexte global est plus agréable qu’en début de semaine.

L’ensemble du marché profite de ce regain d’optimisme. La capitalisation globale progresse à 3,15 milliards de dollars et l’activité se renforce autour des grandes capitalisations. La suite dépendra de la capacité des actifs majeurs à confirmer ces niveaux et à maintenir l’élan au-delà de ce sursaut ponctuel.

