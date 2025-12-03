Bitcoin s’envole à 93 000 $ : direction les 100 000 $ ?

Pour Résumer

Bitcoin à 93 000 $, hausse de 9 % en 72 h.

Indicateurs techniques haussiers vers 100 000 $.

Marché crypto à 3 200 milliards de dollars.

Le franchissement des 93 000 $ : un signal fort

Le 3 décembre 2025, Bitcoin casse les 93 000 $, clôturant à 93 000 $ pile. Effectivement, ce niveau, résistance hebdomadaire depuis octobre, marque un retournement clair.

Le RSI 14 jours grimpe à 58, sortant de la survente. De plus, le MACD croise positivement depuis le creux du 15 novembre. En outre, le volume spot explose à 70 milliards de dollars, +35 % en 24 h.

D’ailleurs, les ETF Bitcoin enregistrent 1,1 milliard d’entrées nettes. Effectivement, BlackRock IBIT dépasse les 42 milliards d’AUM.

En effet, la dominance BTC stabilise à 53 %, libérant les flux. De plus, le Fear & Greed Index remonte à 45. En outre, 75 % des analystes voient les 100 000 $ d’ici fin 2025.

Les signaux techniques qui valident

Le Golden Cross 50/200 jours se confirme sur le graphique journalier. Effectivement, Bitcoin forme un double bottom à 85 000 $, classique avant +50 %.

La MVRV Z-Score à 2,0 indique un prix juste, pas surévalué. De plus, le Puell Multiple à 1,2 signale une mineur rentabilité saine. En outre, le hashrate atteint 725 EH/s, record absolu.

D’ailleurs, les mineurs vendent moins de 12 % de leur production. Effectivement, le coût marginal à 57 000 $ dope la confiance.

En effet, Solana à 136,31 $ teste les 140 $, Ethereum à 3 002,84 $ forme un cup & handle. De plus, XRP à 2,13 $ casse les 2,20 $. En outre, la rotation commence.

Les moteurs fondamentaux du rebond

L’adoption institutionnelle s’accélère. Effectivement, MicroStrategy lève 1,5 milliard pour acheter 16 000 BTC.

Les réserves stratégiques (Texas, Taïwan, Salvador) verrouillent 60 000 BTC du marché. De plus, la Fed signale une coupe de taux en décembre. En outre, la Chine maintient 35 % du hashrate, stabilisant le réseau.

D’ailleurs, les stablecoins entrent à 2 milliards par jour. Effectivement, USDT à 0,9988 $ sert de rampe.

En effet, ChatGPT-5 donne 80 % de probabilité pour 120 000 $ d’ici fin 2025. De plus, 65 % des baleines accumulent. En outre, le cycle post-halving reste intact.

Perspectives : un bull run imminent ?

Ce franchissement peut-il lancer le bull ? ChatGPT-5 prévoit Bitcoin à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, les signaux convergent pour une hausse de 35 % en Q1 2026.

De plus, les ETF altcoins (Solana, XRP) arrivent en décembre. En outre, 12 milliards de dollars institutionnels attendent. D’ailleurs, la dominance BTC sous 50 % libèrerait les altcoins.

Cependant, un faux breakout reste possible. En effet, un test des 85 000 $ pourrait piéger les bulls. De plus, un shutdown US prolongé freinerait.

Novembre 2025 offre le dernier dip majeur. Effectivement, à 93 000 $, c’est encore cadeau. Le rebond est à portée, les smart money le savent.

