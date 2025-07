23 baleines accumulent 2,6 Md $ d’Ethereum en 3 semaines

Pour Résumer

Depuis début juillet, 23 gros portefeuilles ont accumulé 780 000 ETH.

Ces achats coïncident avec une accalmie sur les prix, sans signal haussier visible.

Ce jeu en coulisses pourrait annoncer un retournement brutal du marché .

Un marché en apparence calme, mais sous tension

Depuis début juillet, l’Ether affiche une hausse significative. Un contexte idéal pour les investisseurs particuliers, mais aussi pour les mouvements tactiques des gros portefeuilles. Selon les dernières analyses on-chain, 23 adresses ont accumulé environ 780 000 ETH, soit 2,6 milliards de dollars, sur cette période.

On ne parle pas uniquement de simples holders qui conservent leurs ethers sur de longues durées. Mais plutôt d’entités mobiles, capables d’entrer et de sortir des marchés à grande échelle.

Ce type d’accumulation discrète n’a finalement rien d’anodin. Il signale souvent une conviction forte sur la valeur future d’un actif, et surtout une stratégie d’achat à contre-courant du bruit du marché. Du moins, dans un premier temps puisque ces mouvements finissent par faire augmenter le prix d’un actif, et donc, l’intérêt auprès des investisseurs particuliers.

Pourquoi les baleines ciblent ETH maintenant ?

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette offensive silencieuse. D’abord, le sentiment de marché reste concentré sur Bitcoin, toujours propulsé par le Genius Act et les flux institutionnels.

Mais dans son sillage, Ethereum n’est plus aussi discret. Dopé par les ETF et un regain d’intérêt réglementaire, il revient au cœur de la narration dominante, bien décidé à ne plus jouer les seconds rôles.

Ensuite, l’essor fulgurant des Layer 2, le développement massif du staking et l’arrivée des ETF spot ETH aux États-Unis dynamisent à nouveau la scène Ethereum. Les flux vers ces ETF ont dépassé les 3 milliards $ en juillet, tandis que le staking continue de bloquer près de 30 % de l’offre liquide d’ETH.

Tous ces signaux font que les institutions ne s’y trompent plus : l’infrastructure se renforce, les L2 allègent les frais et les usages se développent. Pour les baleines, c’est le moment idéal : faibles bruits de marché, parfaite liquidité, et structure solide.

Selon AInvest, plus de 2,5 milliards de dollars en ETH ont été accumulés par des baleines depuis début juillet.

Enfin, la tokenisation des actifs réels continue de prendre son envol, et c’est principalement sur Ethereum. Parmi les leaders de cette révolution figure Securitize , qui propose des titres tokenisés pour des obligations, immobiliers et fonds, avec plus de 2,8 milliards $ de trésorerie tokenisée à son actif.

Et BlackRock, via son fond tokenisé, montre clairement que même la finance traditionnelle regarde de ce côté. Si cette narrative se concrétise pleinement, ETH pourrait redevenir une pièce maîtresse des portefeuilles institutionnels.

Des signaux faibles à surveiller de près

L’accumulation est un signal, mais il ne représente pas forcément une garantie. D’autres phases similaires dans le passé ont débouché sur des consolidations prolongées. Ce qui fera la différence cette fois, c’est la capacité du réseau à redevenir attractif dans le storytelling dominant.

Si les volumes sur les L2 continuent d’exploser, si les projets DeFi reprennent de la traction et si les ETF spot ETH confirment leur percée, alors ces 780 000 ETH accumulés depuis début juillet pourraient devenir un levier stratégique majeur.

À défaut de catalyseur, les baleines resteront positionnées, sans bouger, en attendant que le marché évolue. Mais à ce niveau de conviction, le marché a déjà tranché.

Dans un marché de plus en plus guidé par les hypes du moment, certains acteurs continuent d’avancer là où plus personne ne regarde. Pendant que l’attention reste braquée sur Bitcoin, les signaux s’accumulent ailleurs.

Et si l’on en croit les mouvements récents on-chain, Ethereum ne cherche pas à faire du bruit, il se prépare, tout simplement, à reprendre sa place.

À lire aussi :