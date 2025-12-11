Plus que 28 jours pour profiter de la prévente PepeNode

Pour Résumer

PepeNode atteint les 28 derniers jours de prévente après avoir dépassé 2,3 millions de dollars levés.

Le jeu introduit un modèle mine-to-earn stratégique qui corrige les failles du Play-to-Earn traditionnel.

Sa tokenomics basée sur l’utilité et la réduction de l’offre place PEPENODE au centre d’une économie plus durable.

La prévente de PepeNode entre dans sa phase décisive

Le jeu le plus prometteur de l’ère Play-to-Earn (P2E) 3.0 entre dans ses 28 derniers jours de prévente, avec déjà plus de 2,3 millions de dollars levés.

PepeNode (PEPENODE), premier jeu memecoin du secteur à adopter un modèle mine to earn, s’apprête à fermer l’accès anticipé à son jeton natif. Ce jeton sert de monnaie centrale aux joueurs pour construire leurs plateformes de minage virtuelles et débloquer des récompenses.

Et ces récompenses ne sont pas de simples distributions symboliques. Une installation bien pensée peut miner certains des meme coins les plus populaires, comme Pepe (PEPE) ou Fartcoin (FARTCOIN), avec d’autres à venir à mesure que l’univers du jeu s’étend.

Mais alors que la prévente aborde sa dernière ligne droite, le temps se réduit pour obtenir PEPENODE à son prix le plus bas. Si l’engouement actuel est un indicateur fiable, le jeton semble se diriger vers un lancement sur les exchanges capable de changer la trajectoire du projet.

On l’a déjà vu avec Notcoin (NOT) lors de son arrivée sur les grandes plateformes, où la liquidité s’est envolée et la capitalisation a bondi en une nuit.

Pour l’instant, la fenêtre est toujours ouverte. PEPENODE est fixé à 0,0011873 dollar dans le round en cours, mais chaque nouvelle phase de la prévente entraîne une hausse automatique.

La vraie raison pour laquelle le Play-to-Earn a échoué deux fois

Les jeux P2E ont connu plusieurs cycles, tous marqués par la même issue pour le moins tragique : l’effondrement de leurs propres économies, pourtant responsables de leur ascension fulgurante.

Axie Infinity et StepN ont été les premiers à chuter, et lorsque beaucoup espéraient un nouveau départ en 2024 avec le modèle tap-to-earn de Hamster Kombat, l’intérêt s’est dissipé aussi vite qu’il était apparu.

Tous souffraient du même problème structurel : les joueurs retiraient davantage de valeur qu’ils n’en réinjectaient. À la moindre baisse des récompenses, tout le monde quittait le navire simultanément et l’économie s’effondrait.

Au cœur de cet échec, deux éléments essentiels faisaient défaut : un gameplay réellement engageant et une tokenomics capable de tenir dans la durée. Les jeux n’étaient pas assez divertissants pour fonctionner sans récompenses, et les joueurs n’y restaient que pour les gains.

Comparez cela à un jeu de stratégie immersif comme Factorio, où même sans incitation financière, les joueurs reviennent pour le plaisir du gameplay.

Les anciens titres P2E ont commis l’erreur inverse. Ils ont mis les récompenses au premier plan et le fun en second. Leur modèle économique diluait la valeur à mesure que le nombre de joueurs augmentait, rendant l’effondrement inévitable.

Pendant des années, aucune solution crédible n’a émergé, jusqu’à l’arrivée du développement de PepeNode.

Le projet qui pourrait réinventer complètement le Play-to-Earn

Bienvenue dans le P2E 3.0, une génération où un projet ne se contente plus de réajuster ce qui existait auparavant, mais repense complètement le modèle. PepeNode est considéré comme le favori de cette évolution parce qu’il ne reproduit aucune des erreurs du passé.

PepeNode fonde tout son gameplay sur une mécanique que chaque utilisateur crypto connaît instinctivement : le minage. Mais plutôt que de le réduire à de simples clics ou mini-jeux, le titre recrée une véritable simulation, ce qui lui vaut une comparaison naturelle avec Factorio.

Les joueurs commencent dans une salle serveur vide et doivent construire leur opération de minage étape par étape grâce aux jetons PEPENODE. Chaque choix compte : quels nœuds acheter, comment les combiner, quand s’étendre, que renforcer, et comment gérer la chaleur, l’énergie et l’efficacité, exactement comme dans une ferme de minage réelle.

Le twist, c’est que rien n’est automatique. Les nœuds possèdent des caractéristiques propres et certaines combinaisons fonctionnent mieux que d’autres. Les bonnes décisions créent une machine à générer des récompenses, tandis que les erreurs ralentissent la progression. C’est un jeu de stratégie à part entière, bien loin du grind mécanique des anciens P2E.

C’est d’ailleurs ce qui distingue réellement PepeNode. RollerCoin, souvent cité comme une tentative de minage virtuel, n’a jamais simulé le minage. Le jeu reposait sur une succession de mini-jeux plutôt que sur une simulation complète.

PepeNode, lui, propose un système où les choix influencent réellement les résultats, ce qui rend la progression plus organique et plus cohérente.

Et cela nous mène à l’avancée majeure du projet : une tokenomics enfin solide.

La tokenomics de PepeNode pourrait tout changer

PepeNode attaque directement le problème central du Play to Earn en donnant à son jeton une véritable utilité dans le jeu. Il ne devient plus un actif supplémentaire destiné à être vendu immédiatement.

Chaque action importante, telle qu’acheter des nœuds, améliorer l’installation ou encore optimiser la structure, nécessite de dépenser des PEPENODE. Et les joueurs ont réellement intérêt à réinvestir plutôt qu’à tout encaisser.

Car, optimiser leur ferme de minage débloque des récompenses plus attractives comme PEPE, FARTCOIN, et potentiellement DOGE ou d’autres meme coins majeurs au fil de l’expansion du jeu.

En plus de cela, PepeNode intègre un mécanisme de valeur durable directement au cœur de son économie : 70 % de chaque jeton PEPENODE dépensé dans les améliorations est définitivement brûlé. Plus les joueurs optimisent leur installation, plus l’offre diminue, créant une rareté naturelle au lieu d’une inflation incontrôlée.

C’est exactement l’inverse de ce qui s’est produit sur Axie, StepN ou les projets de l’ère Telegram. Leurs jetons se sont écroulés sous le poids d’émissions excessives et de l’absence de mécanismes de destruction.

Avec PepeNode, les premiers participants bénéficient d’un jeton conçu pour devenir plus rare et potentiellement plus précieux avec le temps. Une ressource indispensable dans le jeu, mais aussi une opportunité d’investissement dans ce qui pourrait devenir la première économie durable du P2E 3.0.

Plus que 28 jours pour acheter PEPENODE

Pour ceux qui souhaitent saisir cette opportunité tant qu’elle est disponible, la prévente reste l’accès privilégié au jeton. C’est aujourd’hui le moyen d’obtenir Pepe Node à son prix le plus avantageux. Il suffit de se rendre sur le site officiel pour acheter des jetons avec ETH, BNB, USDT (ERC 20 ou BEP 20). Ou même avec une carte de crédit ou de débit.

PepeNode recommande l’utilisation de Best Wallet, considéré comme l’un des portefeuilles crypto et Bitcoin les plus fiables du secteur. Le projet est déjà listé dans la section Upcoming Tokens de l’application, permettant d’acheter, suivre et réclamer facilement les jetons une fois le lancement effectué.

Le smart contract a été audité par Coinsult, offrant aux utilisateurs un gage supplémentaire de sécurité.

Rejoignez la communauté sur X et Telegram pour suivre les dernières annonces.

Visitez Pepe Node

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.