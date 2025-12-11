LIVE – Bitcoin, Solana, Pi Network et les stablecoins reculent malgré baisse des taux de la FED – Tout l’actualité du 11 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin sous pression malgré la décision de la Fed

La séance du 11 décembre confirme un marché hésitant où la baisse des taux de la Fed n’a pas apporté l’effet d’accélération que beaucoup anticipaient. Bitcoin évolue autour de niveaux compris entre 90 000 $ et 93 000 $ depuis quarante-huit heures, un mouvement marqué par une volatilité liée au discours prudent des autorités monétaires.

La Fed a bien réduit ses taux directeurs, mais son ton général, plus réservé que prévu, a atténué ce qui aurait pu ressembler à un signal clair en faveur des actifs risqués.

Le marché crypto avait largement anticipé cette décision, ce qui explique en partie l’absence d’emballement à court terme. Les investisseurs se retrouvent dans une position où la visibilité reste limitée et où chaque rebond semble immédiatement confronté à un contexte macroéconomique encore fragile.

Ce climat a encouragé une prise de bénéfices discrète, mais réelle sur Bitcoin, qui se maintient sans parvenir à retrouver l’élan observé début décembre.

Solana et Pi Network face à un marché méfiant

Solana affiche une dynamique plus serrée que le marché dans son ensemble. Le prix, qui tourne actuellement autour des 131 $ glisse encore ce mois-ci avec une perte de presque 6 % en vingt-quatre heures. Les variations montrent, en effet, une nervosité qui ne se dissipe pas et qui s’accroche au moindre mouvement.

La récente diminution du nombre de validateurs du réseau, passée de plusieurs milliers à moins d’un millier, ajoute une couche d’incertitude qui nourrit les interrogations sur la solidité de ses fondamentaux.

Le marché ne sanctionne pas Solana de manière brutale mais il ne lui accorde pas non plus de marge pour un rebond durable tant que ces signaux techniques ne s’améliorent pas.

Pi Network évolue dans un autre registre. Le token d’une valeur de 0,20 $ peine à refaire surface. D’autant plus que l’actualité récente tourne surtout autour d’une plainte déposée aux États-Unis pour près de dix millions de dollars.

Cette ambiance nourrit une zone d’incertitude où l’écosystème bouge encore, mais sans effet clair sur une valorisation toujours éloignée du marché traditionnel.

Les stablecoins restent stables, mais l’environnement les fragilise

Les stablecoins comme USDT et USDC gardent leur parité proche d’un dollar, tandis que l’activité autour d’eux signale un marché qui se replie. Même si la baisse des taux rend théoriquement les actifs risqués plus attractifs, elle ne suffit pas pour provoquer un mouvement de flux significatif vers les cryptomonnaies.

Les stablecoins restent utilisés, mais moins sollicités dans les phases d’arbitrage ou de prise de risques rapides ce qui reflète un marché qui se positionne en attente d’un signal plus fort de la part des grandes banques centrales.

