Les 3 cryptos qui peuvent faire passer le cap du million

Pour Résumer

PepeNode, pari microcap sur Solana à fort potentiel de liquidité.

WIF, vétéran des memecoins, reste la référence des cycles explosifs.

Fartcoin, bulle communautaire emblématique, complète le trio à haut risk-reward.

PepeNode, le pari microcap

PepeNode est un jeton Solana très jeune, coté surtout via des DEX et quelques agrégateurs prix. C’est typiquement le terrain de jeu des stratégies où l’on mise petit et on peut obtenir gros : l’asymétrie peut surprendre si la liquidité grimpe et que le narratif s’installe.

Sur ces microcaps, tout se joue au niveau des tokenomics et de la distribution initiale. Il faut scruter les pools DEX, la part de l’offre aux premières adresses et les volumes réels. PepeNode réinvente le minage crypto sous forme de jeu stratégique, où les récompenses dépendent de l’efficacité avec laquelle les joueurs construisent et gèrent leurs installations virtuelles.

Décrouvrir PEPENODE

WIF, le vétéran des memecoins SOL

Sur Solana, Dogwifhat reste la référence des memecoins liquides. Le jeton WIF s’est imposé comme l’un des actifs communautaires les plus échangés du cycle, avec une offre fixe et une présence durable sur les principaux agrégateurs.

Quand le marché cherche du gain rapide, WIF capte souvent la première vague, ce qui en fait un candidat naturel pour des mouvements explosifs quand la liquidité revient.

Au-delà du bruit, ce qui compte pour un « run » digne de ce nom, c’est la profondeur de carnet et la rotation inter-chaines. Sur les phases de risque, l’argent passe des large caps aux memecoins les plus visibles.

WIF a déjà vécu plusieurs allers-retours de ce type, et sa trajectoire montre que la demande ne dépend pas d’un seul listing mais d’un effet réseau entretenu par la communauté et les teneurs de marché.

Fartcoin, cas d’école de la bulle communautaire

Fartcoin a incarné l’emballement memecoin de début 2025, avec des pointes de volume et une diffusion rapide des holders sur Solana. Des médias ont rapporté un passage éclair au-delà du milliard de capitalisation à l’époque, porté par l’afflux spéculatif.

Dans ce type d’actifs, l’utilité est secondaire. Ce qui déplace le prix, c’est la vitesse de la demande et la disponibilité de la liquidité.

about fartcoin giving me similar vibes to $pepe prior to pepe's rally from ~$300m to $3b+ last year: i faded pepe since i was biased against it from its early days, but i see pretty much all of the same things it had in its favor in favor of fartcoin this time around but at a… https://t.co/n6EP6WKjtm pic.twitter.com/5uDtQKLu4e — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) April 9, 2025

Fartcoin a émergé sur Solana fin 2024, avant d’exploser quelques semaines plus tard.

Quelques règles pour viser le million sans se brûler

Des trois profils, WIF coche la case « liquidité installée », PepeNode celle du « potentiel de pump degen » et Fartcoin celle du « memecoin IA ». Pour tenter un parcours qui change la vie, la discipline prime.

D’abord, sizer petit à petit sur les microcaps et ne monter en taille qu’après preuve de volume soutenu. Ensuite, se renseigner sur la détention initiale, les calendriers de déverrouillage et la part en pools. Enfin, automatiser sa prise de profit par paliers et accepter l’idée qu’un trade peut rater malgré un narratif séduisant.

Il est également recommandé de privilégier le self-custody et l’hygiène opérationnelle basique.

Si une memecoin season repart, une combinaison d’investissements avec WIF, un microcap comme PepeNode et un mastodonte comme Fartcoin couvre trois façons différentes de capter les jambes haussières.

