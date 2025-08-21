LIVE – Bitcoin, XRP, Ethereum, Stablecoins, Pi Network… – Toute l’actualité du 21 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin et Ethereum : le duo moteur

Bitcoin a évolué entre 113 800 $ et 114 300 $ sur les deux dernières séances, marquant une pause après sa progression du 20 août. Cette légère correction s’inscrit dans un schéma classique de consolidation, alors que le marché digère les gains récents.

Cependant, la zone actuelle montre une solidité notable, confirmant que les acheteurs restent présents même après un rally rapide. En toile de fond, les volumes demeurent soutenus, ce qui suggère que l’intérêt institutionnel ne faiblit pas. Bitcoin conserve ainsi son rôle de baromètre, donnant le ton au reste du marché.

Parallèlement, Ethereum s’est distingué par une progression de plus de +4,8 % le 21 août, rebondissant après une baisse notable la veille.

Alors que Bitcoin ralentit, ETH capte 77 % des flux via les ETF crypto, signe que les capitaux institutionnels privilégient désormais l’écosystème Ethereum. Cette domination pourrait annoncer une altseason discrète mais bien réelle.

XRP, Stablecoins et Pi Network : entre nervosité et innovations

De son côté XRP se maintient autour de 2,93 $, dans un contexte marqué par des pressions techniques persistantes et un environnement réglementaire encore flou.

Les discussions autour d’un éventuel ETF repoussent une partie des acteurs dans l’attente, tandis que de récents transferts massifs de tokens entretiennent une volatilité de court terme.

Cependant, la zone de support reste défendue, et le marché continue de considérer XRP comme un acteur clé dans la transition vers des solutions de paiement tokenisées.

Les stablecoins occupent désormais le devant de la scène institutionnelle. À Washington, ils sont envisagés comme de véritables instruments financiers, intégrés aux débats sur la dette et la liquidité des marchés.

Parallèlement, Tether continue de consolider sa position dominante, en recrutant des profils stratégiques pour renforcer sa présence aux États-Unis.

En Chine, les autorités explorent la piste d’un stablecoin adossé au yuan, via Hong Kong et Shanghai, signe que la compétition monétaire devient également géopolitique. Ainsi, plus qu’un simple outil du marché crypto, les stablecoins s’imposent progressivement comme une pièce du puzzle monétaire mondial.

Enfin, Pi Network continue de se débattre autour de 0,33 $, après près de trois mois de baisse consécutive. Cependant, le lancement d’un hackathon et le soutien de fonds comme Ulu Ventures offrent une lueur d’espoir. Alors que certains parient sur une Migration 2.0, le projet tente de transformer une hype évanescente en véritable adoption.

